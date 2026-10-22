歐聯｜皇馬4：1大勝RB萊比錫取三連勝　麥巴比接連建功迎國家打吡

【足球】皇家馬德里在周四（10月22日）凌晨以4：1大勝德國球隊RB萊比錫，迎來本賽季歐聯開局三連勝。



在雙方僵持不下的上半場尾聲，貝拿度施華（Bernardo Silva）近距離破門為皇馬首開紀錄；下半場開始七分鐘後，古拿（Arda Güler）便為這支15屆歐聯得主擴大領先優勢。

隨後麥巴比（Kylian Mbappé）第83分鐘破網攻入第三球。雖然RB萊比錫由高美斯（Tidiam Gomis）兩分鐘後扳回一城，但後備登場的恩迪奧文迪（Yan Diomande）在第87分鐘一記凌空抽射直掛死角，為皇馬鎖定4：1的勝局。

皇馬球員麥巴比（左）本場比賽同樣取得入球。（Reuters）

本賽季在皇馬的每一場歐聯比賽都有入球的麥巴比，賽後接受採訪時說：

我們知道每一分對於晉級前八名都至關重要，我們必須贏下儘可能多的比賽——我們已經贏了三場，接下來還有五場。

各項賽事豪取四連勝，無疑將在下星期一（26日）西甲「國家打吡」對壘宿敵巴塞隆拿之前，大大提振皇馬的士氣。

不過皇馬主帥摩連奴（José Mourinho）說：「對於國家打吡而言，不存在所謂的信心問題。這只是另一場聯賽比賽，但又不同於其他普通比賽。（與巴塞相比）我們少了24小時的休息時間。」

本場比賽，摩連奴讓在西甲賽場處於四場禁賽期的雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）正選出任左翼，而讓近期狀態不俗的RB萊比錫舊將恩迪奧文迪在後備席待命。

在西甲賽場處於四場禁賽期的雲尼斯奧斯本場比賽正選出任左邊鋒。（Reuters）

比賽還剩20分鐘時，摩連奴用恩迪奧文迪換下雲尼斯奧斯。由於在西甲被禁賽，這名巴西翼鋒深知自己必須等到11月4日皇馬客場對AEK雅典的歐聯比賽才能再次登場，因此坐在後備席上顯得神情落寞。

麥巴比對此說：

我認為他感到難過是好事，因為這意味他很想為球隊、為球迷做出更多貢獻。我覺得他只需要保持冷靜，為自己感到自豪，因為一名偉大的球員必須時刻為自己所取得的一切感到驕傲，並保持自信，因為他的實力就在那裏。

摩連奴則認為雲尼斯奧斯本場表現不俗：「我不想說他很難過，因為這種感受只有他自己才清楚，但他的主帥感到很滿意。」

目前，皇家馬德里、巴黎聖日耳門、阿士東維拉、利物浦和貝迪斯五支球隊均取得三連勝，共同領跑歐聯積分榜。

其他賽場方面，土耳其豪門加拉塔沙雷作客4：2擊敗法甲勁旅里爾，意甲豪門國際米蘭1：0小勝烏克蘭球隊薩克達。

英超的阿士東維拉3：1戰勝挪威球隊維京，西甲貝迪斯1：0力克荷蘭球隊飛燕諾，奧地利球隊寧斯則在里斯本作客以3：2爆冷擊敗士砵亭。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】