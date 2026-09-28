亞運男籃｜台老將胡瓏貿澄清無退役打算　「中華隊需要我一定到」

中華台北男籃於今屆亞運8強賽中以78：85不敵日本隊，無緣晉級4強。賽後陣中33歲老將胡瓏貿在社交平台發文感嘆，將人生近一半歲月奉獻給中華隊，但這次出征卻是「15年來最心寒的一次」。相關言論隨即引發網民熱議，不少球迷猜測他意圖宣告退役。胡瓏貿於日前出席所屬球隊高雄全家海神的媒體日活動時親自回應，澄清自己絕非要從中華隊退役，並強調只要中華隊有需要，他隨時準備好再披戰袍。



胡瓏貿賽後發文被網民誤解成退役。（ig@keviniswho）

中華台北男籃於9月16日的8強賽中以78比85不敵日本隊，無緣晉級4強。（ig@keviniswho）

網上發文被誤解退役 澄清「亞運最後一舞」非退隊

胡瓏貿在早前的社交帖文中回顧了自己的中華隊生涯，提到從18歲一路走到現在，與陳盈駿、陳冠全等老戰友自2011年世青賽結緣，今次亞運可能是3人最後一次攜手出戰亞運賽事，因而形容為「最後一次的亞運」。不料這番感言被網民解讀為告別中華隊的聲明。

胡瓏貿在受訪時澄清，帖文的意思是指這很可能是他人生最後一次參與「亞運會」這個大型綜合運動會賽事，並非宣告從中華隊退役。（ig@keviniswho）

胡瓏貿在受訪時亦澄清，帖文的意思是指這很可能是他人生最後一次參與「亞運會」這個大型綜合運動會賽事，並非宣告從中華隊退役。他強調：「只要中華隊需要我，情況也允許，我一定會出來參賽。」

對於帖文中提及的「15年來最心寒」，胡瓏貿坦言亞運期間，後勤與賽事安排上確實存在不少令人心寒的狀況，但他並未在公開場合指責特定細節。（ig@keviniswho）

期望賽事安排更完善

對於帖文中提及的「15年來最心寒」，胡瓏貿坦言亞運期間，後勤與賽事安排上確實存在不少令人心寒的狀況，但他並未在公開場合指責特定細節。他透露，早前已有機會向相關體育部門及代表反映，並將代表隊球員在比賽期間遇到的種種實際困難與問題向當局反映，希望能為未來的後輩爭取更好的參賽環境，讓選手可以心無旁騖地在場上拚搏。

結束亞運行程後，胡瓏貿幾乎未有休息便火速歸隊訓練。（ig@keviniswho）

胡瓏貿火速歸隊備戰新賽季

結束亞運行程後，胡瓏貿幾乎未有休息便火速歸隊訓練。他表示，在決定代表中華隊出賽時，已經做好心理準備應對緊密的賽程。目前他專注於盡快適應球隊的新教練團與外援夥伴，加快磨合節奏。談及未來的籃球生涯，胡瓏貿表示現階段最重要的任務是保持身體健康，並以中華台北籃壇常青樹「鼎哥」曾文鼎為目標，希望能盡量延長自己的職業運動員壽命。