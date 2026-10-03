亞運會2026｜李卡度最後一屆完美落幕　三連霸賀「新成員」來臨

贏金牌、任閉幕禮持旗手，對李卡度（Cado）來說，無疑是完美結局。如無意外最，今屆亞運是他的最後一個亞運會，今天這面金牌，更是送給家庭新成員的最佳禮物。

趙子晉、夏家朗名古屋現場直擊



名古屋亞運七欖｜香港男子七人欖球隊完成三連霸。（夏家朗攝）

「我贏咗姚錦成呀，YES！」是李卡度在採訪時最興奮的一句，香港男子七欖在亞運會三連霸，Cado三屆也在陣中，超越「師兄」姚錦成的兩金。今屆是李卡度的最後一屆亞運會，港隊由頭贏到尾，兼且不失一球完美封王。

「今屆球隊上下十分成熟，我們專注打好每一場，教練給予我們不少自由度，在攻守方面皆有出色表現，教練常說以防守贏得比賽，我們今天做到了，就像雅加達（亞運）一樣不失封王。」東道主日本意外不敵中國，李卡度指球隊在決賽十分專注，保持控球，把握得分機會。

名古屋亞運七欖｜李卡度。（夏家朗攝）

亞運七欖｜「我贏咗姚錦成呀，YES！」（夏家朗攝）

港隊完美封王，過程看似輕鬆，李卡度認為如何尋找動力更是關鍵：「第一屆（雅加達）別人認為是僥倖，日本失準我們才把握到機會；杭州亞運前一直保持亞洲第一，證明我們有能力連霸，今屆確實難以尋找額外動力，我們決定要三連霸，達成香港球隊甚少做到的事。」

除了完美封王達成三連霸，李卡度獲委任為閉幕禮持旗手，繼上屆開幕禮的姚錦成後，再有港隊七欖球員擔任持旗手，「剛剛才收到通知（擔任旗手），我連做什麼都不清楚，使我最後一屆亞運會更加完美」。

名古屋亞運七欖｜李卡度四戰亞運摘下三面金牌。（夏家朗攝）

李卡度笑言不會效法成哥（姚錦成）再戰亞運，五年之後他已經39歲，身體無法跟上訓練和比賽節奏，即使是兩年後的洛杉磯奧運，他也要再考慮，他反而更希望隊中有更多華人臉孔：「他們（隊友）加油，我需要休息一下，雖然在場上看似如常奔跑，但腳傷一直困擾我，視乎這一年腳傷回復的狀態，再決定是否繼續打，希望未來更多華將加入接班。」

球場外，李卡度有個更重要的任務，就是即將成為新手爸爸，兒子的預產期在本月底，家庭新成員是他在場上的動力：「我在場上有一刻想拿金牌送給兒子……」Cado希望把金色的亞運公仔，送給與即將出生的兒子。

名古屋亞運七欖｜李卡度透露兒子在月底出生，金牌是送給兒子的最佳禮物。（夏家朗攝）