亞運會2026游泳︱何詩蓓衛冕第一擊200自晉決賽　兩小將驚喜入圍

2026愛知．名古屋亞運，香港游泳隊昨日（20日）在何詩蓓領軍下女子4X100米自由泳接力決賽摘下銀牌，今日（21日）游泳項目次日早上賽事，何詩蓓出戰主項之一的女子200米自由泳初賽，與上屆獲得男子50米自由泳銀牌的何甄陶均順利晉級決賽，港隊小將亦再次帶來驚喜，馬紫玲、何沛熹（Adam Marcel Hofstede）夥拍師姐師兄一起入圍今晚的決賽，加上男子100米蛙泳的麥世霆和張智傑，共6位港將均能在今晚決賽再亮相。

楊宇翹日本東京現場直擊



亞運會2026游泳︱何詩蓓衛冕第一擊，200米自由泳順利晉級決賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱何詩蓓、何甄陶、麥世霆齊出戰 小將再有驚喜

今日是香港游泳隊在今屆亞運重點一天，兩大主將何詩蓓、何甄陶均出戰主項，世青金牌得主麥世霆亦出戰男子100米蛙泳。

亞運會2026游泳︱何甄陶晉級男子50米自由泳決賽。（楊宇翹攝）

何甄陶上屆亞運50自摘銀 小將何沛熹亦有力爭牌

男子50米自由泳初賽第5組，何甄陶、何沛熹（Adam Marcel Hofstede）兩港將齊出賽，何甄陶以22.24秒獲小組首名，19歲的何沛熹以22.27秒獲小組次名兼刷新個人最佳成績。何甄陶以總成績並列第4名、何沛熹以總成績第6名雙雙晉級今晚的決賽。

亞運會2026游泳︱何沛熹（Adam Marcel Hofstede）晉級男子50米自由泳決賽。（楊宇翹攝）

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何詩蓓今屆首度亮相個人項目 200自輕鬆次名入決賽

緊接上演的女子200米自由泳初賽，上屆亞運金牌得主何詩蓓在第3組亮相，起跳0.76秒不算快，惟再次甫入水已取得領先。

亞運會2026游泳︱何詩蓓起跳一刻。（楊宇翹攝）

50米27.25秒率先轉池，之後一路輕鬆領放，後段遠遠拋離對手留力減速，仍以1分58.60秒勝出小組，並以總成績第2名晉級決賽。

亞運會2026游泳︱何詩蓓衛冕第一擊，200米自由泳順利晉級決賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱何詩蓓衛冕第一擊，200米自由泳順利晉級決賽。（楊宇翹攝）

馬紫玲

驚喜的是，與何詩蓓一起獲得100自接力銀牌的小將馬紫玲，在第2組游出2分00.57秒，以總成績第3名同樣晉身決賽。總成績第1名為中國的李家萍，時間為1分58.50秒。

男子100米蛙泳初賽，香港同樣有兩泳員晉級，麥世霆以1分00.25秒、張智傑以1分00.46秒，分別以第5及第7名晉身決賽。

女子200米混合泳初賽，王欣桐的時間為2分19.15秒，以第11名列決賽後備選手，文薈喬為2分20.63秒，列總成績第14名。較早前上演的女子50米背泳初賽，吳綽恩游出29.18秒以第11名列決賽後備選手，陳梓瑜以29.96秒並列第17名。男子50米背泳初賽，陳鎡樵成績26.35秒，余東豈26.40秒，分列第16、17名，均未能晉級決賽。