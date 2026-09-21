亞運2026︱何詩蓓衛冕200自金牌：「每日盡力做今日最好的自己」

2026名古屋亞運會游泳次日重點賽事，何詩蓓以相當輕鬆姿態在女子200米自由泳勝出，連續兩屆亞運贏得金牌。她賽後表示，時間雖未及預期中快，但已做到今日自己的最好。

楊宇翹東京現場直擊



亞運會2026游泳︱何詩蓓200米自由泳連續兩屆贏得金牌。（楊宇翹攝）

何詩蓓今屆集中火力出戰50米、100米及200米三個自由泳項目，昨晚（20日）在女子4X100米自由泳接力出戰決賽並領港隊奪得銀牌後，今日在200自出戰今屆首個個人賽項目。

亞運會2026游泳︱何詩蓓在200米自由泳決賽由頭帶到尾。（楊宇翹攝）

今早她以相當輕鬆姿態次名入決賽，重回東京奧運奪得兩面銀牌的「福地」、亦是今屆亞運的游泳主場館東京水上運動中心（Tokyo Aquatics Centre），決賽在第5泳道出戰的何詩蓓全程由頭帶到尾，以1分54.96秒再次贏得金牌。中國的李家萍以1分56.58秒摘銀，首度參加亞運的另一港將馬紫玲，亦游進2分鐘內，以1分59.75秒獲第5名。

亞運會2026游泳︱何詩蓓直言200米自由泳成績不及預期。（楊宇翹攝）

何詩蓓談持續推動自己之道：「每日盡力做到今日最好的自己」

賽後何詩蓓接受Hoy電視台訪問時稱，「好開心再攞一面金牌，時間不如預期中快，但已經做到今日最好的自己，亦已盡力。」當被問及已贏盡多項大賽，如何還能推動自己，何詩蓓認真回應：「每日都在想，哪些地方可以做到什麼不同，盡力做到今日最好的自己。」

亞運會2026游泳︱何詩蓓200米自由泳連續兩屆贏得金牌。（楊宇翹攝）

「今日香港有很多泳手晉身決賽，代表香港隊強壯了很多」

何詩蓓亦指出，「今日香港有很多泳手晉身決賽，多咗人游決賽代表香港隊強壯了很多，團隊士氣亦隨之一路提升。」明日何詩蓓會出戰另一上屆贏得金牌的項目女子100米自由泳，力爭連續兩屆贏得雙金。