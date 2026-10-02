亞運會2026｜香港壘球三老將最後一舞　以歷史佳績進入新朝代

過去一年為了亞運流過多少汗水和眼淚，都在今日（2日）以3：9不敵菲律賓的煞科戰後，成為無可取代的回憶。

梁芷茵、黃楚曦、林佩君，三名在香港女子壘球隊經歷十數載的老將，與師妹以歷來最佳的兩勝完成名古屋亞運之旅，將會淡出港隊。總教練大島田期望三名一直與他並肩作戰的隊員能夠成為教練團一員，將寶貴的經驗留給師妹。



亞運壘球｜香港女子壘球隊以2勝5負完成亞運之旅。圖為早前對新加坡。（夏家朗攝）

由2018年首度參加亞運，由梁芷茵取得香港壘球歷來第一分，到去屆杭州亞運擊敗泰國錄得歷來首勝，香港女子壘球隊走到今屆的名古屋，儘管未能達到賽前定下三勝的目標，在重點賽事以1：7不敵韓國，更留下一項未完成的任務，但眾將合力擊敗力克新加坡和泰國，以兩場勝仗謝幕，也是歷屆最佳戰績。

至於今日煞科戰對菲律賓，梁芷茵、黃楚曦及陳依琳各有兩支安打，龐叡芝及劉曉君亦有一安，港隊最終以3：9不敵菲律賓。

亞運壘球｜香港隊於煞科戰不敵菲律賓，這場比賽亦是梁芷茵（左）、林佩君及黃楚曦的告別戰。（官網圖片）

總教練大島田總結港隊今屆表現，雖然他打出不算高的65分，但也表示必須要讚賞球員：「兩場勝仗都在艱苦的情況下取得。對新加坡被追至僅領先3：2，後來更是雨戰，若是以前的香港隊，好大機會落敗，但她們穩住些微優勢，最後更再取兩分。對泰國一戰，賽前我們過份樂觀，導致大部份時間落後，不過當小肥（黃楚曦）開始有安打，即使不是即時取分，我就知道她們只要保持冷靜，做回平時的動作，便能反勝。我始終相信我的球員。」

亞運壘球｜黃楚曦。（夏家朗攝）

亞運壘球｜林佩君。（夏家朗攝）

亞運壘球｜梁芷茵（右）。（夏家朗攝）

亞運壘球｜陳依琳。（夏家朗攝）

亞運壘球｜劉曉君。（夏家朗攝）

亞運壘球｜龐叡芝。（官網圖片）

亞運壘球｜年僅15歲的黃皓晴。（HOY網絡媒體截圖）

今屆亞運是黃楚曦、林佩君及梁芷茵的告別戰，三人自大島田於2011年從日本回歸香港發展，並上任香港壘球隊總教練，便在他的麾下作戰至今。港隊即將迎來新時代，今屆亞運亦是考察未來主力的機會，他稱讚隊長劉曉君、龐叡芝、陳依琳與黃皓晴的表現，特別是只得15歲的黃皓晴，「Megan（黃皓晴）具備潛質，面對中華台北、韓國及中國均有安打及打點，而且態度和責任感都值得一讚」。

大島田同時期望三名老將能夠以另一個身份繼續貢獻香港隊：「她們十多年來累積的經驗非常寶貴，我希望可以壯大教練團的實力，如果她們可以繼續協助師妹，對於港隊接班非常重要。」

亞運壘球｜香港隊總教練大島田（右），圖左為投手劉雪汶。（夏家朗攝）

亞運壘球｜香港壘球隊以2勝2負完成亞運之旅。（官網圖片）

亞運壘球｜香港女子壘球隊。（夏家朗攝）

名古屋亞運香港壘球隊戰報：