亞運會2026乒乓球︱杜凱琹吳詠琳女雙奪銅　阿杜感慨「死而復生」

亞運會2026乒乓球項目，香港隊代表杜凱琹、吳詠琳在女子雙打四強面對世界排名第一的張本美和／早田希娜，力戰下以0：4敗陣，仍為港隊帶來一面銅牌，並延續港乒在亞運的「優良傳統」，自1990北京亞運至今連續10屆亞運均能踏上頒獎台。

賽後杜凱琹直言「壓力好大」，阿杜更指與黃鎮廷在混雙意外8強出局後「那一刻好似死咗」，幸而置諸死地而後生，就算手部拉傷，豁出去打反而在女雙柳暗花明，吳詠琳亦很開心跟師姐一起再有「小突破」。

趙子晉名古屋現場直擊



亞運會2026乒乓球︱杜凱琹、吳詠琳出戰女雙準決賽。（趙子晉攝）

亞運會2026乒乓球︱杜凱琹吳詠琳女雙4強負日本「世一」組合奪銅

亞運會不設銅牌戰，杜凱琹、吳詠琳4強落敗獲得銅牌，賽後二人接受本報及本地傳媒訪問時齊稱這面獎牌「意義重大」，身為「大師姐」的杜凱琹更稱，「全場壓力好大」。她細訴：「雖然每次都說要力爭獎牌，但我們在出發前已知好難打，因為要配合天時、地利、人和很多因素。」

亞運會2026乒乓球︱杜凱琹、吳詠琳女雙準決賽0：4負張本美和／早田希娜。（趙子晉攝）

杜凱琹大談混雙8強意外落敗心路歷程：「那一刻我個人好似死咗」

她說，今屆賽事認證了被「所謂的好籤、包袱及結果困住了」，「覺得自己在前階段都做得不好，特別在混雙，尤其是8入4（8強入4強）那一場，是10年入面打得最差的一場。我們兩個都被結果困住了，不可以輸、唔敢輸。」巨大心理壓力影響表現，黃鎮廷與杜凱琹在混雙8強意外不敵印度組合出局。

亞運會2026乒乓球︱杜凱琹感慨與黃鎮廷混雙8強出局後，「那一刻我個人好似死咗」。（趙子晉攝）

杜凱琹直言，「那場之後，整個團隊氣氛好低迷，那一刻我個人好似死咗……那一天自己很崩潰，有點像東京奧運8入4那一場。」然而墮進谷底過後，反而猶如重生，「死咗一次好似仲好啲，之後用很短時間調整便出戰單打和女雙。」她指出，16強對韓國李恩惠／金娜英那場逆境波較難打，但其他項目已經「輸晒」，當時自覺「已沒什麼可以輸」，反而能在場上打出自己喜歡的乒乓球，終以3：2反勝晉級。

亞運會2026乒乓球︱杜凱琹經過混雙8強失利，放下沉重包袱愈戰愈勇。（趙子晉攝）

對手有備而來 杜凱琹吳詠琳難以發動攻勢

對於今場面對「世一」組合張本美和／早田希娜，阿杜稱「今場肯定是下風波」。她與「小師妹」吳詠琳早前在WTT瑞典大獎賽驚喜奪銀，決賽對手正是這對日本組合。阿杜指出，當時其他球隊未對她們這對新組合加以研究，因此曾擊敗中國和韓國隊組合，今場張本美和／早田希娜一方明顯對她們有備而來，「今日對方明顯將我們的落點研究得好仔細，所以想進攻和發動都很困難，戰至相持階段我們跟對方確實存在很大差距。」

亞運會2026乒乓球︱吳詠琳初戰亞運即上頒獎台：「很開心阿杜可以跟我夾女雙」。（趙子晉攝）

吳詠琳初戰亞運即上頒獎台：「很開心阿杜可以跟我夾女雙」

吳詠琳初戰亞運已獲得獎牌，喜極而泣：「我夾阿杜拿到我的第一次球星挑戰賽、大滿貫獎盃以及亞運會獎牌，包括今次在內，對我來說是很多次的小突破，所以我很開心阿杜可以跟我夾女雙。」

亞運會2026乒乓球︱杜凱琹指「小師妹」吳詠琳的「學霸精神帶我一齊進步」。（趙子晉攝）

杜凱琹：「吳詠琳的學霸精神帶我一齊進步」

阿杜指與吳詠琳拍檔「令我好驚喜」，「一直以來我都是夾右手拍檔，如黃鎮廷，第一次夾左手將自己無甚信心，但我們私下關係很好，經常一起研究乒乓球，她亦很清楚我喜歡打什麼波，我又知道她喜歡什麼波，某程度我們在場下的默契帶到場上。」杜凱琹笑言，「外界常常都說我帶吳詠琳，不如說是她的學霸精神帶我一齊進步。」她續稱，每站比賽均發現很多不同問題，技術上仍有不足，心態都有不同程度，期望經練習後二人的組合可更加成熟。

亞運會2026乒乓球︱吳詠琳喜獲亞運獎牌。（趙子晉攝）

「小師妹」吳詠琳稱，「我們由今年一月開始，每場比賽都很積極去研究可以如何做好些，每一站都有研究新戰術或有什麼地方可以令我們得分，亦每站打得愈來愈好。現在得到的成績都是我們前半年努力的小成果。」

「雖然今日對手實力跟我們確有很大差距，以及落點上限制令我們的搶攻不大打到出來，但我們可以繼續努力，希望作出總結過後，下次可以做得更好。」吳詠琳自評，今屆一開始不適應場地、乒乓球等導致在團體賽表現不理想，亦很緊張，幸獲隊友信任和鼓勵，經過調整後慢慢回復狀態，「因此要肯定自己的努力，及多謝隊友的鼓勵和支持。」

亞運會2026乒乓球︱吳詠琳初戰亞運即上頒獎台：「很開心阿杜可以跟我夾女雙」。（趙子晉攝）

今場吃下0：4大敗，吳詠琳在場上依然保持笑容，「大賽能夠出戰4強不容易，面對強大對手，我一直在想如何可以打破對方節奏。明白自己跟對手的差距，但想一直積極面對，覺得可以做得更好。」

亞運會2026乒乓球︱杜凱琹以明年世錦賽及洛杉磯奧運雙打為目標。（趙子晉攝）

29歲杜凱琹或已戰畢最後一屆亞運 目標直指奧運及世錦賽雙打獎牌

阿杜在今場4強「紮住上」，她表示，前兩日經過混雙及單打賽事後拉傷手部肌肉。對於會否再戰下屆亞運，29歲的杜凱琹稱，「我覺得就應該無㗎喇」。或許4年後的事實在太遙遠，杜凱琹稱，「洛杉磯奧運以及明年世錦賽均再次增設雙打項目，我們會朝着這目標邁進。」二人拿到獎牌、開心一日之後，便要收拾心情，明日起程往北京準備出戰WTT北京大滿貫賽事。