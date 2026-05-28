水晶宮從歐霸降格踢歐協聯捧盃而回　班主一句寸爆森林：好人贏了

水晶宮去季贏得英格蘭足總盃冠軍，創會120年來首奪重要錦標之餘，同時獲得歐霸（UEFA Europa League）入場券。可是由於水晶宮其中一位班主德斯舵（John Textor）亦為法甲球會里昂的大股東，而里昂亦獲得歐霸資格，違反歐洲足協（UEFA）條例下，遭降格踢低一級別的歐協聯。他們空出的歐霸席位，由英超另一球隊諾定咸森林補上。

結果森林在歐霸4強不敵最終奪冠的阿士東維拉，而水晶宮則順利在決賽擊敗華歷簡奴，再創球會歷史新一頁贏得首個歐戰獎盃。球會主席巴利殊（Steve Parish）在熱烈慶祝的同時，不忘向森及冷嘲熱諷，一句：「好人贏了」盡洩內心不滿。



歐協聯︱球會主席巴利殊（右）與主帥加士拿開心捧盃。（Getty Images）

水晶宮奪足總盃獲歐霸資格 班主違規降格踢歐協聯

水晶宮去年得知違規後，德斯舵已急怨在去年6月出售水晶宮股份，仍不得要領；球會同年7月向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，可是CAS維持原判，並確認原定由水晶宮取得的歐霸席位，由上季英超第七名的諾定咸森林補上，而水晶宮只得出戰歐洲球會賽事第三級別的歐協聯。

諷刺的是，森林班主馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）其實亦同時持有希臘球會奧林比亞高斯。今季奧林比亞高斯出戰歐聯，戰至16強附加賽止步，而森林獲提升由歐協聯改戰歐霸，戰至4強遭維拉淘汰。去年森林聘用一支法律團隊代表他們，應付水晶宮的上訴，水晶宮的主要論點在於森林獲UEFA提供額外時間處理班主持有多間球會的問題。奧林比亞高斯和森林上季一度看似有機會同時戰歐聯，當時馬連拿基斯隨即將森林交予保密信託看管，文件顯示他在4月29日做出這個避免違規的動作。

歐協聯︱水晶宮擊敗華歷簡奴贏得歐協聯冠軍，再創球會歷史新一頁。（路透社）

球會主席一句「好人贏了」盡洩不滿

球會主席巴利殊顯然未忘記這一役，他分享感受時稱，「置身歐洲大陸，去旅行是一回事，但來這裏贏得冠軍真是奇妙，我尚未完全感受過來，這是一項了不起的成就。」他隨即說，「我們和球員、職員今季一起歷盡起起跌跌，能夠來這裏並在（來季）晉身我們應得的歐霸實在太好了。我認為那在顯示，有時好人到最後會贏（sometimes the good guys win in the end）。」

巴利殊坦言，「當我收購球會時，根本不能肯定我們會否有機會踢歐洲賽，更別說要贏得獎盃，這猶如夢想成真。」他豪言球會不會就此停下腳步，「現在我們體會過冠軍滋味，將會繼續努力向前，我們升上另一層次，會嘗試盡力留在那裏。這個星期我們會盡情慶祝，然後在夏季努力工作。」

水晶宮贏得歐協聯冠軍，直接獲得來季歐霸參賽資格。今季他們在主帥加士拿（Oliver Glasner）今年1月中提早宣布季尾離隊下，聯賽戰績平平，僅以第15名完成賽季，較對上一季的12名低3位，分數亦少8分。

+ 1

英超來季增至9隊踢歐洲賽

隨着水晶宮贏得歐協聯，代表來季英超又增添一隊踢歐洲賽。英超頭5位球隊阿仙奴、曼城、曼聯、阿士東維拉和利物浦出戰最高級別的歐聯，第6、7名球隊般尼茅夫和新特蘭，以及歐協聯冠軍水晶宮出戰次級的歐霸，而聯賽第8名的白禮頓會出戰歐協聯附加賽。

維拉早前贏得歐霸，如今水晶宮亦贏得歐協聯，阿仙奴假如能在歐聯決賽擊敗巴黎聖日耳門，便能寫下英格蘭球隊贏盡三大歐洲賽事的創舉。以往從未有國家能在同一球季贏盡歐聯、歐霸及歐協聯，不過在歐洲球會賽事改制前的1989/90球季，意甲球會曾盡攬當時的3大盃賽：AC米蘭贏得歐冠盃（歐聯前身），祖雲達斯贏得歐洲足協盃（歐霸前身），森多利亞則贏得歐洲盃賽冠軍盃。