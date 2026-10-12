英超｜利物浦球迷舉「有罪」標語狂噓　曼城擁躉藉吹氣蕉自我安慰

英超第6輪重頭戲，利物浦主場迎戰曼城。這是曼城被裁定過百項財務違規後首度登場，兩間球會球迷在看台上展開激烈對壘。賽前晏菲路球場外氣氛劍拔弩張。為防過往球隊巴士遭襲擊事件重演，曼城巴士特意繞道抵達球場。球場內利物浦球迷高舉嘲諷標語火力全開鬧爆曼城；曼城遠征軍則以大量「相信球會」口號以及重出「充氣香蕉」昂然回擊。



球場周邊小販以及紅軍球迷大量準備今場限定「打氣物品」——印有「Guilty」（有罪）的旗幟並將曼城球星合成至監獄背景中以及「Cheats」（騙子）字樣的圍巾。在曼城涉案的9年中，利物浦曾在2018/19、2021/22兩季受到曼城壓制，僅列第二，無疑進一步激化利物浦球隊對曼城的不滿。

利物浦球迷打出標語：「在還清你用謊言買來的那些夢想之前，你將獨自流落於風雨交加的天空之下。」（Reuters）

利物浦球迷藉Oasis歌詞諷刺曼城。（Reuters）

利物浦球迷準備了印有「Guilty」（有罪）的旗幟並將曼城球星合成至監獄背景中。（Reuters）

利物浦球迷高舉旗幟諷刺曼城。（Reuters）

利物浦球迷高舉「憤怒回首」標語。（Reuters）

利物浦球迷用氣球諷刺曼城114條罪成。（Reuters）

曼城球員步入晏菲路熱身前，主場球迷開始狂發噓聲，高唱「Going Down」（去降班吧），引用了曼城死忠樂隊Oasis的《Stop Crying Your Heart Out》經典歌詞：「All of your stars are fading away」（所有的星星將逐漸消逝）以及改編《Wonderwall》歌詞「After All You Really Robbed Us All」（說到底，你其實是搶劫了我們所有人），藉此諷刺曼城。Oasis前主唱兼曼城死忠Noel Gallagher今場剛好到場支持曼城並目睹這一幕。

面對主場球迷的狂轟濫炸，人數處於明顯下風的作客看台未有退縮，舉起「We trust！We've won it all！」標語回擊利物浦球迷質疑以及聲援球隊。客軍球迷更選擇以極具代表性的文化符號——「充氣香蕉」全面反擊。客席看台舉起數百條「充氣香蕉」組成黃色海洋，一邊高唱打氣歌，用幽默與反叛氣焰壓過主場嘲諷聲。

「充氣香蕉」並非挑釁，而是曼城球迷用幽默對抗黑暗時期的象徵。1987/88球季，曼城剛剛慘遭降班，英格蘭足球亦正值低谷，當時一名球迷Frank Newton攜帶一隻充氣香蕉進入曼城舊主場緬因路球場（Maine Road），向被球迷戲稱為「Imre Banana」的球會名宿Imre Varadi致敬。隨後用「充氣香蕉」這種黑色幽默來分散注意力，逐漸演變成球迷在逆境中苦中作樂的標誌，以擺脫球場上沉悶比賽的方式在曼城球迷中流傳起來。至於今次行動則由曼城球迷組織「1894」發起， 他們向作客球迷派發逾千隻充氣香蕉。球迷們希望藉着這種帶有黑色幽默和反叛氣息的經典符號，來應對負面情緒。