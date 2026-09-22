亞運會2026｜蔡俊彥決賽不敵東道主　為香港添銀依然突破個人往績

名古屋亞運｜蔡俊彥首度躋身男子花劍個人賽決賽，突破去屆銅牌往績，可惜與金牌只差一步。他於決賽與日本的飯村一輝連番惡鬥，最終惜負13：15，為港隊增添一面銀牌。

另一劍手張家朗則於32強止步，滿身傷患的他賽後表示，今屆亞運大有機會是最後一屆。

趙子晉、夏家朗 名古屋現場直擊



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蔡俊彥Vs飯村一輝 男子花劍個人賽決賽

蔡俊彥去屆亞運奪得個人賽銅牌，今屆突破往績躋身決賽，遇上東道主飯村一輝。蔡俊彥一開賽就以0：4落後，陷入苦戰，幸他調整後追至4：5。不過飯村之後一口氣連取4分，而且攻勢非常主動，令蔡俊彥舉步維艱，一度落後4：8。

蔡俊彥苦尋取分方法不果，戰至7：11，進入比賽尾段。蔡俊彥將飯村迫到底線，追至9：11；不過一記「單燈」，飯村領先12：9。此時蔡俊彥打出一記「單燈」追至10：12，飯村又即時調整。蔡俊彥搶先主動進攻，終於追平12：12，令賽事掀起高潮。

此時飯村反超前13：12，是全場第一次領先對手，不過飯村又追平13：13。之後飯村更打出一記「單燈」先到賽點，蔡俊彥沉着應戰，不過此時一記雙燈，最終判飯村一輝取分，蔡俊彥輸13：15，與金牌只差一步。

亞運劍擊｜蔡俊彥決賽不敵飯村一輝。（夏家朗攝）

蔡俊彥。（夏家朗攝）

亞運劍擊｜男子花劍個人賽4強。（夏家朗攝）

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名古屋亞運劍擊項目在愛知縣國際展示場舉行，首日上演男子花劍及女子重劍個人賽。張家朗與蔡俊彥分途出擊，被列入第二小組的蔡俊彥，未受太大壓力，小組5場全勝，以2號種子直接晉級16強。他於16強以15：4擊敗哈薩克劍手Timofey SEMYONOV，8強則以15：12殺退新加坡劍手Elijah Robson SAMUEL。

蔡俊彥殺入4強後，由於不設銅牌戰，已為港隊鎖定一面獎牌。他於4強面對韓國的尹正賢（音譯，YOUN Jeonghyun），甫開賽已佔先機領先3：0，不過尹正賢站穩陣腳後力追，雙方戰至7：6。蔡俊彥要求換劍，把握一刻時間調整，一口氣連取4分領先10：6。賽事在尾段掀起高潮，尹正賢力追至12：12平手，蔡俊彥「單燈」取得關鍵一分，尹之後雖然追至13：4，但蔡俊彥未有自亂陣腳，最終贏15：13，晉級決賽，突破去屆銅牌戰績。

名古屋亞運劍擊｜蔡俊彥。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜蔡俊彥小組全勝。（趙子晉攝）

在第三小組的張家朗，頭兩場接連險勝泰國及科威特劍手，隨後更加手緊，連續僅輸3場，張家朗驚險出線32強再對烏茲別克的Daniil KRAVTSOV，結果張家朗以13：15不敵對手，32強止步。

亞運劍擊｜張家朗。（趙子晉攝）

亞運劍擊｜張家朗。（趙子晉攝）