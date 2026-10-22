歐聯｜維拉3：1挫維京僅次PSG排次席　英超主場卻尚未「開齋」

歐聯聯賽階段第3輪，英超代表阿士東維拉坐鎮主場，全場控制大局下以3：1輕取挪威聯賽冠軍維京，歐聯取得3連勝，目前僅因得球不及巴黎聖日耳門，在積分榜排第二位。



客軍維京上輪歐聯賽事以3：3爆冷逼和德甲班霸拜仁慕尼黑，絕非陪跑分子，但維拉今仗未給對手任何喘息空間。開賽23分鐘，維拉中場巴克里（Ross Barkley）接應隊友伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye）開出的左路角球，頭槌頂入為維拉先拔頭籌。維拉小將艾利臣愛德華（Alysson）35分鐘博得十二碼，阿根廷中場貝安迪亞（Emiliano Buendía）操刀射入，維拉半場領先2：0。易邊後，維京後衛Henrik Heggheim回防不慎擺烏龍，維拉遙遙領先至3：0。

歐聯第3輪，維拉主場3：1輕取維京，取3連勝。（Reuters）

戰至84分鐘，維京前鋒Peter Christiansen幫助球隊破蛋，將比分改寫為1：3，令維拉雖然得失球差同為「+9」，但因總入球數較少而未能超越PSG登頂，但無阻主隊全取3分。

維拉今季在歐戰高歌猛進，英超聯賽7仗卻只得2勝2和3負。維拉今夏一口氣出售摩根羅渣士（Morgan Rogers）、干沙（Ezri Konsa）、泰利文斯（Youri Tielemans）、達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）多員主力，換入文森比（Johan Manzambi）、加拿祖（Alejandro Garnacho）、祖奧高美斯（João Gomes）以及鈴木彩艷等球員，英超開季頭4輪1和3負未嘗一勝。

在歐聯賽場上取3連勝的維拉卻在英超賽場上暫未主場獲勝。（Reuters）

幸好在艾馬利（Unai Emery）領軍下，近周維拉在英超漸見起色，目前以8分排聯賽第12位，惟主場尚未「開齋」。艾馬利希望藉歐聯連勝勢頭重整旗鼓，並在周末聯賽對曼城打破主場不勝魔咒，「我們在對費倫巴治和今天的兩場精彩比賽都取得勝利，現在我們可以充滿信心，輕鬆應對接下來的挑戰。」