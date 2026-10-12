英超︱鎌田大地入球領水晶宮3：1反勝森林　愛華頓作客2：2侯城

英超周日賽事，水晶宮主場對諾定咸森林，客軍主帥加士拿（Oliver Glasner）「倒戈」重返塞爾赫斯特公園球場（Selhurst Park）成為焦點，同時作賽還有愛華頓作客侯城，兩場比賽都有大量入球，充滿娛樂性。



英超︱加士拿帶領森林重回塞爾赫斯特公園，卻未能取得分數。（路透社）

英超︱加士拿「倒戈」領森林作客水晶宮

水晶宮主場對諾定咸森林這場中型班大戰，森林在加士拿領軍下，開賽僅3分鐘便由瑞士翼鋒丹尼度耶（Dan Ndoye）先開紀錄。森林在上半場大部分時間反客為主力壓對手，創造大量機會，可惜一再浪費入球機會，今季改由法國教頭沙治（Pierre Sage）掌帥的水晶宮捱過難關後，半場前作出連還反擊，先由日本中場鎌田大地攻入他在英超的首個入球，41分鐘為水晶宮扳平1：1。

英超︱日本中場鎌田大地攻入他在英超的首個入球，41分鐘為水晶宮扳平。（路透社）

水晶宮上半場大部分時間捱打 森林連番失機終讓對手3：1反勝

上半場補時階段，水晶宮把握一次角球機會，英格蘭中場禾頓右路開出內彎角球，守將謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）接應頂入，令上半場大部分時間陷入捱打狀態的主隊，半場2：1反超前進入更衣室。戰至58分鐘，西班牙翼鋒耶利米賓奴（Yéremy Pino）把握森林門將沙士（Matz Sels）撲出的皮球射入，為水晶宮鎖定3：1勝果。今場水晶宮的預期入球值（xG）只有2.38，但成功攻入3球；森林的xG高達2.97，但只入一球，門前把握力成為勝負分野。

英超︱鎌田大地入球一刻。（路透社）

侯城主場對愛華頓，班倫莊臣（Brennan Johnson）雖在34分鐘率先將皮球送入網，但愛華頓的入球被VAR推翻，雙方半場踢成0：0。下半場甫開賽不久，愛華頓守將利尼斯（Ainsley Maitland-Niles）犯錯，讓侯城中場（Joe Gelhardt）把握機會，48分鐘為主隊先開紀錄，利尼斯隨即在7分鐘後將功補過，一記精準傳中球送予達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）頂入，扳平1：1。

英超︱達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）為愛華頓扳平1：1。（路透社）

戰至68分鐘輪到侯城防線出錯，被達斯貝利賀爾截得皮球，他引球推進後傳予高大中鋒泰亞路巴利（Thierno Barry）為愛華頓射成2：1。侯城瑞典前鋒艾利洛史萊特（Elliot Stroud）之後在左路出擊，用速度壓過利尼斯和占士加拿（James Garner），然後冷靜傳予禁區內的穆哈密比路美（Mohamed Belloumi），這位後備上陣的阿爾及利亞翼鋒不負所托，射向龍門右下角，72分鐘為侯城射成2：2。

英超︱侯城2：2迫和愛華頓。（路透社）

雙方踢成2：2各得一分，愛華頓今季2勝4和保持不敗，以10分暫列第五。侯城亦力保今季聯賽主場不敗紀錄，以9分暫列第九位。