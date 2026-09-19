名古屋亞運｜選手村郵輪接駁巴士遲到　中國乒乓隊碼頭暴曬呆等

名古屋亞運周六（19日）迎來開幕日，惟主辦方的後勤安排再次失控，周六早上8時，停靠於名古屋港金城碼頭的「郵輪選手村」歌詩達賽琳娜號外，出現大批運動員聚集。原定早上8時出發前往各個訓練與比賽場地的官方接駁巴士遲遲未現身，受影響的包括中國乒乓球隊運動員。



中國乒乓球運動員孫穎莎先前受訪時曾透露，住郵輪感覺新鮮，但最擔心的就是「千萬不要上錯班車或遲到」。不料此話成真，今晨大會接駁車延遲20分鐘抵達，國乒眾將與多國運動員在猛烈陽光下乾等接送車輛。

由於住處與場地接駁班車遲到，大批運動員聚集在郵輪外等待。（網絡圖片）

由於港口位置遠離市區，從郵輪到乒乓球比賽場地豐田SKY HALL單程通勤時間普遍在1小時左右，將大大浪費運動員熱身時間及精力。明日（20日）上午9時，乒乓球項目上演男、女團分組賽，今日大會如此混亂交通安排，令各隊球迷憂心忡忡。

今早的「Suttle脫班」絕非獨立事件，自各國代表團陸續抵達日本以來，大會接送安排頻頻出現問題，不僅為運動隊帶來麻煩，甚至影響比賽。日前韓國與卡塔爾男子足球隊搭乘大會專車前往賽場時，司機竟將兩隊送錯比賽場地，迫使球員重新上車折返，嚴重耽誤賽前準備。越南女排亦遇到類似烏龍，被落客於錯誤酒店後，全隊需在烈日下拖着重型行李徒步尋找住處。

早前各國運動隊到達後亦出現長時間沒有機場接駁車的情況，導致中國體操隊、羽毛球隊、乒乓球隊及印度划艇隊等數百名運動員被滯留在中部國際機場旁邊的展館長達4至6小時，期間大會未有提供任何食物。中國羽毛球隊乾脆自行購買機場巴士，或在領事館及當地僑胞協助下租車，自行脫困。港隊乒乓球運動員杜凱琹及團隊亦是滯留機場的人員之一，杜凱琹在直播中透露：「沒有班車，也沒有說幾點，也沒有人說要等多久，反正就是坐在這裏等，叫走就走。」