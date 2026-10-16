歐協聯｜白禮頓大勝考諾　魯達梅開二度　開季轟29球僅次巴塞拜仁

英超球隊白禮頓在香港時間周五（16日）凌晨的歐協聯首戰中，以4：0輕取立陶宛球隊考諾（Kauno Zalgiris），順利開啟今季歐戰旅程。



白禮頓在上半場尾聲打破僵局。伊巴謙奧斯文（Ibrahim Osman）在球滾出底線前極限回傳，助攻魯達（Georginio Rutter）在第41分鐘撞射破門。經過視像助理裁判（VAR）覆核，奧斯文傳球時並未出界，入球有效。

白禮頓球員魯達（左一）在第41分鐘推射破門。（Reuters）

半場結束前，魯達助攻軒素活（Jack Hinshelwood）入球，助白禮頓2：0領先。下半場第53分鐘，魯達攻入個人今場第二球。麥特奧萊利（Matt O'Riley）隨後頭槌破門，攻入個人一年多以來的首球，為白禮頓鎖定主場勝局，將各項賽事連勝紀錄擴大至五場。

魯達賽後接受TNT Sports採訪時表示：

我很高興今天能攻入兩球，但更重要的是拿下這三分。我們很高興能以這樣的方式開啟這項賽事。我們擁有一支實力出色的球隊，目前狀態也很好，因此必須繼續保持下去。

本賽季歐洲五大聯賽球隊中，只有巴塞隆拿和拜仁慕尼黑的入球數超過白禮頓的29球。

魯達續指：

並不是每次都由同一名球員入球。我們是一支優秀的球隊，每個人都能入球，也都能助攻。因此，我認為球隊目前的氛圍非常好。

白禮頓在8月的附加賽中以4：0擊敗挪威球隊特林素（Tromso），晉級歐協聯聯賽階段。球隊之前唯一一次征戰歐洲賽是在2023/24賽季，當時他們闖入歐洲聯賽16強。

如今，白禮頓被視為今屆歐協聯的奪冠熱門，並希望成為連續第三年贏得這項賽事的英格蘭球隊。車路士和水晶宮此前分別奪冠，韋斯咸則在2023年捧起獎盃。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】