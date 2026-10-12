場地單車世錦賽｜港隊亞運後征上海派13車手出賽 李思穎角逐四項
戰畢名古屋亞運後，香港單車隊馬不停蹄，今星期赴上海出戰兩年一度的世界場地單車錦標賽。李思穎將參加四項，淘汰賽﹑捕捉賽及全能賽，再夥梁穎儀戰女子麥迪遜賽。
港隊在名古屋亞運場地單車摘下2銀2銅，港將小休過後赴上海，出戰一連5日的世界場地單車錦標賽。這項兩年一度的場地單車盛事，今屆由10月14至18日在上海崇明上演。
根據國際單車聯盟（UCI）網站資料，港隊派出13名車手參賽，在亞運會摘下1銀1銅的李思穎，將會參戰女子全能賽﹑淘汰賽﹑捕捉賽，加上與梁穎儀出擊鬥麥迪遜賽，個人參加四個項目。穎儀除了參加女子麥迪遜賽，她亦會出戰女子記分賽。
男子組方面，在名古屋亞運全能賽摘銀的朱浚瑋，只參加團體追逐賽，未有港將角逐全能賽及麥迪遜賽，杜棹熙分別出戰競輪賽及爭先賽。
個人追逐賽
伍柏亨
競輪賽﹑爭先賽
杜棹熙
個人計時賽
翁浚皓
團體競速賽
杜棹熙﹑翁浚皓﹑莫沚駿
團體追逐賽
朱浚瑋﹑繆正賢﹑伍柏亨﹑曹棨光
淘汰賽﹑捕捉賽﹑全能賽
李思穎
記分賽
梁穎儀
競輪賽﹑爭先賽
楊礎搖
個人計時賽
童森
麥迪遜
李思穎﹑梁穎儀
團體競速賽
吳思穎﹑童森﹑程嬿珊
10月14日（周三）香港時間
10:30 女子團體追逐賽資格賽
12:29 男子團體追逐賽資格賽
14:33 女子團體競速賽資格賽
15:30 男子團體競速賽資格賽
18:35 女子團體競速賽首圈
18:43 男子團體競速賽首圈
18:59 女子捕捉賽
19:17 男子團體追逐賽首圈
19:55 女子團體競速賽決賽
20:05 男子團體競速賽決賽
10月15日（周四）
12:00 男子競輪賽首圈
12:27 女子爭先賽資格賽
13:18 男子競輪賽復活賽
13:45 女子爭先賽1/16決賽
14:23 男子競輪賽8強
14:37 女子爭先賽1/8決賽
17:05 女子團體追逐賽首圈
17:33 女子爭先賽8強第一場
17:49 男子競輪賽準決賽
18:00 男子團體追逐賽決賽
18:14 女子爭先賽8強第二場
18:30 女子淘汰賽
18:52 女子爭先賽8強第三場
19:18 男子競輪賽7-12名次賽
19:25 男子競輪賽決賽
19:30 男子捕捉賽
19:48 女子團體追逐賽
10月16日（周五）
12:00 男子計時賽資格賽
12:35 女子全能賽捕捉賽
12:57 男子個人追逐賽資格賽
14:37 女子全能賽配速賽
17:05 男子記分賽
17:57 女子爭先賽準決賽第一場
18:07 女子全能賽淘汰賽
18:27 女子爭先賽決賽第二場
18:37 男子計時賽決賽
19:01 女子爭先賽準決賽第三場
19:15 男子個人追逐賽決賽
19:30 女子爭先賽決賽第一場
19:40 女子全能賽記分賽
20:12 女子爭先賽決賽第二場
20:40 女子爭先賽第三場
10月17日（周六）
11:00 女子計時賽資格賽
11:39 男子爭先賽資格賽
12:27 男子全能賽捕捉賽
12:45 男子爭先賽1/16決賽
13:23 女子個人追逐賽資格賽
14:46 男子爭先賽1/8決賽
15:05 男子全能賽配速賽
17:35 女子計時賽決賽
18:01 男子爭先賽半準決賽第一場
18:17 女子麥迪遜賽
19:01 男子全能賽淘汰賽
19:23 男子爭先賽半準決賽第二場
19:59 女子個人追逐賽決賽
20:17 男子爭先賽半準決賽第三場
20:23 男子全能賽記分賽
10月18日（周日）
11:00 男子爭先賽準決賽第一場
11:08 女子競輪賽首圈
11:35 男子爭先賽準決賽第二場
11:53 女子競輪賽首圈復活賽
12:07 男子爭先賽準決賽第三場
13:35 女子競輪賽半準決賽
13:49 男子爭先賽決賽第一場
13:59 女子記分賽
14:36 女子競輪賽準決賽
14:45 男子淘汰賽
15:07 男子爭先賽決賽第二場
15:37 女子競輪賽7-12名次賽
15:44 女子競輪賽決賽
15:49 男子爭先賽決賽第三場
16:03 男子麥迪遜賽