亞運會2026游泳｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的游泳項目將於9月20日至25日舉行，香港游泳隊將派出何詩蓓、何甄陶、麥世霆、趙浩俊等好手參賽，本文詳列香港游泳隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026游泳｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至25日

比賽地點：東京水上運動中心

比賽項目：

【自由泳】50米、100米、200米、400米、800米、1500米、4X100米接力、4X200米接力（各設男、女子組）

【蛙泳】50米、100米、200米（各設男、女子組）

【蝶泳】50米、100米、200米（各設男、女子組）

【背泳】50米、100米、200米（各設男、女子組）

【混合泳】200米、400米、4X100米接力（各設男、女子組）；男女混合4X100米接力

金牌數目：41

名古屋亞運游泳｜何詩蓓在杭州亞運贏得6面獎牌。（資料圖片；楊宇翹攝）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊名單

香港游泳隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊名單

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊名單 組別 運動員 男子組 陳鎡樵、陳慶煌、張智傑、趙浩俊、何仲綸、何甄陶、何沛熹、古逸豪、關鵬、關子博、賴敬和、劉建希、李昇海、盧梓霖、麥世霆、徐奕祺、尹進廉、王一舜、余東豈 女子組 陳梓瑜、張心悅、高嘉蓮、何詩蓓、簡綽桐、林韵晴、林柏彤、李芯瑤、馬紫玲、文薈喬、文雪兒、吳綽恩、吳麗華、王欣桐、楊凱晴

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程

以下為香港游泳隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月20日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20日 09:00 女子200米蝶泳初賽 楊凱晴、文雪兒 09:08 男子200米混合泳初賽 余東豈、盧梓霖 09:24 女子1500米自由泳計時決賽 林柏彤、馬紫玲 09:44 男子100米自由泳初賽 何甄陶、尹進廉 09:59 女子50米蛙泳初賽 何詩蓓、文薈喬 10:05 男子100米背泳初賽 關鵬、陳鎡樵 10:19 女子4×100米自由泳接力初賽 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月20日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20日 16:00 女子200米蝶泳決賽* 楊凱晴、文雪兒 16:09 男子200米混合泳決賽* 余東豈、盧梓霖 16:18 女子1500米自由泳計時決賽* 林柏彤、馬紫玲 16:57 男子100米自由泳決賽* 何甄陶、尹進廉 17:05 女子50米蛙泳決賽* 何詩蓓、文薈喬 17:19 男子100米背泳決賽* 關鵬、陳鎡樵 17:43 女子4×100米自由泳接力決賽* 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月21日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月21日 09:00 男子50米背泳初賽 陳鎡樵、余東豈 09:08 女子50米背泳初賽 陳梓瑜、吳綽恩 09:14 男子50米自由泳初賽 何甄陶、何沛熹 09:26 女子200米自由泳初賽 何詩蓓、馬紫玲 09:34 男子100米蛙泳初賽 麥世霆、張智傑 09:46 女子200米混合泳初賽 王欣桐、文薈喬 10:01 男子4×200米自由泳接力初賽 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月21日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月21日 16:00 男子50米背泳決賽* 陳鎡樵、余東豈 16:06 女子50米背泳決賽* 陳梓瑜、吳綽恩 16:12 男子50米自由泳決賽* 何甄陶、何沛熹 16:17 女子200米自由泳決賽* 何詩蓓、馬紫玲 16:42 男子100米蛙泳決賽* 麥世霆、張智傑 16:58 女子200米混合泳決賽* 王欣桐、文薈喬 17:23 男子4×200米自由泳接力決賽* 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月22日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月22日 09:00 女子100米自由泳初賽 何詩蓓、李芯瑤 09:12 男子400米混合泳初賽 盧梓霖、王一舜 09:30 女子200米背泳初賽 陳梓瑜、張心悅 09:42 男子1500米自由泳計時決賽 王一舜、陳慶煌 10:35 女子400米自由泳初賽 馬紫玲、王欣桐 10:47 男子4X100米混合泳初賽 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月22日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月22日 16:00 女子100米自由泳決賽* 何詩蓓、李芯瑤 16:08 男子400米混合泳決賽* 盧梓霖、王一舜 16:20 女子200米背泳決賽* 陳梓瑜、張心悅 16:29 男子1500米自由泳計時決賽 王一舜、陳慶煌 17:06 女子400米自由泳決賽* 馬紫玲、王欣桐 17:33 男子4X100米混合泳決賽* 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月23日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月23日 09:00 女子100米蝶泳初賽 楊凱晴、簡綽桐 09:09 男子100米蝶泳初賽 古逸豪、何甄陶 09:24 女子100米背泳初賽 陳梓瑜、張心悅 09:33 男子200米自由泳初賽 盧梓霖、關子博 09:48 女子100米蛙泳初賽 林韵晴、文薈喬 09:58 女子400米混合泳初賽 吳麗華、高嘉蓮 10:10 男女混合子4×100米混合泳接力初賽 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月23日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月23日 16:00 女子100米蝶泳決賽* 楊凱晴、簡綽桐 16:08 男子100米蝶泳決賽* 古逸豪、何甄陶 16:16 女子100米背泳決賽* 陳梓瑜、張心悅 16:24 男子200米自由泳決賽* 盧梓霖、關子博 16:48 女子100米蛙泳決賽* 林韵晴、文薈喬 17:11 女子400米混合泳決賽* 吳麗華、高嘉蓮 17:31 男女混合子4×100米混合泳接力決賽* 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月24日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月24日 09:00 女子50米自由泳初賽 何詩蓓、李芯瑤 09:08 男子50米蝶泳初賽 何沛熹、李昇海 09:20 女子200米蛙泳初賽 高嘉蓮、林韵晴 09:28 男子200米蛙泳初賽 麥世霆、趙浩俊 09:40 男子800米自由泳計時決賽 王一舜、陳慶煌 10:13 男子4X100米自由泳接力初賽 待定 上午10:26 女子4X200米自由泳接力初賽 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月24日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月24日 16:00 女子50米自由泳決賽* 何詩蓓、李芯瑤 16:05 男子50米蝶泳決賽* 何沛熹、李昇海 16:11 女子200米蛙泳決賽* 高嘉蓮、林韵晴 16:19 男子200米蛙泳決賽* 麥世霆、趙浩俊 16:43 男子800米自由泳計時決賽 王一舜、陳慶煌 17:14 男子4X100米自由泳接力決賽* 待定 17:35 女子4X200米自由泳接力決賽* 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月25日上午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月25日 09:00 女子50米蝶泳初賽 楊凱晴、簡綽桐 09:07 男子50米蛙泳初賽 麥世霆、徐奕祺 09:17 女子800米自由泳計時決賽 高嘉蓮、馬紫玲 09:28 男子200米背泳初賽 陳鎡樵、關鵬 09:40 男子400米自由泳初賽 賴敬和、王一舜 10:04 男子200米蝶泳初賽 劉建希、何仲綸 10:16 女子4X100米混合泳接力初賽 待定

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月25日下午）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月25日 16:00 女子50米蝶泳決賽* 楊凱晴、簡綽桐 16:05 男子50米蛙泳決賽* 麥世霆、徐奕祺 16:10 女子800米自由泳計時決賽 高嘉蓮、馬紫玲 16:25 男子200米背泳決賽* 陳鎡樵、關鵬 16:50 男子400米自由泳決賽* 賴敬和、王一舜 17:17 男子200米蝶泳決賽* 劉建希、何仲綸 17:33 女子4X100米混合泳接力決賽* 待定

何詩蓓今屆再次出戰亞運。（楊宇翹攝）

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊往績

1986年漢城亞運吳家樂、洪詩琪、符梅、李秀美在女子4×100米自由泳接力摘銅，為香港游泳隊帶來史上首面亞運游泳獎牌。時隔8年，伍劭斌在1994年廣島亞運奪得女子50米自由泳銅牌，並夥拍劉敬亭、吳家樂、李穎詩在女子4×100米自由泳接力獲銀牌。1998年曼谷亞運郭健明在男子400米自由泳奪銅，成為港隊首個贏得亞運游泳獎牌的男將。2006年多哈亞運蔡曉慧、施幸余、韋漢娜、李亮葵在女子4×100米自由泳接力獲銅牌。2010、2014、2018三屆亞運，香港游泳隊繼續靠接力賽再添1銀8銅。

何甄陶在杭州亞運男子50米自由泳摘銀。（楊宇翹攝）

2022杭州亞運港隊在何詩蓓、何甄陶兩員大將領軍下，單屆取得2金、2銀、3銅，寫下游泳項目史上最佳成績，當中何詩蓓個人獨取女子100、200米自由泳金牌，50自銀牌、50蛙銅牌，加上她有份出戰的女子4X100米自由泳接力、4X100米混合泳接力均獲銅牌，個人單屆豪取6面獎牌，創下港將新紀錄；何甄陶則在男子50米自由泳摘銀。

資料來源：名古屋亞運官網、維基