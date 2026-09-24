亞運會2026劍擊｜方凱申首摘個人獎牌　堅持不放棄總有收穫

「我成日諗啲人贏咗入四強懶係多動作咁，唔好意思我收返！」

方凱申在亞運男子重劍個人賽八強，與韓國劍手激戰至「決一劍」，從縫隙中看到代表自己的綠燈亮起，專注在賽事本身的他未能反應過來，隨看台傳來歡呼聲，凱申才意識到這不是一場普通的八強，而是亞運會，是一個他夢寐以求的頒獎台。

方凱申回過神來，不同思緒衝擊腦袋，四戰亞運終走到這一步，凱申難掩情緒，雙手掩臉。這些複雜眼淚的背後，由多少迷惘、失意而組成，「你堅持總有收穫」。

趙子晉、夏家朗 名古屋現場直擊



名古屋亞運劍擊｜方凱申首摘亞運個人獎牌。（趙子晉攝）

關乎亞運獎牌的八強戰，方凱申面對韓國劍手Jang Hyomin，第一節曾經落後4：8，凱申似乎沒在怕。以頭號種子姿態晉身淘汰賽的方凱申，鬥卡塔爾及菲律賓劍手，全打逆境劍，16強對菲律賓的Noelito Jose Jr.，第三節同樣被拉開過4分差距，最後依然逆轉晉級。

八強戰的方凱申繼續打逆境劍，最多落後4分，直至末段才首次領先，戰至定勝負的「決一劍」，代表凱申的綠燈亮起，擊退韓國劍手晉身四強，穩奪獎牌。

名古屋亞運劍擊｜多場反勝，方凱申也叫到聲沙。（趙子晉攝）

「小組狀態很鬆，全勝以頭號種子身份晉級後，自己多了一點雜念。每次落後也有『難道在這結束』的想法，我繼續埋頭苦幹，對方又有犯錯，不知不覺又收窄差距，最後也順利逆轉，帶給大家一點驚喜時刻。三場在下風中反勝，自己當下處理問題做得不錯，打出今天的表現甚為滿意。」方凱申以沙啞的聲線憶述全日的賽事，凱申連四強戰也是先落後，只是未能扳回一城，最後鎖定於銅牌。

名古屋亞運劍擊｜方凱申在四強不敵哈薩克劍手。（夏家朗攝）

從出發名古屋前，方凱申早已明言今屆最後一舞，以兩面獎牌為目標的他，在個人賽先達標。摘牌一刻，如夢似幻，「決一劍」奠勝後，凱申拉起面罩慶祝，由洋洋得意突然變臉，強忍淚水再雙手掩臉，看台上的隊友同樣狂歡。

「以自己的界線較難到有情緒的位置，但今日真是不好意思，平時也在想為何別人八強勝出要如此多動作，我今天要收回言論.....」方凱申笑說，當他意識到打入亞運四強後，他的情緒一下子湧到腦海。

名古屋亞運劍擊｜回過神來，方凱申由洋洋得意突然變臉，喜極而泣。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜方凱申逐一與隊友擊掌。（趙子晉攝）

33歲的方凱申，從仁川走到名古屋，由小師弟變大師兄，四戰亞運的12年間，走過高低起跌，曾經在世界錦標賽闖入八強，卻因最後關頭未夠放膽而一劍飲恨，當時悔恨纏擾近一個月，到上季溫哥華站世界盃再躋八強，多個寒暑夾雜多少挫折與失意，面對困難及掙扎，方凱申選擇堅持下去，如今終踏上亞運的個人頒獎台。「只要你願意堅持總有得著，很釋懷、很滿足、很開心、也很幸運.....」

名古屋亞運劍擊｜方凱申。（趙子晉攝）

為了達成兩牌目標，方凱申恪守紀律，賽前保持8點前吃晚飯，準時10時睡覺，同時吃得清淡，做一件事也是為了在亞運達致最佳狀態，訓練不斷挑戰身體的極限，增量、減量不斷來回，身心靈一樣繃緊，直至亞運個人賽前一天，身體已感到疲累，最後如願踏上頒獎台，達成追求一生的夢想。

登上亞運個人的頒獎台，方凱申未有改變主意，重申是最後一屆亞運，但希望藉這面獎牌，嘗試衝擊2028洛杉磯奧運的席位。

努力是運動員的基本，付出非必有回報，獲獎前的質疑永遠最痛苦，只要堅持，總有回報，這種故事似是老生常談，卻往往最動人。