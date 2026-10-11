英超︱曼聯遭10人熱刺迫和　6戰6分創近40年最差開季卡域克陷危機

英超曼聯主場對熱刺，即使下半場後段領先一球兼多踢一人，卻再次未能笑到最後。補時階段的失球，令曼聯只能1：1賽和熱刺，開季6場聯賽累積6分，寫下自1986/87年以來最差開季成績。主帥卡域克（Michael Carrick）正式接掌曼聯帥印，便陷入危機。



英超︱蘇蘭基補時的入球，助熱刺1：1迫和曼聯。（路透社）

卡域克今年1月重返曼聯「救亡」，接替被辭退的阿莫林，成功助紅魔「止血」，更領軍以第三名完成英超球季，暫掌帥印獲一致好評，完季後即為他帶來一份正式合約，「坐正」主教練一職。可是曼聯主帥唔易做，新球季展開不似預期，第一輪作客0：2不敵侯城，第二輪主場5：2擊敗葉士域治已是今季聯賽唯一勝仗。

英超︱曼聯再次在補時階段失球。（路透社）

曼聯73分鐘開紀錄 熱刺末段十人應戰作客補時迫和紅魔

第三輪曼聯作客遭愛華頓2：2迫和；第四輪在奧脫福上演曼市打吡，曼城早段已10人應戰下，曼聯依然以0：1敗陣，當然事後證實夏蘭特的入球為VAR錯判；到第五輪作客富咸末段搶回1分；今場主場對再度在榜尾掙扎的熱刺，應是全取3分的大好機會，可惜麥比奧莫 73分鐘的入球，並不足以帶來勝仗，而且賓坦古亞78分鐘紅牌被逐，反而激發起熱刺鬥志，補時兩分鐘終由蘇蘭基門前攻入，為熱刺扳成1：1平手。

英超︱曼聯麥比奧莫73分鐘的入球，並不足以帶來勝仗。（路透社）

曼聯開季不順 6戰只得6分創40年來最差

熱刺以3分排第18位，繼續受降班威脅，然而曼聯開季6戰6分，寫下曼聯自1986/87球季以來最差的開季成績。當年曼聯仍由朗艾堅遜（Ron Atkinson）執教，開季3連敗， 6仗後只得4分。朗艾堅遜終在同年11月初被辭退，由費格遜接手。

英超︱卡域克一臉失望。（路透社）

卡域克不滿曼聯所得分數：「我不會逃避，那根本無處可逃」

賽後卡域克稱，「肯定的是，我對目前累積所得的分數並不滿意。我不會逃避，那根本無處可逃。我認為場上某些事情應可有不同做法，但現實就是現實，我們必須接受。我們需要盡快將事情推向一個正面的方向，就是如此簡單。」他直言，「我們有些時候需要有多點街頭智慧，更為頑強。」明示防守方面可以做得更好，同時強調戰果並未改變他的自我信念和對球員的信任，「我們是支很好的球隊，可是我們亦必須盡快取得更多分數。」

英超︱曼聯眾將對未能獲勝都很沮喪。（路透社）

占美列納：「數據不會騙人，曼聯場場跑輸對手」

不過一眾球評並不認同卡域克的看法，占美列納（Jamie Redknapp）直指，「當對手每次跑動都多過你，數據不會騙人。熱刺較曼聯跑多5公里，好吧因為今場熱刺10人4應戰，但每場比賽都是如此。 當你跑動較對手多，便能贏出比賽，我不是說他們沒有嘗試，而是體能戰爭上他們正在吃敗仗。」就連前曼聯隊長加利尼維利亦言：「這是卡域克感到憂慮的一日」。

英超︱曼聯1：1熱刺。（路透社）

曼聯低潮期遇上魔鬼賽程

雖然曼聯管理層近周持續表態支持卡域克，但他要帶領曼聯重拾正軌，一看未來數仗賽程便知絕非易事。周中歐聯需作客馬體會，緊接周末在英超作客另一宿敵列斯聯，繼而再下一周周中（22日）歐聯作客科木。主場對般尼茅夫後，便要作客車路士，隨即在歐聯對羅馬，同一周末對阿士東維拉後，稍為休息便要在11月23日作客利物浦。

英超︱曼聯6戰6分創近40年最差開季。（路透社）

曼聯賽程既密集而且難度頗高，卡域克能否領軍度過難關？球迷不會忘記坦赫格兩季前便曾因開季成績不理想，聯賽第9輪不敵韋斯咸跌至第14位被炒；上季初阿莫林在聯賽聯季成績不算太差，然而季初聯賽盃被乙組球隊甘士比踢出局的震撼，加上在位以來曼聯持續水準以下的表現和成績，令阿莫林捱至1月中仍被炒。今季曼聯再次開季不順暢，球會管理層會否連續3季在球季早至中段炒教練？