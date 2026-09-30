亞運標槍｜18歲嚴子怡首擲70.46米破紀錄奪金　日媒：怪物級天才

在愛知・名古屋亞運會田徑賽事中，年僅18歲的中國標槍新星嚴子怡，在決賽第一擲就擲了70.46米的驚人成績，不僅一舉打破亞運會紀錄，更以7.76米的巨大優勢力壓巴黎奧運金牌得主北口榛花摘得金牌。賽後更被日本媒體形容為「怪物級天才」。



年僅18歲的中國標槍新星嚴子怡，在決賽第1擲就投出了70.46米的驚人成績，成功摘得金牌。（路透社）

「怪物級天才」一槍定勝負 放棄後續5次試擲

嚴子怡在比賽第1擲發揮出極佳狀態，擲出70.46米。這個成績比同場角逐的日本奧運金牌得主北口榛花（首擲62.70米）多出7.76米。在確立壓倒性的領先優勢後，嚴子怡選擇直接放棄後續的5次試擲機會，隨後便在場邊悠閒地觀看其他選手比賽，日媒紛紛以「怪物級天才」來形容她。

這個成績比同場角逐的日本奧運金牌得主北口榛花（左一）多出7.76米。（路透社）

賽後奧運冠軍北口榛花披國旗落淚

賽後，北口榛花身披日本國旗獨自坐在場邊，雙手掩面久久無法平復失落的情緒。相比之下，嚴子怡則顯得相當從容。賽後談及「嚴一槍」的封號時，嚴子怡笑言：「沒有讓大家失望，也對得起這個稱謂。」對於與奧運冠軍北口榛花的競爭，她謙虛地表示：「大家都很厲害，我們兩個人其實也是互相追逐。」

嚴子怡今次帶傷上陣，她在2週前的賽事中不慎致右腳軟組織受傷，但她直言：「站上去就不疼了。」

嚴子怡憑藉驚人的身體天賦與技術理解，僅用了3年便站上世界頂級賽事舞台。（路透社）

嚴子怡轉攻標槍僅3年

出生於浙江寧波的嚴子怡，從小就是校園裏的「小巨人」，最早曾接觸鉛球與壘球項目，直到15歲才正式轉攻標槍。她憑藉驚人的身體天賦與技術理解，僅用了3年便站上世界頂級賽事舞台。在2026年賽季的鑽石聯賽廈門站中，她曾投出71.74米的驚人成績，一舉刷新亞洲紀錄及世界U20紀錄，如今在名古屋亞運再次以絕對優勢奪金。