亞運2026｜何甄陶連續兩屆50米自由泳奪銀　艱難一年終獲一點甜

2026名古屋亞運游泳館次日下午賽事，港隊率先有何甄陶（Ian）及新星何沛熹出戰男子50米自由泳決賽，Ian再次游進22秒內，以21.76秒連續兩屆奪得銀牌，他在賽後分享，其實過去一年相當難捱，但聆聽教練指導相信過程，保持信念，終再創佳績。

楊宇翹東京現場直擊



亞運游泳｜何甄陶連續兩屆亞運榮獲男子50米自由泳銀牌。（楊宇翹攝）

亞運2026．游泳｜何甄陶連續兩屆男子50米自由泳奪銀

29歲的何甄陶近年在50米自由泳愈戰愈勇，由2023年上演的杭州亞運游出21.87秒，力壓中國飛魚潘展樂獲得銀牌開始，多次成功突破22秒大關。去年全運會以21.71秒刷新個人保持的香港紀錄贏得金牌，今屆亞運亦集中火力在50自身上，力爭再踏頒獎台。

亞運游泳｜何甄陶起跳一刻。（楊宇翹攝）

何甄陶：「今個賽季相當困難，訓練極具挑戰，身體恢復也較難」

結果何甄陶以21.76秒力壓上屆金牌得主池裕燦，連續兩屆獲得男子50自銀牌，金牌由另一韓國泳手金煐汎奪得。他賽後接受Hoy電視台訪問時展露招牌笑容，「我很開心，今個賽季相當困難，今年的訓練極具挑戰性，身體恢復也較困難，我在每天的訓練都感覺得到。」

亞運游泳｜何甄陶連續兩屆亞運榮獲男子50米自由泳銀牌。（楊宇翹攝）

他對游出21.76秒的時間相當滿意，一提到便笑咪咪，「這個時間非常之好，每次游到22秒以下我都會很開心。」

亞運游泳｜何甄陶連續兩屆亞運榮獲男子50米自由泳銀牌。（楊宇翹攝）

對如面對困難如何應對，何甄陶表示：「教練叫我要相信過程，在整個游泳團隊以及我身邊每一個人支持，我盡力做到最好，為自己作好準備，以及保持信念。」累積下來的經驗，亦為何甄陶帶來幫助，「現在我更加成熟，專注做到最好的自己。我不能控制別人，但能夠控制好自己，確保自己做足能力範圍內的事情。」

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香港游泳隊首日在女子4X100米自由泳接力獲得銀牌，今日何甄陶在男子50自再添銀牌，加上何詩蓓在女子200米自由泳獲勝，順利兩連霸，今屆港隊在游泳館暫時已累計1金2銀。