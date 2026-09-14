英超｜曼市打吡荒謬錯判　英球證協會認失誤　VAR未作合理提示

周日上演的英超「曼市打吡」，再次因球證判決引來爭議，曼城新兵安素費南迪斯明明身處越位且有動作爭頂，VAR卻仍認為他沒有參予進攻，讓夏蘭特的入球有效，終令曼聯以0：1於主場飲恨。

賽後「紅魔鬼」將帥高呼不公，主教練卡域克認為如果這還不算干預球賽，情況令人擔憂；英格蘭職業球證協會（Pro Ref）隨後表明這是一次錯判。



今仗球證執法成為賽事焦點，首個爭議點先在23分鐘出現，當時曼聯隊長般奴費南迪斯踢跌科頓，連隨輕微再補一腳，倒地的科頓貌似兩腳一伸，撐向般奴，而球證奧利華見狀即時拔出紅牌。擔任賽事旁述的前曼聯名將朗尼卻不認同判決，「與其說（科頓）踢人，不如說那動作是借力彈起罷了」，另一名前曼聯舊將加利尼維利亦言：「般奴才是犯規的那個人，我不認為那是紅牌。」

科頓23分鐘領受紅牌離場。（Retuers）

從慢鏡所見，科頓因被般奴連環踢中，心有不甘，打算彈起理論，從不同角度可以看到，他雙腳並非對着般奴撐出去，可是般奴隨即倒地，而從球證角度來看，科頓雙腳確實有動作，因此，這判決縱可商榷，但也難說是明顯錯判。

第二個爭議，才叫人無言。多打一人的曼聯破關乏力，反而曼城的反擊更具威脅，戰至60分鐘，「藍月亮」左閘加華度爾左路傳中，接應的安素費南迪斯明顯突出，但他插水式一頂未有碰到皮球，然後尾柱的夏蘭特臥射建功。不過，旁證很快舉旗示意越位在先。

夏蘭特入球原先被判無效，經VAR翻查後認為夏蘭特本身所處位置沒有越位，而安素則沒碰到皮球，所以不算參予進攻，因而推翻越位判決，入球有效。（Retuers）

令人詫異的是，VAR的意見是夏蘭特本身所處位置沒有越位，而安素則沒碰到皮球，所以不算參予進攻，因而推翻越位判決，入球有效。曼城最終亦憑這記問題球，全取3分，開季連勝4場，僅以得失球不及阿仙奴暫居次席。曼聯4戰只得4分，位列第13。

大抵除了在場的球證外，沒有人能明白為何這入球有效，因為根據球例，球員處於越位，只要有參與進攻意圖，或者影響防守一方的判斷，都可以被吹罰。今次安素明顯有爭頂動作，亦影響了曼聯中堅利辛度馬天尼斯的判斷，讓夏蘭特在後柱無人看管下射入，這還不叫參予進攻？

憑夏蘭特射入爭議入球，曼城作客以1：0戰勝曼聯。（Retuers）

馬天尼斯賽後說：「我認為那是越位，我（變得）不明白球例了。」這名阿根廷中堅續道：「這是世界上最好的聯賽，擁有世界上最好的球隊和球員，而現在我們卻要承受這樣的不公。」曼聯主帥卡域克則表示：「如果這就是現在不干預比賽的解讀，那真的讓我很擔憂；這簡直匪夷所思。」

曼聯將帥及多名旁述一致認為入球時錯判。（Retuers）

朗尼、加利尼維利及米卡李察士幾名旁述都一致認為是錯判，「加利佬」便說：「我認為英超球證協會之後會道歉，毫無疑問，費南迪斯打算觸球，干擾了馬天尼斯。我認為他們（球證）會承認自己判罰錯誤。」

英超職業球證協會隨後承認安素應被視為參予了進攻，因此這是一次誤判：「我們今晚已聯繫曼聯，承認錯判，我們亦將就此調查。」