亞運2026︱何詩蓓由馬紫玲偶像變隊友　稱與小師妹齊出戰別具意義

2026名古屋亞運會香港游泳隊連續兩日均有泳手踏上頒獎台，今屆已獲1金1銀的何詩蓓（Siobhan Haughey）一再分享對隊中新力軍湧現感到喜悅和鼓舞。今日（21日）的女子200米自由泳決賽，何詩蓓身邊獲初戰亞運的18歲「小師妹」馬紫玲（Gilaine）相伴出戰，何詩蓓順利奪金後談及對方，感到別具意義。

楊宇翹東京現場直擊



亞運會2026游泳︱馬紫玲與何詩蓓周日在女子4X100米自由泳接力一起為港隊帶來銀牌。（楊宇翹攝）

密芝根大學泳隊發文祝賀港隊3將奪今屆亞運女子100自接力銀牌

馬紫玲一直視何詩蓓為榜樣，今年亦跟隨Siobhan的腳步，到美國升讀密芝根大學（The University of Michigan）。昨日（20日）亞運游泳項目首日賽事，香港隊在女子4X100米自由泳接力獲得銀牌，密芝根大學游泳隊特別在社交媒體發文，祝賀何詩蓓、簡綽桐兩位畢業生和一年級生馬紫玲。

香港隊在女子4X100米自由泳接力獲得銀牌，密芝根大學游泳隊特別在社交媒體發文，祝賀何詩蓓、簡綽桐兩位畢業生和一年級生馬紫玲。（IG@umichswimdive）

何詩蓓200自決賽前為馬紫玲打氣 讓對方感到並非孤軍作戰

何詩蓓在今屆亞運女子200米自由泳奪冠，連續兩屆贏得金牌，今次她不再獨自上場，她游第5線，中間相隔一條泳道的第3線便是馬紫玲。何詩蓓賽後接受本報訪問時稱，賽前只跟馬紫玲說了句：「加油，good luck，you got this」，並解釋：「佢哋雖然好似好細個，但佢哋有自己面對大賽的方法，都唔想太過打擾佢哋。一句加油，一句鼓勵說話，給她們知道呢場賽事並非獨自作戰，而是有隊友跟她們在一起。」

何詩蓓游出1分54.96秒連續兩屆奪金，馬紫玲亦游出1分59.75秒的個人最佳成績得第五名，對於與師妹一起出戰亞運決賽，何詩蓓認為很有意義，「她由數年前看我比賽，到現在跟我做相同的事情，令我所做的一切更添意義。」

亞運會2026游泳︱何詩蓓200米自由泳連續兩屆贏得金牌。（楊宇翹攝）

何詩蓓直言，一直以來覺得只是在做「自己嘅嘢」，「如果可以啟發他人，當然是好事」，又稱Gilaine亦在密芝根大學就讀，「好像在追隨我的腳步」。

【何詩蓓200自奪金頒獎禮圖輯．點圖放大】

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重臨東京奧運「福地」亞運奪金 「感覺幾特別」

5年前何詩蓓在東京奧運連奪200自及100自銀牌，主場館是東京水上運動中心（Tokyo Aquatics Centre），今屆亞運大部分賽事雖在名古屋上演，但游泳賽事是在東京水上運動中心進行。從東京奧運到名古屋亞運，何詩蓓一再在東京水上運動中心揚威，彷彿是她的「福地」，可是她覺得兩次大賽感覺截然不同，「5年前場館內沒有觀眾，加上主題顏色和佈置不一樣，就算在同一個池游，感覺亦好唔同。」

何詩蓓的父母再次入場支持女兒。（楊宇翹攝）

東京奧運期間正值新冠疫情，現場沒有觀眾，何詩蓓的爸爸媽媽未能親身見證她奪得獎牌的威水時刻。今屆亞運游泳館全場滿座，當中亦包括為女兒打氣的何詩蓓父母。何詩蓓指出，再次在東京水上運動中心出賽，經過場館內某些區域時會想起5年前曾在這裏做什麼，感覺相當奇妙。