亞運會2026場地單車｜李思穎全能賽失銀留憾　與師姐對話重視笑顏

踏上女子全能賽頒獎台的李思穎，毫無半點興奮，看着手中的銅牌，之前的情緒仍未消化，她強忍淚水，面對傳媒的鏡頭擠出笑容。

戰至最後一項前穩守第二的李思穎，記分賽中段先後被哈薩克及烏茲別克車手突圍，優勢大大收窄，遑論追近日本的梶原悠未，有機會連獎牌都不保，幸好最後衝贏中國車手，力保銅牌。「我都不知道自己在做什麼....想不到教練有多失望.....」

趙子晉伊豆現場直擊



名古屋亞運場地單車｜在頒獎台上的李思穎若有所思。（趙子晉攝）

站上女子全能賽頒獎台的李思穎，花費不少氣力才擠出笑容。戰畢上午的捕捉賽及配速賽，李思穎位列榜首，她在淘汰賽「尾三」被淘汰，總成績縱跌落次席，距離日本名將梶原悠未僅2分，衝金依然有望。

最後一項80圈記分賽，每個衝刺圈的積分直接計入總分，李思穎前三圈僅得3分，梶原悠未則連取三個第一位、共獲15分，隨即拉開與Ceci的分差。前無去路，後有追兵，哈薩克的蘇坦露娃（Rinata SULTANOVA）中段突圍，超越主車群約半圈，李思穎在內的車群無意追上，即使未能取得超圈的20分，最後四次衝刺圈全數首名衝線，一口氣摘下25分，李思穎跌至第三位，中國的陳寧同樣來勢洶洶，幸好李思穎最後一個衝刺圈衝贏對手，以3分之差力保銅牌。

名古屋亞運場地單車｜李思穎在頒獎台上強擠笑容。（趙子晉攝）

由銀變銅，李思穎一下子難以接受，受訪時強忍淚水，解釋今次失銀的原因，「哈薩克（車手）走完（突圍），然後烏茲別克車手再突圍，我還在等，是我判斷有問題，當時我叫Yumi（梶原悠未）一起追上去，她毫無反應，其他對手也沒有追上去的意欲，變相只有我在追，浪費不少體力....」

戰畢前三項，留守次席的李思穎，原本對記分賽甚有信心，力爭改變獎牌顏色，最後卻無功而還。李思穎在杭州亞運全能賽，頭兩項同樣領先，她賽前不禁想起，似乎為她增添無形的壓力，難免影響發揮，「我知道要留意哈薩克（車手），但我在當刻都不知道在做什麼....今次教訓很大，有兩個人在自己面前（突圍），想像不到教練當時有多失望.....」李思穎強忍淚水。

名古屋亞運場地單車｜今屆是李思穎的重大教訓。（趙子晉攝）

港隊總教練達海飛（Hervé Dagorné）坦言Ceci在發揮仍有不少改善空間，「高水平的運動員在場上拚搏，而非在場上因為擔心而手忙腳亂，所以我與Ceci仍要繼續努力。」達海飛至少對李思穎保住銅牌感慶幸，「她（李思穎）有可能跌至第五位，我們已做好心理準備，幸好最後仍獲銅牌。」

名古屋亞運場地單車｜達海飛認為李思穎仍有不少進步空間。（趙子晉攝）

名古屋亞運場地單車｜看台上的梁穎儀看得肉緊。（趙子晉攝）

頸上掛上銅牌，看着對手帶走金、銀牌，李思穎在頒獎台神不守舍，回想着比賽的細節，希望下次不再留有遺憾。李思穎一直悶悶不樂，直至與隊友合照前，她一直與別人視像對話，原來另一方是大師姐李慧詩，Ceci向傳媒展示電話時，她才重現笑顏。

戰畢名古屋亞運後，李思穎稍作休息，準備月底在上海舉行的世界錦標賽，重新出發。

名古屋亞運場地單車｜李思穎與大師姐李慧詩對話，重現笑顏。（趙子晉攝）

名古屋亞運場地單車｜香港單車隊今屆亞運獲2銀3銅。（趙子晉攝）

五獎牌僅達賽前目標 達海飛：本身預兩金

賽前以五面獎牌為目標的達海飛，即使港隊最後摘下五面獎牌，與他心目中的顏色有落差，「我本身預料至少兩面金牌...」李思穎具備金牌的能力，但今日未能發揮，他覺得煞科日或有三牌落袋，最終只得一面銅牌。香港單車隊摘2銀3銅，五面獎牌低空飛過，繼2002年後首次亞運未能贏金牌。

達海飛指隊伍需要繼續備戰，準備未來的世錦賽及奧運積分周期，希望嘗試追近與世界的距離。