網球︱黃澤林亞運奪金後第一擊　上海大師賽外圍賽旗開得勝

撰文：吳慕兒
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香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）在2026名古屋亞運會歷史性贏得網球男單金牌後馬不停蹄，前赴中國參加ATP 1000級別的上海大師賽。外圍賽首圈面對澳洲「名將之子」告魯斯曉域（Cruz Hewitt），順利以6：4、6：1旗開得勝。

黃澤林亞運奪金後第一擊，在上海大師賽外圍賽旗開得勝。（資料圖片／夏家朗攝）

黃澤林上海大師賽外圍賽首圈面對名將曉域之子

相信資深網球迷對曉域這姓氏不會陌生，17歲的告魯斯曉域正是兩奪大滿貫的前世界排名第一球手曉域（Lleyton Hewitt）的兒子，剛展開球員生涯的告魯斯身高1.85米，較爸爸還要稍為高一點，不過黃澤林身高達1.91米，發球威力明顯亦更勝這位澳洲小將。

黃澤林在上海大師賽外圍賽首圈擊敗告魯斯曉域。（資料圖片／Getty Images）

第一盤Coleman已6度開出Ace球，兩位球手均有「破發」機會，告魯斯曉域一次機會便成功把握，不過黃澤林兩度「破發」，順利以6：4先贏第一盤。第二盤Coleman再次兩度成功「破發」，就算第一發球成功率不及首盤，仍遙遙領前5：0，並以6：1再贏一盤，盤數2：0勝出，晉身外圍賽下一圈。

Coleman想晉身主賽圈，還要贏多一場，明日（6日）要面對身高達1.93米的南非球手哈里斯（Lloyd Harris）。29歲的哈里斯目前世界排名110，為今次外圍賽的18號種子，而世界排名100的黃澤林為外圍賽的9號種子，雙方之前未曾在ATP賽事碰頭。

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