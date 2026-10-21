曼聯恩怨內幕｜坦赫格爆C朗拿度拒跑動：他無備戰辜負全隊期望

【足球】曼聯前主帥坦赫格（Erik ten Hag）近日接受採訪，將C朗拿度（Cristiano Ronaldo）第二次效力曼聯期間的掙扎，歸咎於他缺乏良好的身體狀態和充分的備戰，並直言這名葡萄牙前鋒「辜負了球隊」。



C朗拿度曾在功勳主帥費格遜（Sir Alex Ferguson）執教期間，幫助曼聯三奪英超冠軍，之後在2009年轉投皇家馬德里，並在2021年重返曼聯。

葡萄牙球星C朗拿度在2021年重返曼聯。（Getty Images）

然而，在荷蘭籍主帥坦赫格麾下，C朗拿度在2022/23賽季表現掙扎，在英超出場10次僅攻入一球，最終於2022年11月離開曼聯。

坦赫格在《The Athletic》周二（20日）刊出的專訪中談到C朗拿度，他說：

他（C朗拿度）辜負了球隊，也辜負了我，因為我們原本是圍繞他制定計劃。

在2022/23賽季，坦赫格率領曼聯取得英超第三名。坦赫格在2024年被曼聯解僱。

坦赫格：C朗拿度沒有積極跑動

他透露，自己當時曾多次就C朗拿度的表現與他當面溝通。

曼聯前主帥坦赫格。（Getty Images）

「我很多次對他說，每個人都希望為你創造條件，讓你出現在最合適的位置，但如果你無法進入禁區，就不可能進球。他當時做不到這一點。」

他說：

他認為我要求他參與逼搶，導致他筋疲力盡，這是錯誤的想法。他無論在球隊控球時還是失去球權時，都沒有跑動。原因在於他沒有做好準備。

後來C朗拿度在2022年12月加盟沙特阿拉伯球會艾納斯（Al Nassr），並在那個賽季參與的16場聯賽中攻入14球。

坦赫格說：

毫無疑問，他是足球史上最出色的球員之一。我非常尊重他。但當時作為主教練，我必須作出理性的決定，並讓自己所欣賞的球員留在球隊。

41歲的C朗拿度距離職業生涯累計攻入1000球的里程碑還差19球，他預計會在香港時間星期三（21日）進行的沙特聯賽中出場。

國家隊方面，C朗拿度是葡萄牙隊史最佳射手，至今已攻入146球。但他近期與國家隊主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）發生爭執，並在本月初葡萄牙對陣丹麥的歐洲國家聯賽前離開國家隊集訓營，因此被罰款255歐元（約2200港元）和停賽30天。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】