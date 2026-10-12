場地單車世錦賽｜港隊亞運後征上海派13車手出賽　李思穎角逐四項

戰畢名古屋亞運後，香港單車隊馬不停蹄，今星期赴上海出戰兩年一度的世界場地單車錦標賽。李思穎將參加四項，淘汰賽﹑捕捉賽及全能賽，再夥梁穎儀戰女子麥迪遜賽。



港隊在名古屋亞運場地單車摘下2銀2銅。（資料圖片／趙子晉攝）

港隊在名古屋亞運場地單車摘下2銀2銅，港將小休過後赴上海，出戰一連5日的世界場地單車錦標賽。這項兩年一度的場地單車盛事，今屆由10月14至18日在上海崇明上演。

根據國際單車聯盟（UCI）網站資料，港隊派出13名車手參賽，在亞運會摘下1銀1銅的李思穎，將會參戰女子全能賽﹑淘汰賽﹑捕捉賽，加上與梁穎儀出擊鬥麥迪遜賽，個人參加四個項目。穎儀除了參加女子麥迪遜賽，她亦會出戰女子記分賽。

梁穎儀李思穎將在世界錦標賽再合作出戰女子麥迪遜賽。（資料圖片／趙子晉攝）

男子組方面，在名古屋亞運全能賽摘銀的朱浚瑋，只參加團體追逐賽，未有港將角逐全能賽及麥迪遜賽，杜棹熙分別出戰競輪賽及爭先賽。

李思穎個人角逐四項。（資料圖片／趙子晉攝）

世界場地單車錦標賽2026香港隊名單（男子組） 個人追逐賽 伍柏亨 競輪賽﹑爭先賽 杜棹熙 個人計時賽 翁浚皓 團體競速賽 杜棹熙﹑翁浚皓﹑莫沚駿 團體追逐賽 朱浚瑋﹑繆正賢﹑伍柏亨﹑曹棨光

世界場地單車錦標賽2026香港隊名單（女子組） 淘汰賽﹑捕捉賽﹑全能賽 李思穎 記分賽 梁穎儀 競輪賽﹑爭先賽 楊礎搖 個人計時賽 童森 麥迪遜 李思穎﹑梁穎儀 團體競速賽 吳思穎﹑童森﹑程嬿珊

10月14日（周三）香港時間

10:30 女子團體追逐賽資格賽

12:29 男子團體追逐賽資格賽

14:33 女子團體競速賽資格賽

15:30 男子團體競速賽資格賽

18:35 女子團體競速賽首圈

18:43 男子團體競速賽首圈

18:59 女子捕捉賽

19:17 男子團體追逐賽首圈

19:55 女子團體競速賽決賽

20:05 男子團體競速賽決賽



10月15日（周四）

12:00 男子競輪賽首圈

12:27 女子爭先賽資格賽

13:18 男子競輪賽復活賽

13:45 女子爭先賽1/16決賽

14:23 男子競輪賽8強

14:37 女子爭先賽1/8決賽

17:05 女子團體追逐賽首圈

17:33 女子爭先賽8強第一場

17:49 男子競輪賽準決賽

18:00 男子團體追逐賽決賽

18:14 女子爭先賽8強第二場

18:30 女子淘汰賽

18:52 女子爭先賽8強第三場

19:18 男子競輪賽7-12名次賽

19:25 男子競輪賽決賽

19:30 男子捕捉賽

19:48 女子團體追逐賽



10月16日（周五）

12:00 男子計時賽資格賽

12:35 女子全能賽捕捉賽

12:57 男子個人追逐賽資格賽

14:37 女子全能賽配速賽

17:05 男子記分賽

17:57 女子爭先賽準決賽第一場

18:07 女子全能賽淘汰賽

18:27 女子爭先賽決賽第二場

18:37 男子計時賽決賽

19:01 女子爭先賽準決賽第三場

19:15 男子個人追逐賽決賽

19:30 女子爭先賽決賽第一場

19:40 女子全能賽記分賽

20:12 女子爭先賽決賽第二場

20:40 女子爭先賽第三場



10月17日（周六）

11:00 女子計時賽資格賽

11:39 男子爭先賽資格賽

12:27 男子全能賽捕捉賽

12:45 男子爭先賽1/16決賽

13:23 女子個人追逐賽資格賽

14:46 男子爭先賽1/8決賽

15:05 男子全能賽配速賽

17:35 女子計時賽決賽

18:01 男子爭先賽半準決賽第一場

18:17 女子麥迪遜賽

19:01 男子全能賽淘汰賽

19:23 男子爭先賽半準決賽第二場

19:59 女子個人追逐賽決賽

20:17 男子爭先賽半準決賽第三場

20:23 男子全能賽記分賽



10月18日（周日）

11:00 男子爭先賽準決賽第一場

11:08 女子競輪賽首圈

11:35 男子爭先賽準決賽第二場

11:53 女子競輪賽首圈復活賽

12:07 男子爭先賽準決賽第三場

13:35 女子競輪賽半準決賽

13:49 男子爭先賽決賽第一場

13:59 女子記分賽

14:36 女子競輪賽準決賽

14:45 男子淘汰賽

15:07 男子爭先賽決賽第二場

15:37 女子競輪賽7-12名次賽

15:44 女子競輪賽決賽

15:49 男子爭先賽決賽第三場

16:03 男子麥迪遜賽

