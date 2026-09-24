亞運會2026｜17歲日本新星200蛙創世界紀錄 麥世霆0.01秒無緣銅牌

2026名古屋亞運會游泳賽事來到第5日，終由主場日本泳手寫下今屆第一個世界紀錄，日本17歲天才泳手大橋信在男子200米蛙泳決賽游出2分04.83秒，刷新由中國泳手覃海洋保持的2分05.48秒世界紀錄，在全場觀眾喝采聲中獲得金牌。香港「世青蛙王」麥世霆末段發揮凌厲後勁，可惜僅以0.01秒之差，與銅牌擦身而過。

楊宇翹東京現場直擊



亞運會2026．游泳｜17歲日本新星大橋信200米蛙泳決賽創下新世界紀錄 。（路透社）

日本新一代蛙王 天才高中生大橋信

3歲已開始習泳的大橋信，過去兩年極速冒起，他在蛙泳的優秀戰績令他獲封為「新北島康介」。他在今屆亞運報名全數參加50米、100米及200米三個途程的蛙泳賽事，並在男子4X100米混合泳、男女子4X100米混合泳兩項接力賽負責游蛙泳一棒。

亞運會2026．游泳｜大橋信獲封為「新北島康介」 。（路透社）

17歲大橋信包辦蛙泳雙金 200蛙寫下今屆亞運首項游泳世界紀錄

17歲的大橋信初戰亞運已盡顯大將之風，21日（周一）率先在100蛙以58.64秒，與中國的董志豪並列冠軍。今早大橋信在200蛙初賽再度以首名晉級，東京水上運動中心全場滿座為他打氣，決賽大橋信全程由頭放到尾，最後50米更愈游愈快，引得全場起哄，他衝線前仍能加速，以2分04.83秒寫下今屆亞運游泳項目首項世界紀錄。

亞運會2026．游泳｜大橋信日前與中國的董志豪並列100米蛙泳冠軍。（路透社）

大橋信第一個50米只用上28.27秒，100米轉池時間59.89秒在1分鐘之內；他4個塘的配速相當平均又快，他在最後50米的分段時間為32.43秒，較對上一個50米的32.51秒還要快。

亞運會2026．游泳｜大橋信連贏100米及200米蛙泳金牌 。（路透社）

不良飲食習慣零食當正餐：「我真係停唔到口」

身高只得1.69米，在男泳手當中相對矮小，今年早前卻曾兩度游出200蛙世界最快時間，今屆亞運前他已直指世界紀錄而來，最終果然能夠改寫覃海洋的2分05.48秒紀錄，包辦今屆男子100蛙及200蛙雙金。早前他接受Olympic Channel訪問時自爆喜歡吃零食，「有時我吃得太多零食，不能好好吃午餐。我知道那是不應該的，但我停不下來。我知道那對身體不好，不過落到胃中還不是一樣。」

亞運會2026．游泳｜17歲日本新星大橋信200米蛙泳決賽創下新世界紀錄 。（路透社）

北島康介：他會令對手感到懼怕

大橋信已是世界頂級泳將，卻仍保留高中生的純真。他獲譽為「新北島康介」，而北島本人早前談起這位後輩時大讚對方，更指大橋信會成為一個「令對手感到懼怕」的泳手。今屆亞運已光芒四射，兩年後的洛杉磯奧運絕對要繼續留意這位日本泳手。北島康介身高達到1.92米，而大橋信只得1.69米，日本兩代蛙王的高度形成強烈對比。

亞運會2026．游泳｜麥世霆200蛙決賽以0.01秒之差無緣銅牌。（楊宇翹攝）

麥世霆0.01秒之差無緣頒獎台

他創下世界紀錄的同場，香港「世青蛙王」麥世霆亦有上陣，他一如慣常在前段落後，並在後段發揮後勁，末段衝刺力追前面排第二位的吉爾吉斯泳手Denis Petrashov及第三位的韓國泳手曹成載，結果麥世霆游出2分08.77秒打破個人保持的香港紀錄，卻與季軍曹成載只有百分之一秒之差，未能踏上頒獎台。另一港將趙浩俊（Adam Chillingworth）以2分11.27秒列第8名。

賽後麥世霆稱，時隔3個月再度刷新個人最佳成績已感到相當滿意，「拿不拿到獎牌要睇個天」。他認為短時間內能再破PB絕非易事，是「訓練的態度和成果」，「練水要好畀心機」。今次是他第二次參加亞運，「3年前剛剛出來比賽識嘅嘢好少，自己較3年前大個咗」，他希望在餘下的50米蛙泳項目可以好好享受比賽。