亞運會2026游泳｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：吳慕兒
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的游泳項目將於9月20日至25日舉行，香港游泳隊將派出何詩蓓、何甄陶、麥世霆、趙浩俊等好手參賽，本文詳列香港游泳隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026游泳｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至25日
比賽地點：東京水上運動中心
比賽項目：
【自由泳】50米、100米、200米、400米、800米、1500米、4X100米接力、4X200米接力（各設男、女子組）
【蛙泳】50米、100米、200米（各設男、女子組）
【蝶泳】50米、100米、200米（各設男、女子組）
【背泳】50米、100米、200米（各設男、女子組）
【混合泳】200米、400米、4X100米接力（各設男、女子組）；男女混合4X100米接力
金牌數目：41

名古屋亞運游泳｜何詩蓓在杭州亞運贏得6面獎牌。（資料圖片；楊宇翹攝）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊名單

香港游泳隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊名單

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊名單

組別

運動員

男子組

陳鎡樵、陳慶煌、張智傑、趙浩俊、何仲綸、何甄陶、何沛熹、古逸豪、關鵬、關子博、賴敬和、劉建希、李昇海、盧梓霖、麥世霆、徐奕祺、尹進廉、王一舜、余東豈

女子組

陳梓瑜、張心悅、高嘉蓮、何詩蓓、簡綽桐、林韵晴、林柏彤、李芯瑤、馬紫玲、文薈喬、文雪兒、吳綽恩、吳麗華、王欣桐、楊凱晴

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程

以下為香港游泳隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月20日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月20日

09:00

女子200米蝶泳初賽

楊凱晴、文雪兒

09:08

男子200米混合泳初賽

余東豈、盧梓霖

09:24

女子1500米自由泳計時決賽

林柏彤、馬紫玲

09:44

男子100米自由泳初賽

何甄陶、尹進廉

09:59

女子50米蛙泳初賽

何詩蓓、文薈喬

10:05

男子100米背泳初賽

關鵬、陳鎡樵

10:19

女子4×100米自由泳接力初賽

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月20日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月20日

16:00

女子200米蝶泳決賽*

楊凱晴、文雪兒

16:09

男子200米混合泳決賽*

余東豈、盧梓霖

16:18

女子1500米自由泳計時決賽*

林柏彤、馬紫玲

16:57

男子100米自由泳決賽*

何甄陶、尹進廉

17:05

女子50米蛙泳決賽*

何詩蓓、文薈喬

17:19

男子100米背泳決賽*

關鵬、陳鎡樵

17:43

女子4×100米自由泳接力決賽*

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月21日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月21日

09:00

男子50米背泳初賽

陳鎡樵、余東豈

09:08

女子50米背泳初賽

陳梓瑜、吳綽恩

09:14

男子50米自由泳初賽

何甄陶、何沛熹

09:26

女子200米自由泳初賽

何詩蓓、馬紫玲

09:34

男子100米蛙泳初賽

麥世霆、張智傑

09:46

女子200米混合泳初賽

王欣桐、文薈喬

10:01

男子4×200米自由泳接力初賽

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月21日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月21日

16:00

男子50米背泳決賽*

陳鎡樵、余東豈

16:06

女子50米背泳決賽*

陳梓瑜、吳綽恩

16:12

男子50米自由泳決賽*

何甄陶、何沛熹

16:17

女子200米自由泳決賽*

何詩蓓、馬紫玲

16:42

男子100米蛙泳決賽*

麥世霆、張智傑

16:58

女子200米混合泳決賽*

王欣桐、文薈喬

17:23

男子4×200米自由泳接力決賽*

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月22日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月22日

09:00

女子100米自由泳初賽

何詩蓓、李芯瑤

09:12

男子400米混合泳初賽

盧梓霖、王一舜

09:30

女子200米背泳初賽

陳梓瑜、張心悅

09:42

男子1500米自由泳計時決賽

王一舜、陳慶煌

10:35

女子400米自由泳初賽

馬紫玲、王欣桐

10:47

男子4X100米混合泳初賽

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月22日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月22日

16:00

女子100米自由泳決賽*

何詩蓓、李芯瑤

16:08

男子400米混合泳決賽*

盧梓霖、王一舜

16:20

女子200米背泳決賽*

陳梓瑜、張心悅

16:29

男子1500米自由泳計時決賽

王一舜、陳慶煌

17:06

女子400米自由泳決賽*

馬紫玲、王欣桐

17:33

男子4X100米混合泳決賽*

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月23日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月23日

09:00

女子100米蝶泳初賽

楊凱晴、簡綽桐

09:09

男子100米蝶泳初賽

古逸豪、何甄陶

09:24

女子100米背泳初賽

陳梓瑜、張心悅

09:33

男子200米自由泳初賽

盧梓霖、關子博

09:48

女子100米蛙泳初賽

林韵晴、文薈喬

09:58

女子400米混合泳初賽

吳麗華、高嘉蓮

10:10

男女混合子4×100米混合泳接力初賽

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月23日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月23日

16:00

女子100米蝶泳決賽*

楊凱晴、簡綽桐

16:08

男子100米蝶泳決賽*

古逸豪、何甄陶

16:16

女子100米背泳決賽*

陳梓瑜、張心悅

16:24

男子200米自由泳決賽*

盧梓霖、關子博

16:48

女子100米蛙泳決賽*

林韵晴、文薈喬

17:11

女子400米混合泳決賽*

吳麗華、高嘉蓮

17:31

男女混合子4×100米混合泳接力決賽*

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月24日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月24日

09:00

女子50米自由泳初賽

何詩蓓、李芯瑤

09:08

男子50米蝶泳初賽

何沛熹、李昇海

09:20

女子200米蛙泳初賽

高嘉蓮、林韵晴

09:28

男子200米蛙泳初賽

麥世霆、趙浩俊

09:40

男子800米自由泳計時決賽

王一舜、陳慶煌

10:13

男子4X100米自由泳接力初賽

待定

上午10:26

女子4X200米自由泳接力初賽

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月24日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月24日

16:00

女子50米自由泳決賽*

何詩蓓、李芯瑤

16:05

男子50米蝶泳決賽*

何沛熹、李昇海

16:11

女子200米蛙泳決賽*

高嘉蓮、林韵晴

16:19

男子200米蛙泳決賽*

麥世霆、趙浩俊

16:43

男子800米自由泳計時決賽

王一舜、陳慶煌

17:14

男子4X100米自由泳接力決賽*

待定

17:35

女子4X200米自由泳接力決賽*

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月25日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月25日

09:00

女子50米蝶泳初賽

楊凱晴、簡綽桐

09:07

男子50米蛙泳初賽

麥世霆、徐奕祺

09:17

女子800米自由泳計時決賽

高嘉蓮、馬紫玲

09:28

男子200米背泳初賽

陳鎡樵、關鵬

09:40

男子400米自由泳初賽

賴敬和、王一舜

10:04

男子200米蝶泳初賽

劉建希、何仲綸

10:16

女子4X100米混合泳接力初賽

待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月25日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月25日

16:00

女子50米蝶泳決賽*

楊凱晴、簡綽桐

16:05

男子50米蛙泳決賽*

麥世霆、徐奕祺

16:10

女子800米自由泳計時決賽

高嘉蓮、馬紫玲

16:25

男子200米背泳決賽*

陳鎡樵、關鵬

16:50

男子400米自由泳決賽*

賴敬和、王一舜

17:17

男子200米蝶泳決賽*

劉建希、何仲綸

17:33

女子4X100米混合泳接力決賽*

待定

何詩蓓今屆再次出戰亞運。（楊宇翹攝）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊往績

1986年漢城亞運吳家樂、洪詩琪、符梅、李秀美在女子4×100米自由泳接力摘銅，為香港游泳隊帶來史上首面亞運游泳獎牌。時隔8年，伍劭斌在1994年廣島亞運奪得女子50米自由泳銅牌，並夥拍劉敬亭、吳家樂、李穎詩在女子4×100米自由泳接力獲銀牌。1998年曼谷亞運郭健明在男子400米自由泳奪銅，成為港隊首個贏得亞運游泳獎牌的男將。2006年多哈亞運蔡曉慧、施幸余、韋漢娜、李亮葵在女子4×100米自由泳接力獲銅牌。2010、2014、2018三屆亞運，香港游泳隊繼續靠接力賽再添1銀8銅。

何甄陶在杭州亞運男子50米自由泳摘銀。（楊宇翹攝）

2022杭州亞運港隊在何詩蓓、何甄陶兩員大將領軍下，單屆取得2金、2銀、3銅，寫下游泳項目史上最佳成績，當中何詩蓓個人獨取女子100、200米自由泳金牌，50自銀牌、50蛙銅牌，加上她有份出戰的女子4X100米自由泳接力、4X100米混合泳接力均獲銅牌，個人單屆豪取6面獎牌，創下港將新紀錄；何甄陶則在男子50米自由泳摘銀。

資料來源：名古屋亞運官網、維基

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