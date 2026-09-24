亞運㑹2026｜4天3冠兼破亞洲紀錄　13歲于子迪何以成泳壇超新星？

「她也緊張，但沒有因為緊張在比賽中『掉鏈子』。」

「技術要求和動作細節跟她講過，很快就能理解、調整。」

「這孩子能說能笑，也特別能坐得住。」

13歲的于子迪在名古屋亞運會上接連游出世界級成績，拿下三個單項冠軍。談及這位亞洲紀錄保持者，陪伴她成長的河北泰華游泳會教練們在接受新華社記者採訪時，說起的卻都是成績單上看不到的小事。



在他們看來，這些細節，或許正藏着于子迪的「成功密碼」。

她也緊張 但不會因為緊張「掉鏈子」

亞運會上，于子迪四天內斬獲女子200米蝶泳、200米個人混合泳和400米個人混合泳三枚金牌。其中200米個人混合泳游出2分06秒10，刷新亞洲紀錄；400米個人混合泳成績為4分28秒56，躋身世界歷史第五。

13歲的于子迪在愛知名古屋亞運會上接連游出世界級成績，拿下三個單項冠軍。（新華社）

中國泳隊小將于子迪名古屋亞運比賽風采：

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據教練們介紹，平日訓練中很難看出于子迪在心理方面有什麼特別，這種能力往往到了比賽才會顯現。

「她跟我說過，賽前同樣會緊張，但緊張不會影響比賽。」一名教練說，

能把緊張和焦慮很好地轉化為動力，這不是一般孩子能做到的。運動員除了身體天賦，良好的心理素質也是一種天賦。

2025年新加坡世錦賽，于子迪首次隨中國國家隊參加成年世界大賽，女子200米個人混合泳獲得第四，距離領獎台僅差0.06秒。一年後提起這次遺憾，她依然「不甘心」。

亞運會同一項目決賽，最後50米轉身時，她還落後衛冕冠軍余依婷0.03秒。

「最後50米，不要留勁，全力以赴，什麼都不要想，閉眼衝就行。」于子迪說：

我覺得我是有能力游回來、衝回來的。平時訓練會練很多這種東西。

最終，她率先觸池，將亞洲紀錄提高0.72秒。

能說能笑 也能坐得住

生活中的于子迪開朗愛笑，和隊友打成一片。

「她一直很謙遜，也很有禮貌。」河北泰華泳會經理康靖說。隨着成績提高，找她簽名、合影的小運動員越來越多，她總是笑着耐心配合。

但這個喜歡熱鬧的小姑娘，也特別能「坐得住」。

于子迪（中）獲女子400米個人混合泳冠軍。（新華社）

康靖記得，于子迪10歲剛進入俱樂部時，一次查房，他看到她獨自安靜地做手工，對着圖案一針一針地完成，一坐就是很長時間。

「這種手工需要極大的耐心和專注才能做好。那時候我就覺得，這個孩子有一種超出年齡的沉穩。」康靖說。

後來，這份專注延伸到了訓練中。

會練 還要會想

位於河北衡水的泰華游泳會是一家「省企聯辦」的職業泳會。康靖介紹，自2019年以來，泳會引入當地教育資源，在專項訓練之外保障文化課學習，並安排寫作、英語、閲讀等內容，希望年輕運動員訓練和學習「兩條腿走路」。

在泳池裏，教練組同樣強調運動員要學會思考。他們一直要求隊員寫訓練日記、做賽後總結，奧運會和世錦賽冠軍李冰潔也不例外。于子迪的訓練日記字跡工整、寫得密密麻麻，既有對訓練不足的分析，也有給自己鼓勁的話。

教練們把于子迪較強的領悟力，歸因於她的邏輯思維能力以及長期訓練學習和生活中的引導。

一名教練回憶道：

跟她說過的技術要求和動作細節，她總能很快理解並及時改進，比賽時也能堅決執行戰術策略。這不是每個孩子都能做到的。

于子迪說，教練提醒的往往正是自己訓練中做得不夠的地方，賽前會「在腦子裏再過一遍」。真正開始比賽，她反而「什麼都不想，就想細節和動作」。

200米個人混合泳打破亞洲紀錄後，她把成績首先歸因於「教練給我布置的技術和細節」。

中國小將于子迪（右）200米個人混合泳奪冠並刷新亞洲紀錄。（新華社）

這種領悟力也體現在課堂上。剛升入初三的于子迪學習成績保持在中上游。老師評價她學習意識強、領悟快，雖然訓練很累，仍堅持上課、完成作業，外出集訓和比賽期間也通過遠程授課等方式跟上學習進度。

對於外界的「天才」標籤，于子迪並不認同。「我不覺得自己是天才，成績是日積月累練出來的。」

在教練們眼中，天賦不只有身體條件和水感，還包括心理調節、專注和領悟能力。日復一日的訓練和培養，讓這些「看不見的天賦」，逐漸變成泳池裏看得見的成績。