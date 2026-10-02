亞運會2026網球｜黃澤林劣勢反勝晉金牌戰：我知道我可以捱到返嚟

香港網球代表黃澤林（Coleman）在2026名古屋亞運網球男單賽事再創歷史新一頁，今日（2日）在準決賽對烏茲別克球手蘇坦路夫（Khumoyun Sultanov）克服落後一盤劣勢，連贏兩盤反勝，晉身金牌戰，再次成為香港第一人，在明日上演的男單決賽「坐銀望金」。賽後黃澤林直言：「今場一啲都唔易，好開心捱過到。」



亞運會2026網球｜黃澤林準決賽對蘇坦路夫一度陷入苦戰。（路透社）

黃澤林賽後接受本報及本地傳媒訪問時稱，去年台維斯盃曾在香港面對蘇坦路夫，「都知道對佢唔容易，佢啲波好快，一開始有少少不適應。」Coleman讚揚對手，「佢打得好好，一來到就上晒力，節奏和一切都很好，而我仍未算好入局。」

亞運會2026網球｜蘇坦路夫。（路透社）

亞運會2026網球｜黃澤林逆境中保持信念 劣勢反勝晉金牌戰

蘇坦路夫現時世界排名439，與第100位的黃澤林相差一截，但今日蘇坦路夫在比賽初段的表現相當出色，令Coleman陷入苦戰。不過黃澤林對自己保持信念，「我知道我一路可以捱到返嚟」，他堅信比賽過程中必定會有機會讓他追上，「今日好開心能後上反勝。」

亞運會2026網球｜黃澤林準決賽落後一盤下反勝，晉身金牌戰。（路透社）

黃澤林：「最緊要最後贏到，不要想太多」

第一盤輸3：6，第二盤早段已被「破發」，對於當時如何調整心態，黃澤林坦言，「無㗎，逐分打，無得諗咁多。失咗，再來過……找點東西救自己，練咗咁多波，就是為了在這種時刻發揮出來。」他笑稱，無論比賽中間過程如何，「最緊要最後贏到，不要想太多。」

今屆賽事港隊在網球已篤定在男單及女雙獲得兩面獎牌，Coleman謙稱只是做好自己本份，「好想幫香港攞返塊牌，我們未拿過，尤其是單打，決賽繼續衝。」他以今仗絕地反勝為例，只要拚盡全力，便有機會改變結果。黃澤林稱會在明早決賽繼續努力。