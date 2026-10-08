足球｜美斯社媒再發文告別國家隊「每一步都值得」　C朗留言致敬

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）披上藍白戰衣最後一舞，以最完美的姿態落幕。賽後他透過Instagram再次發長文告別國際賽舞台，帖文發佈12小時內已狂攬近兩千萬球迷點讚以及超80萬條留言。



美斯賽後發表講話直言「我不想離開」已經惹得全場淚崩，隨後他再在個人社交平台Instagram寫下長文告別：「我知道我做出了正確的決定。這是一段令人難以置信的旅程，充滿了歡樂和一些悲傷，但我很確定我所做的每一步都是值得的。」

美斯再發文告別，C朗留言致敬「你為阿根廷取得的一切成就，贏得了我全部的尊重。」（路透社）

海量致敬留言中，另一位球壇傳奇C朗拿度（Cristiano Ronaldo）留言引人矚目。C朗簡單寫下：「Leo，你為阿根廷取得的一切成就，贏得了我全部的尊重。給你一個擁抱。」兩人橫跨逾十載的競爭此刻只餘下最純粹的敬意。近期C朗拿度自身深陷葡萄牙國家隊退隊風波之中。

中場安素費南迪斯發文致敬：「Leo，我想任何一句話都不足以表達。你是我生命中的偶像，我曾經實現了與你相遇、與你一起踢球並成為冠軍的夢想，現在希望你能享受生活。感謝你將阿根廷帶到世界最高水平。歷史上最偉大的球員是阿根廷人。」

安素費南迪斯發文致敬美斯及奧達文迪，表示會沿著指引的道路一直走下去。（路透社）

美斯一眾好友亦送上祝福，迪馬利亞（Ángel Di María）和迪保羅（Rodrigo De Paul）紛紛感歎能與美斯並肩作戰是人生榮幸。拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）更是說出全球球迷心聲：「我們從不希望發生的一夜，它還是來了。我們盡情享受，就像我們一起度過的時刻一樣。你現在是、將來永遠都是最好的。多謝你，Leo。」