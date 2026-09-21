亞運2026洪晧崴空手道男子個人形奪銅　特別部署成功並感謝劉慕裳

洪晧崴在空手道男子個人形（Kata）賽事摘下銅牌，他在賽後分享特別部署讓他順利在銅牌戰力克馬來西亞選手HENRY Mohamad Haznil的同時，亦多得昨日獲得銀牌的劉慕裳與訓練拍檔托利斯（Ariel Torres）的提點。今次是香港首次有男運動員在亞運個人形項目踏上頒獎台。



亞運會2026空手道︱洪晧崴在空手道男子個人形（Kata）摘下銅牌，開創香港體壇新一頁。（路透社）

亞運會2026空手道︱洪晧崴男子個人形歷史性為港隊摘銅

洪晧崴繼上屆2022杭州亞運後，再次在亞運舞台登場。這位33歲港將成功獲得銅牌後接受傳媒訪問時承認，「頭兩場發揮差少少」，未能發揮應有水平。然而經過戰術調整，第三場開始發揮理想，「最後一場已經入晒局，發揮更好」。

亞運會2026空手道︱洪晧崴在空手道男子個人形（Kata）銅牌戰以「一百零八手」勝出。（路透社）

決賽特別部署選手「一百零八手」 5：0挫對手踏上頒獎台

洪晧崴先在16強4：1擊敗韓國選手Taeyeon Hwang，繼而在8強5：0戰勝蒙古選手Mungulugdulguun Badar-Uugan，惟之後在準決賽1：4負澳門選手方文浩，跌入銅牌戰。洪晧崴在銅牌戰以「一百零八手」（百八步，又稱：Suparinpei / Hyakuhachiho）應戰，他表示這是特別部署，「近年我在國際比賽較少使用一百零八手，這套動作氣勢較強，打後方（藍方）會有更大優勢。」

亞運會2026空手道︱洪晧崴在空手道男子個人形（Kata）銅牌戰擊敗馬來西亞選手Mohamad Haznil Henry（圖）。（路透社）

結果他與教練的策略成功，銅牌戰順利以5：0擊敗馬來西亞選手Mohamad Haznil Henry，為香港空手道隊奪得歷來首面男子個人形銅牌，他同時亦獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的25萬港元獎金。

亞運會2026空手道︱「一百零八手」氣勢強大，順利為洪晧崴帶來空手道男子個人形（Kata）銅牌。（路透社）

多位港將到場支持 趙顯臻感動落淚

劉慕裳昨日在女子個人形決賽以近乎完美的演出，意外不敵主場選手尾野真步獲得銀牌。今早包括划艇代表趙顯臻在內多位暫時未有賽事的香港隊成員到場打氣，當洪晧崴獲得銅牌後，他跟教練、隊友擁抱後，亦逐一與到場支持的趙顯臻和其他港將擁抱及擊掌，趙顯臻更激動得淚下男兒淚。

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感謝劉慕裳分享臨場貼士

洪晧崴賽後直言Grace那面銀牌為他帶來啟發，亦感謝對方和訓練拍檔托利斯（Ariel Torres）無私分享，「昨天Grace打完我們一起吃午餐，她和Ariel提點我哪些動作要忍耐一些，哪些動作可以放膽一些。」

亞運會2026空手道︱洪晧崴在空手道男子個人形（Kata）摘下銅牌，開創香港體壇新一頁。（路透社）

之後再出戰團體形項目：「絕對要攞第二塊牌」

而他今日比賽後，亦會將落完席的感覺，以及哪些位置裁判會特別留意、哪些位置發力要小心等有用資訊與隊友分享。一天半後，港隊會再出戰團體形項目，他矢言：「絕對要攞第二塊牌，今日我這面獎牌證明我們有能力挑戰第二塊獎牌。」