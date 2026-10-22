歐聯｜阿仙奴折翼　沙卡開賽7分鐘傷出　阿迪達認不樂觀

英超勁旅阿仙奴在歐聯聯賽階段作客安聯球場，以2：2逼和拜仁慕尼黑，惟核心翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）甫開賽便拉傷左大腿退下火線，為兵工廠的漫長球季蒙上陰影。



7分鐘，沙卡於右路與拜仁左閘艾方素戴維斯（Alphonso Davies）糾纏後倒地，神情痛楚地緊按左大腿。軍醫入場治理，沙卡仍無法堅持，由翼鋒伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）入替。沙卡賽後離開安聯球場時步幅仍極度受限。

沙卡僅比賽7分鐘便傷出。（Reuters）

領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後對愛將傷情表示擔憂：「情況看起來非常不妙，球員因劇痛被逼落場絕非好事，但我們只能再看看。」

阿迪達以及阿仙奴醫療團隊表示沙卡傷勢不樂觀。（Reuters）

運動醫學博主Physio Scout解讀沙卡傷情可能為左大腿四頭肌或髖屈肌拉傷，輕微傷勢通常只需較短康復期，而嚴重則會導致撕裂，需進行影像檢查以確定傷勢程度，恢復時間從1周到6周不等。

儘管沙卡早段傷退，阿仙奴近年積極擴充兵源深度的成效在此役得以體現。英格蘭翼鋒馬度基（Noni Madueke）能勝任兩翼，沙卡退場後他由左翼移往右路，伊比爾治伊斯臨危受命出任左翼鋒僅登場15分鐘便為阿仙奴先拔頭籌。同位置上還有夏窗引入、暫因腿筋受傷無法出戰的謝索利斯（Christos Tzolis）以及16歲新星麥斯杜文（Max Dowman），後者在上季英超聯賽取得過入球，已經證明能夠為一線隊作出貢獻。

阿仙奴邊路兵源充足，伊比爾治伊斯後備入替建功。（Reuters）

沙卡身體隱患早已亮起紅燈，近兩季幾乎頻密進出傷病名單，2024年底因嚴重腿筋傷患並接受手術修復缺陣長達百日，同年10月亦曾因大腿問題休養半個月。上季季初腿筋復發休戰，翌年1月遭遇髖關節問題休戰近兩周，3月底再添阿基里斯腱發炎，導致阿迪達以及英格蘭國家隊領隊杜慈（Thomas Tuchel）調配其上陣時間時格外審慎。

英超官方曾展示數據，上季沙卡在陣時阿仙奴勝率為71.7%，而缺少沙卡情況下勝率直接下降約20%，僅為53.8%。沙卡在阿仙奴闖入2025/26球季歐聯決賽的過程中發揮了至關重要作用，正選上陣8次，貢獻3入球2助攻。如今再次缺陣，恐帶給阿仙奴不少挑戰。