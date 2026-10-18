體壇札記｜港超聯「東鐵打吡」狂想曲　每周搭鐵去睇波全球皆通用

世界各地每星期都有不同運動的聯賽上演，狂熱的球迷就如「返教會」一樣恒常入場支持愛隊。如果相鄰的城市以鐵路連貫，主客球迷於集體運輸工具上「先禮後兵」，更會令氣氛昇華至另一境界，在球場和球迷文化深厚的地方，這些有趣場面每周都上演。筆者忽發奇想，其實港超聯也有「東鐵打吡」……



德國足球可謂「鐵路打吡」的最佳示範，多個大城市如慕尼黑、漢堡、柏林和魯爾區都有「U-Bahn」（地鐵）與「S-Bahn」（通勤輕軌）作為集體運輸，不同球會的球迷都與鐵路結下一段段恩怨情仇，當中包括四大元素：啤酒、誤點、激情與衝突。

每周末乘搭鐵路前往支持愛隊，球迷往往情緒高漲。（Getty Images）

先要說為何有恩？原來在德國觀看足球賽事或其他大型活動時，Kombi-Ticket（門票+車票聯合票） 是一項非常受歡迎的福利，意味持有人可以憑一票同時作為球賽入場券（如德甲、德乙或德國盃）同時也是一張免費的公共交通票。

體壇札記合集｜運動場上的世界史：透視政經人文，讀懂時代脈搏

每周末乘搭鐵路前往支持愛隊，球迷往往情緒高漲。（Getty Images）

在德國南部巴伐利亞最大城市慕尼黑，其拜仁慕尼黑與安聯球場當然是舉世聞名，慕尼黑地鐵U6線，是前往安聯球場的主要鐵路交通，每逢比賽日都會被幾萬名身穿紅衣的拜仁球迷擠得水洩不通。

歐洲多國聯賽，球迷均以鐵路作為主要交通工具。（Getty Images）

不過慕尼黑更美妙的「鐵路打吡」風景其實發生在低組別聯賽，由慕尼黑1860與位於慕尼黑南部城鎮安達赫治上演的真正「S-Bahn打吡」（S-Bahn Derby）。兩隊的主場均落在慕尼黑S3線S-Bahn上，由慕尼黑1860主場綠森林體育場（Grünwalder Stadion） 附近的Giesing站，乘車往安達赫治主場安達赫治體育公園的Fasanenpark站，車程僅4分鐘距離。每逢比賽日，整條S3線便會被淺藍色（慕尼黑1860）和紅藍色（安達赫治）球迷完全佔領，車廂瞬間成為相互嘲諷的舞台。

柏林市內多支球隊球迷也相當激進，往往令德國警方如臨大敵。（Getty Images）

兩隊各自在聯賽體系載浮載沉，多數在第三及第四級聯賽碰頭，隨着慕尼黑1860於去季末降班，雙方今年又在聯賽體系第四級的巴伐利亞地區聯賽（Regionalliga Bayern）重聚，球迷又再迎來暌違一年的「S-Bahn打吡」。

支持同一隊的球迷一齊搭鐵路去睇波，全程同聲同氣圍爐，氣氛一絕。（Getty Images）

德國另一個鐵路與球賽關係密不可分的地區魯爾區（Ruhr Area、德語Ruhrgebiet），情況更加激烈。魯爾區是德國人口最稠密，足球狂熱程度亦最高的地方，多蒙特、史浩克04、波琴、杜伊斯堡等傳統死敵，全部都在半小時到一小時的車程內。每逢多蒙特對史浩克04的「魯爾打吡」上演，兩隊球迷作客時唯一辦法就是乘搭德鐵（Deutsche Bahn） 特別為球賽而設的球迷專列（Sonderzug）。德鐵工作人員和警察在比賽日如臨大敵，雙方球迷在火車站、車廂內隔空對罵甚至爆發衝突亦屬等閒。

歐洲很多球會都會將球場附近的車站以球隊作主題去包裝。（Getty Images）

德國警方為防止球迷在鐵路沿線不斷鬧事，甚至會在重要的打吡賽日採取極端手段，包括向德鐵徵用「打吡專列」（Derby-Sonderzüge），加設直達火車，中途不停站，並將車窗和車門鎖死，車上加派防暴警察駐守。當客隊球迷到達多蒙特或蓋爾森基興時，就會立刻被警力包圍直接送往球場，這種近乎「囚犯式」待遇更加深了球迷對警方和敵對球會的仇恨。

多蒙特與史浩克04之間的「魯爾區打吡」，令德國警方往往要鐵路公司以「打吡專列」將作客球迷直送至球場。（Getty Images）

除了德國，英國這個以球迷狂熱見稱的國家，球迷與鐵路之間的故事也不少。英格蘭聯賽中打比郡與諾定咸森林兩間球會身處的兩座城市，僅相距14英里，由密德蘭鐵路（Midland Railway）緊密相連，兩家球會之間的比賽被稱為「東密德蘭打吡」（East Midlands Derby）。在比賽日，英國交通警察會將打比車站視為一級防範區域。歷史上曾多次發生過，當森林球迷乘火車抵達打比市中心車站後，直接在月台、售票大堂與迎面而來的打比郡激進球迷（ultras）爆發大規模混戰，令火車站要全面關閉。

多蒙特與史浩克04之間的「魯爾區打吡」，令德國警方往往要鐵路公司以「打吡專列」將作客球迷直送至球場。（Getty Images）

在北面的蘇格蘭，愛丁堡雙雄喜伯年與赫斯同樣以市內鐵路貫穿各自地盤上演打吡戰，兩隊主場更剛好夾在愛丁堡最繁忙的鐵路幹線兩側。每當「愛丁堡打吡」上演，雙方球迷會從城市兩端搭乘通勤火車前往市中心的Edinburgh Waverley火車站「會師」並爆發衝突，這條橫貫城市的鐵路線，同時亦成為劃分兩隊球迷勢力範圍的天然邊界。

多蒙特與史浩克04之間的「魯爾區打吡」，令德國警方往往要鐵路公司以「打吡專列」將作客球迷直送至球場。（Getty Images）

雖然筆者並非鼓吹暴力行為，但假如球賽每周恒常地有如此大量球迷入場支持，就算球迷之間溫和友好也是體壇之福。平時四圍睇港超，筆者內心早有一狂想：假如港超也有鐵路打吡，氣氛會有多好。

看看港超球會主場所在地分佈，最有條件成為鐵路打吡的必定是貫穿香港南北的東鐵綫，以今季為例，由最北的高力北區（上水站）往南出發、中間有大埔（太和站）、至尊沙田（沙田站），穿過筆架山隧道後，有共用主場的東方及理文（旺角東站），假如再貪心一點，將東鐵綫總站金鐘可同站轉乘的南港島綫連在一起，甚至有冠忠南區（海洋公園站）可包括在內，成為一條包括5個車站、共6個球會組成的港超聯「東鐵打吡」。

港超聯東鐵打吡示意圖。（Google Gemini製作）

當然，香港球迷素來守秩序，就算在啟德幾萬人散場也不會生事端，最多只是叫叫口號，假如每個於東鐵沿綫球會球迷基礎足夠，可以仿效德甲推出「車票+門票」優惠，每星期多出數以千人在鐵路沿線來回入場睇波，無論對球市還是經濟活動也大有裨益。

假如港超聯能出現「東鐵打吡」，主場位於太和站附近的大埔必定是重要「擂台躉」。（資料圖片）

假如覺得東鐵打吡這些萬人空巷的大場面遙不可及，也不如試試從靜態的包裝和宣傳入手。香港鐵路網絡密集、龐大而重要，每天承載着數以百萬計市民，假如東鐵沿綫的港超球會能與港鐵合作，在車站中作出少許包裝宣傳，對於港超聯在社區植根必有所得益。

同道中人，每周在途上總會遇上，絕不會獨自上路。（Getty Images）

遠的地點不說，香港鄰近的中國內地、日本、南韓等，經常都有將車站包裝與地區球隊連結的例子。例如自今年3月為配合中超新賽季，北京地鐵公司與北京國安就聯合將主場「工體」附近的工人體育場站，包裝成足球主題站，並在3號線以主題列車行走，車廂座位印有球員球衣號碼等。

北京國安與北京地鐵公司合作，在3號線以主題列車行走，其中更見到港將茹子楠的21號球衣。(新華社)

試想像假如當你步出太和站，車站大堂或閘機有大埔隊的主色綠色作主題，月台廣告燈廂或柱子上有球會會徽，甚至由沿途延伸至大埔運動場，氣氛會有多好；旺角東站更有理文和東方兩支球隊主色黃藍作比拼，更凸顯共用主場的特色。

不過，筆者又何嘗不知香港鐵路和球場也是公用事業，不是球會私產不能「話變就變」。不過從小處出發，各相關持份者「有商有量」，花些金錢和心力作宣傳，體育項目才能有效地產業化，再愈做愈大。

世上許多發明和成就，起初也是由狂想開始。

亞洲不同地方以所在地區球隊作主題的車站：

橫濱灣星

FC東京/東京綠茵

阪神虎

大阪櫻花