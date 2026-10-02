亞運會2026網球男單金牌戰黃澤林重遇吳易昺　3年前杭州神奇反勝

香港「網球之子」黃澤林（Coleman）在2026名古屋亞運會連過4關，順利晉級男單決賽，有意思的是，金牌戰對手是中國「老對手」吳易昺。二人在ATP巡迴賽只曾對戰一次，不過由2022杭州亞運、去年全運會到今屆亞運，已經連續3次在大型運動會碰頭，而且正如Coleman曾說過，「唔知點解每次對佢都特別激烈」，二人打球風格有點相似，而且都是鬥志頑強、永不言敗的類型，相信肯定再次是場激戰。

亞運網球男單金牌戰︱黃澤林 對 吳易昺

10月3日 早上9:30 Hoy 77台直播



亞運網球男單4強，港隊黃澤林反勝烏茲別克蘇坦路夫，歷史性殺入網球金牌戰。（夏家朗攝）

亞運會2026．網球︱黃澤林晉級男單金牌戰 重遇「老對手」吳易昺

22歲的黃澤林世界排名持續攀升，今屆亞運獲列頭號種子，反觀近年不時受傷患困擾的吳易昺，已由2023年最高的54位，跌至目前的111位。不過世界排名如浮雲，網球迷相信都不會忘記，3年前初出茅廬的Coleman，在亞運會場場激戰，而16強面對吳易昺的一場更是一場「很黃澤林」的代表作。

3年前杭州亞運16強 黃澤林決勝局落後1：6神奇反勝吳易昺

當時Coleman升上成人組作賽只有1年，男單世界排名478，而吳易昺的世界排名98，列為亞運3號種子。黃澤林毋懼排名差距，首盤爆冷先勝6：4，第二盤Coleman以3：6落敗，比賽進入決勝第三盤。

吳易昺上屆亞運16強與黃澤林合演激戰。（杭州亞運官網）

第三盤雙方愈戰愈勇，身高1.91米的黃澤林，多次發球開出Ace球直接得分，他的發球局打得相對輕鬆，他數度在吳易昺的發球局施壓，對手依然守得住。雙方互保發球局戰至6：6，須以決勝局（Tie Break）分勝負。吳易昺一度領前6：1，坐擁5個Match Point，只差一分便可勝出。黃澤林在出局邊緣沉着應戰，憑強勁發球及主動搶攻逐分追上，不止連救5個Match Point追平，更一口氣連取7分在Tie Break以8：6反勝，盤數2：1挫吳易昺，神奇躋身8強。可惜他在半準決賽力戰3盤負韓國球手洪性贊，未能再進一步。

2024杭州公開賽重遇 吳易昺因傷退賽

二人唯一在ATP巡迴賽碰頭，也是在杭州，2024杭州公開賽首圈，當時黃澤林在領先一盤下，吳易昺因傷退賽。

黃澤林在2025年全運會重遇吳易昺力戰敗陣。（全運會）

2025全運會4強再遇 吳易昺成功「復仇」

黃澤林在2025年首戰全運會被列為2號種子，當時世界排名跌至178位的吳易昺，與Coleman再次合演一場激戰。二人首盤已戰至tie break，黃澤林以7：6先贏第一盤，第二盤再次要靠tie break分勝負，吳易昺把握機會追成1：1平手，之後吳易昺再贏一盤6：4勝出賽事，黃澤林落敗後獲得銅牌。

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亞運會2026網球｜黃澤林憑後勁反勝晉級男單金牌戰。（夏家朗攝）

2026亞運金牌戰黃澤林重遇吳易昺

今屆亞運網球男單金牌戰，二人再次碰頭，逐漸擺脫傷患的吳易昺被列為3號種子，而且4場勝仗未失一盤，狀態甚勇；黃澤林則在4強對烏茲別克球手蘇坦路夫（Khumoyun Sultanov）時陷入苦戰，先失一盤並在第二盤率先被「破發」，但Coleman冷靜應對把握機會反勝。

亞運會2026網球｜男單金牌戰黃澤林重遇吳易昺（圖）。（AINAGOC）

二人打法有點相似，均是打法進取、速度高、具爆炸力、鬥志頑強的球手，而且均是右手握拍，反手以雙手握拍。吳易昺身高1.83米，黃澤林更達1.91米，發球威力以Coleman稍勝，最大分別在於正手抽擊，黃澤林更偏向用重上旋，而吳易昺則主要以扎實的平擊球為武器。吳易昺雖然受傷患困擾影響近年表現，但這位26歲球手只要發揮水準，絕對是極難應付。他的比賽經驗較Coleman豐富，心態成熟沉着，相信必定會與黃澤林再次合演一場精彩對決。