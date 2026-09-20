亞運會2026空手道｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的空手道項目將於9月20日至23日舉行，香港空手道隊派出劉慕裳、曾綺婷、洪晧崴等出戰。本文詳列香港空手道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026空手道｜比賽日期
比賽日期：2026年9月20日至23日
比賽地點：豐橋綜合體育館
比賽項目：
【形】男子個人、女子個人、男子團體、女子團體
【組手．男子】60公斤以下級、67公斤以下級、75公斤以下級、84公斤以下級、84公斤以上級
【組手．女子】50公斤以下級、55公斤以下級、61公斤以下級、68公斤以下級、68公斤以上級
金牌數目：14
名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單
香港空手道隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港空手道總會已經公布。
名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單（男子組）
項目
運動員
個人形
洪晧崴
團體形
洪晧崴、李智剛、鄧宇軒
個人組手60公斤以下級
周家謙
個人組手67公斤以下級
鄭栩彬
名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單（女子組）
項目
運動員
個人形
劉慕裳
個人組手50公斤以下級
曾綺婷
個人組手68公斤以下級
黃卓莉
名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程
以下為香港空手道隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程（9月20日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月20日
09:50
女子個人形8強、準決賽*
劉慕裳
10:30
女子個人形銅牌戰*、決賽*
劉慕裳
12:10
男子個人組手60公斤以下級16強
周家謙
13:00
男子個人組手60公斤以下級8強*
周家謙
13:50
男子個人組手60公斤以下級準決賽*
周家謙
14:50
男子個人組手60公斤以下級銅牌戰、決賽**
周家謙
名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程（9月21日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月21日
09:00
男子個人形16強
洪晧崴
09:24
男子個人形8強*
洪晧崴
09:48
男子個人形準決賽、銅牌戰及決賽*
洪晧崴
11:50
男子個人組手67公斤以下級32強
鄭栩彬
12:26
男子個人組手67公斤以下級16強*
鄭栩彬
13:38
女子個人組手68公斤以下級8強*
黃卓莉
14:02
男子個人組手67公斤以下級8強、準決賽*
鄭栩彬
14:50
女子個人組手68公斤以下級準決賽*
黃卓莉
15:38
男子個人組手67公斤以下級銅牌戰、決賽*
鄭栩彬
16:26
女子個人組手68公斤以下級銅牌戰、決賽*
黃卓莉
名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程（9月23日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月23日
上午9:00
男子團體形
洪晧崴、李智剛、鄧宇軒
女子個人組手50公斤以上級
曾綺婷
名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊往績
香港空手道隊在歷屆亞運累積2銀6銅，組手「大師姐」陳枷彣於2002年釜山亞運奪得女子60公斤以下級銀牌，是香港空手道隊首次站上亞運頒獎台；另一面銀牌則來自男子組的李嘉維，他於2014年仁川亞運奪得男子75公斤以下級亞軍。至於6面銅牌，包括2006年陳枷彣、2010年李嘉維及陳枷彣、2018年劉慕裳、2023年蔡韻瑜及劉慕裳。
資料來源：名古屋亞運官網、維基