歐聯︱曼聯慘負科木將帥失和　般奴炮轟戰術失當　卡域克隔空反駁

曼聯在歐聯作客科木，僅兩分鐘便失守，紅魔鬼面對這支由法比加斯帶領的意大利球隊，近乎毫無還擊之力，下半場再失多3球，直到90分鐘才由後備入替的舒克斯（Joshua Zirkzee）「破蛋」，終以1：4大敗收場，延續近期頹勢。

今場表現乏善足陳的隊長般奴費南迪斯，66分鐘被調離陣，賽後般奴向傳媒炮轟球隊今場戰術失當，矛頭直指領隊卡域克。曼聯主帥隨即在賽後記者會反駁般奴的指摘，並為球隊「不能接受」的差勁表現，向遠赴意大利的紅魔球迷致歉。



歐聯︱曼聯慘負科木，賽後隊長般奴費南迪斯炮轟紅魔戰術失當。（路透社）

曼聯隊長般奴費南迪斯炮轟：球隊戰術失當

曼聯繼上周中歐聯0：2負馬體會，今晨再以1：4不敵科木，並將不勝走勢延續至第7場。紅魔鬼表現差勁，隊長般奴費南迪斯賽後受訪時，直接表達對球隊戰術的不滿，「不做人盯人迫搶是教練團隊的決定，在後場騰出空間，等待對手，嘗試取得皮球。可是有時當你給這種球隊空間，會給予他們信心。」當記者問他這是否代表主帥卡域克的戰術出錯，般奴補充，「那要交由領隊和教練團隊去說，不是我。」

歐聯︱曼聯慘負科木，般奴費南迪斯在比賽期間流露不滿神情。（路透社）

「有時你在壓力下需要更勇敢，冒險做高位迫搶，令對手感到不舒服。而你看到科木，他們的中堅會上到曼聯後場來防守我。作為一支球隊，我們需要那樣做，但我們未能做到。」般奴續稱，「科木是支擅長以短傳在中路入楔的球隊，若你給他們太多時間和空間，他們便能在兩翼傷害你。」

歐聯︱般奴費南迪斯66分鐘被調離陣，在後備席一臉不滿。（路透社）

曼聯上周對馬體會開賽1分鐘便失球，今場尼高柏斯2分鐘便為科木開紀錄，般奴抱怨，「這已經不是第一次，我們一開始便處於不利位置，對手很早已入球。我們在對手控球時未給予足夠壓力，皮球傳送方面亦做得不夠好，沒有太多對我們有利的事情。早段失球令我們在比賽中陷入敗仗的情緒之中，很難嘗試勇敢走出來，取得皮球創造一點什麼。若我們不能做到，便會很難扭轉這種情況。」

歐聯︱曼聯主帥卡域克。（路透社）

曼聯主帥卡域克反駁般奴：無論什麼陣式或戰術，不跑動便無法獲勝

般奴上季非常神勇，今季表現卻判若兩人，今場戰至66分鐘便被調離場。入替他的舒克斯90分鐘終為曼聯「破蛋」，難掩紅魔鬼今場踢出他們在歐聯賽季歷來其中一場最差勁敗仗。卡域克賽後稱，「老實說我很憤怒，我不喜歡今晚所看到的。」對於般奴在戰術上的指控，卡域克反駁：「無論踢什麼陣式，什麼戰術，假如你不跑動，不向前跑，不向後回防，你便不能獲勝。」 他對球隊今場表現感到非常失望，「我認為（隊中）每個人都要負上責任」。

歐聯︱曼聯主帥卡域克賽後向作客球迷致歉。（路透社）

卡域克續指，「我會為球隊整體表現付上100%責任……但作為曼聯長年球迷，這樣的表現無法接受。」他特別向700名作客意大利觀戰的曼聯球迷道歉，「他們犧牲那麼多遠道而來，看到球隊這樣的表現實在無法接受，我必須向他們致歉。」他賽後特別走到曼聯球迷面前神情肅穆地高舉雙手，作出抱歉的姿態。 對於個人前途問題，卡域克避而不談，只以一句：「我完全沒有想過」，輕輕帶過。