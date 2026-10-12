場地單車世錦賽｜港隊亞運後征上海派13車手出賽　李思穎角逐四項

撰文：趙子晉
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戰畢名古屋亞運後，香港單車隊馬不停蹄，今星期赴上海出戰兩年一度的世界場地單車錦標賽。李思穎將參加四項，淘汰賽﹑捕捉賽及全能賽，再夥梁穎儀戰女子麥迪遜賽。

港隊在名古屋亞運場地單車摘下2銀2銅。（資料圖片／趙子晉攝）

港隊在名古屋亞運場地單車摘下2銀2銅，港將小休過後赴上海，出戰一連5日的世界場地單車錦標賽。這項兩年一度的場地單車盛事，今屆由10月14至18日在上海崇明上演。

根據國際單車聯盟（UCI）網站資料，港隊派出13名車手參賽，在亞運會摘下1銀1銅的李思穎，將會參戰女子全能賽﹑淘汰賽﹑捕捉賽，加上與梁穎儀出擊鬥麥迪遜賽，個人參加四個項目。穎儀除了參加女子麥迪遜賽，她亦會出戰女子記分賽。

梁穎儀李思穎將在世界錦標賽再合作出戰女子麥迪遜賽。（資料圖片／趙子晉攝）

男子組方面，在名古屋亞運全能賽摘銀的朱浚瑋，只參加團體追逐賽，未有港將角逐全能賽及麥迪遜賽，杜棹熙分別出戰競輪賽及爭先賽。

李思穎個人角逐四項。（資料圖片／趙子晉攝）

世界場地單車錦標賽2026香港隊名單（男子組）

個人追逐賽

伍柏亨

競輪賽﹑爭先賽

杜棹熙

個人計時賽

翁浚皓

團體競速賽

杜棹熙﹑翁浚皓﹑莫沚駿

團體追逐賽

朱浚瑋﹑繆正賢﹑伍柏亨﹑曹棨光

世界場地單車錦標賽2026香港隊名單（女子組）

淘汰賽﹑捕捉賽﹑全能賽

李思穎

記分賽

梁穎儀

競輪賽﹑爭先賽

楊礎搖

個人計時賽

童森

麥迪遜

李思穎﹑梁穎儀

團體競速賽

吳思穎﹑童森﹑程嬿珊

10月14日（周三）香港時間
10:30　女子團體追逐賽資格賽
12:29　男子團體追逐賽資格賽
14:33　女子團體競速賽資格賽
15:30　男子團體競速賽資格賽
18:35　女子團體競速賽首圈
18:43　男子團體競速賽首圈
18:59　女子捕捉賽
19:17　男子團體追逐賽首圈
19:55　女子團體競速賽決賽
20:05　男子團體競速賽決賽

10月15日（周四）
12:00　男子競輪賽首圈
12:27　女子爭先賽資格賽
13:18　男子競輪賽復活賽
13:45　女子爭先賽1/16決賽
14:23　男子競輪賽8強
14:37　女子爭先賽1/8決賽
17:05　女子團體追逐賽首圈
17:33　女子爭先賽8強第一場
17:49　男子競輪賽準決賽
18:00　男子團體追逐賽決賽
18:14　女子爭先賽8強第二場
18:30　女子淘汰賽
18:52　女子爭先賽8強第三場
19:18　男子競輪賽7-12名次賽
19:25　男子競輪賽決賽
19:30　男子捕捉賽
19:48　女子團體追逐賽

10月16日（周五）
12:00　男子計時賽資格賽
12:35　女子全能賽捕捉賽
12:57　男子個人追逐賽資格賽
14:37　女子全能賽配速賽
17:05　男子記分賽
17:57　女子爭先賽準決賽第一場
18:07　女子全能賽淘汰賽
18:27　女子爭先賽決賽第二場
18:37　男子計時賽決賽
19:01　女子爭先賽準決賽第三場
19:15　男子個人追逐賽決賽
19:30　女子爭先賽決賽第一場
19:40　女子全能賽記分賽
20:12　女子爭先賽決賽第二場
20:40　女子爭先賽第三場

10月17日（周六）
11:00　女子計時賽資格賽
11:39　男子爭先賽資格賽
12:27　男子全能賽捕捉賽
12:45　男子爭先賽1/16決賽
13:23　女子個人追逐賽資格賽
14:46　男子爭先賽1/8決賽
15:05　男子全能賽配速賽
17:35　女子計時賽決賽
18:01　男子爭先賽半準決賽第一場
18:17　女子麥迪遜賽
19:01　男子全能賽淘汰賽
19:23　男子爭先賽半準決賽第二場
19:59　女子個人追逐賽決賽
20:17　男子爭先賽半準決賽第三場
20:23　男子全能賽記分賽

10月18日（周日）
11:00　男子爭先賽準決賽第一場
11:08　女子競輪賽首圈
11:35　男子爭先賽準決賽第二場
11:53　女子競輪賽首圈復活賽
12:07　男子爭先賽準決賽第三場
13:35　女子競輪賽半準決賽
13:49　男子爭先賽決賽第一場
13:59　女子記分賽
14:36　女子競輪賽準決賽
14:45　男子淘汰賽
15:07　男子爭先賽決賽第二場
15:37　女子競輪賽7-12名次賽
15:44　女子競輪賽決賽
15:49　男子爭先賽決賽第三場
16:03　男子麥迪遜賽

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