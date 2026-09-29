亞運會2026︱吳艷妮克服上屆偷步陰霾後上摘銅　哽咽為自己打滿分

亞運會2026田徑項目，中國跨欄明星吳艷妮再度出戰，她雖不在最佳狀態，但成功跑入三甲，獲得一面銅牌，彌補上屆因偷步被取消資格的遺憾。吳艷妮賽後激動落淚表示：「今天我戰勝了以前的自己，我給自己打滿分。」



亞運會2026．田徑︱吳艷妮彌補上屆遺憾，女子100米欄奪銅。（路透社）

亞運會2026．田徑︱吳艷妮出戰女子100米跨欄 起步包尾力追入三甲

吳艷妮今季狀態平平，她的身形亦較慣常大了半個碼，賽季最佳成績12.99秒，與個人最佳成績12.74秒有一定差距。她的國家隊隊友、上屆亞運女子100米跨欄金牌得主林雨薇同樣未拾佳態，今季最佳是更慢的13.00秒。全場狀態和入圍成績最快的是日本兩位主場選手中島瞳、福部真子，決賽起跑後亦由二人率先帶出，吳艷妮反應甚慢落後決賽另外7位跑手。

亞運會2026．田徑︱吳艷妮起步包尾，靠後勁力追入三甲。（新華社）

日本主場選手包辦金、銀牌 上屆金牌得主林雨薇得第7名

名古屋連日大雨，田徑項目失誤、意外頻生，日本主場選手泉谷駿介甚至在110米跨欄初賽受重傷、阿基里斯腱斷裂，不過兩位女子跨欄選手順利包辦100米欄金、銀牌，福部真子以12.74秒奪金，中島瞳以12.78秒奪銀，幾乎全程落後的吳艷妮步大力雄，末段衝刺力壓其他對手，以13.12秒獲得銅牌。至於上屆金牌得主、中國另一選手林雨薇，以13.47秒列第7名。

亞運會2026．田徑︱吳艷妮靠後勁力追入三甲。（新華社）

上屆亞運偷步被DQ 「這次我告訴自己『只專注自己的跑道』」

3年前主場出戰杭州亞運，吳艷妮因為偷步，雖然在上訴後仍獲准再次起跑，但最終仍被取消資格。今次在低潮期中跑入亞運三甲，她賽後不禁落淚：「這次決賽，我告訴自己『只專注於自己的跑道』。我要盡全力，我豁出去了，能比成什麼樣子，就比成什麼樣子。」

亞運會2026．田徑︱吳艷妮賽後哭說「今天我戰勝了以前的自己」。（新華社）

吳艷妮哭說：「今天我戰勝了以前的自己，我給自己打滿分」

吳艷妮哽咽：「今天我站上領獎台了，披上了國旗。從剛才披上國旗的那一刻到現在，我都不願意把國旗取下來……只有團隊、朋友和家人，才知道我一路走來經歷了些什麼。」向來自信十足的吳艷妮續稱，「今天我戰勝了以前的自己，我給自己打滿分。」

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賽後當被問及為何起步大落後，她解釋：「還是有些怕搶跑（偷步）」，「從三年前那一天到現在，已經有1000多天了。我一直告訴自己『要從失敗當中去成長』。這場比賽，我沒有因為以前比賽的陰影而退縮。可能也是老天爺在鞭策我，想讓我在這個項目上跑得更久，我也會繼續跑下去的，我還是很想站上最高領獎台。」

亞運會2026．田徑︱吳艷妮彌補上屆遺憾奪銅。（新華社）

回望過去幾年的起伏與堅持，吳艷妮感慨：「人生有遺憾才好玩，不是嗎？我有太多還沒有去體驗和去探索的，我希望每一年的我都是不一樣的。」她之後在個人社交媒體分享，「在狀態最差的一個賽季，用一枚亞運會獎牌實現救贖。為國征戰，我永遠拚到底！兄弟姐妹們，明年再戰！」