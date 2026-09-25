亞運會2026劍擊｜何承謙臨危受命守尾門　再屈居亞軍未來仍可期

以亞運金牌為目標的香港男子花劍隊，團體賽如願晉身決賽，火拚東道主日本。在決賽為港隊男花「守尾門」的，不是蔡俊彥，也非張家朗，而是年僅17歲的新星何承謙。香港隊變陣出擊，可惜仍與金牌擦身而過。

港隊男花近期與金牌無緣，接連在大賽與冠軍僅差一步，失望難免，失金卻仍有得著。何承謙臨危受命肩負重任，表現絕不失禮，除了兩大主將，「細孖」也可孭飛。

在如今港隊男花陣中，守尾門的重任可落在三人身上，陣容更具彈性，也是朝更大目標進發的重要一步。

趙子晉名古屋現場直擊



（趙子晉攝）

港隊男花與亞運團體金牌只差一步，決賽面對東道主日本，賽前大螢幕展示兩軍排位，為港隊「守尾門」的，竟然是全隊年資最淺的何承謙。

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港隊男花兩大主將各有狀況，張家朗手肘有傷，個人賽連握劍也痛，落手刺的動作更痛楚，大大影響家朗的劍尖準繩度。家朗在團體賽前特意加重止痛藥劑量，在比賽期間使用止痛噴霧紮住上陣。

另一主將蔡俊彥的大腿傷患剛好轉，幸好趕及在亞運前好轉，以較健康的身體征戰名古屋。畢竟男子花劍兩大主將，征戰沙場多年，傷患在所難免。

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港隊男花在首圈對印度悉數派出四名劍手輪流上陣，紮住上陣的張家朗先列6號位（編按：團體賽最後三輪內負責尾二一局），該場家朗的發揮一般。在8強對烏茲別克時，教練Gregory Koenig決定變陣，由6號變4號，是最後三輪中最早上場的劍手。因為手傷，張家朗今日特意減慢節奏，減少手部動作，更多依靠時機、節奏，在進攻時吸引對手反攻再防守還擊，是家朗是日常用的得分手段之一。

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張家朗逐漸適應打法，漸入佳境，協助港隊再進一步，面對韓國早段打出強勢，拉開雙位數分差。當場負責守尾門的蔡俊彥，最後一局領先優勢曾收窄至2分，關鍵時刻依然頂得住，港隊力保勝局，Ryan賽後亦向隊友「耍冧」。

蔡俊彥在尋找狀態時苦苦掙扎，試過鬆，試過緊，還是不奏效。四強戰最後一局後，Ryan提出換人守尾門，以往負責「守底」的張家朗與何承謙也不介意挺身而出，細孖生涯第一次成年組守尾門，竟然獻給亞運會決賽。

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何承謙首戰亞運會，發揮平穩，頭三圈論每局細分，僅輸一場予韓國劍手，其他全部有正數得分。當張家朗有傷、蔡俊彥不穩時，何承謙的穩定起重要用途，助港隊拉開差距。撇開年資，以何承謙守尾門是合理決定。

「我掙扎一段時間，我不想臨時把球拋給人，最後與教練、隊友溝通過，最後決定由細孖守尾，他（何承謙）未來都會接班，早一點給他機會嘗試，若然可以的話，我和家朗就可以安心退役.....」蔡俊彥無奈地苦笑道說。

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何承謙臨危受命，接棒肩負守尾門的重任，細孖從沒半點退讓，「他（何承謙）就是贏家的心態，一口答應....」Greg對安排何承謙守尾門的決定不後悔，細孖也樂於接受這挑戰，「能夠在亞運這大舞台守尾門，機會難得，特別想打好，卻在比賽途中用更多體力，自己在想法上沒有問題，只是身體跟不上，決賽我認為自己打得不好，但我已經盡了全力。」

（趙子晉攝）

團體賽四人一心，任何位置也是朝着同樣目標，何承謙在今次團體賽中打足三個位置，即使是守尾門的表現也不失禮，印證港隊男花實力更平均，排陣具備更大彈性，對港隊男花、對Greg無疑是喜訊。「Harris（何承謙）證明自己有守尾門的能力，我相信他未來屬於這位置，我們如今有三名劍手可以負這責任，我們排陣可以更大膽。」

從亞錦賽、世錦賽到名古屋亞運，港隊男花連續三次大賽屈居亞軍，Greg失望在所難免，但他深信最好的即將來臨，「男花新一代正在冒起，我對他們充滿信心，融合新舊兩代，金牌只會愈來愈近，或許就是下個大賽，留待洛杉磯奧運吧！」

（趙子晉攝）

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