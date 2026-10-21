歐聯｜利物浦18歲翼鋒恩古莫亞領軍反勝膺MVP 伊拉奧拿讚未達上限

利物浦在歐聯聯賽階段第3輪主場對維拉利爾，開賽頭30分鐘連番犯錯0：2落後，18歲小將恩古莫亞（Rio Ngumoha）以光芒四射的演出，領紅軍大反擊，交出2次助攻，助利物浦4：3反勝維拉利爾，實至名歸當選今場最佳球員。



恩古莫亞貢獻2次助攻，助利物浦以4：3反勝維拉利爾。（路透社）

上半場補時，恩古莫亞精準傳中助攻阿拿奧祖（Ronald Araújo）頭槌頂入，為紅軍追成2：2平手進入更衣室。65分鐘恩古莫亞面對3名守將先後干擾下送出橫傳，麥亞里士打門前撞射破網，助利物浦反超前3：2。雙方之後各入一球，紅軍以4：3獲勝，恩古莫亞全場比賽在對手禁區觸球12次，8次盤扭7次得手，貢獻2次關鍵助攻，獲評全場最佳球員。

恩古莫亞表示今場是他效力紅軍以來表現最好的比賽之一，「只要我持球，有機會形成一對一甚至二對一，我一定會全力以赴，我相信自己能做到。我們獲得的機會越多，對手就越擔心。」

今仗梅開二度的麥阿里士打以及交出2次助攻的恩古莫亞成為贏球最大功臣。（路透社）

主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）74分鐘將恩古莫亞換下，全場利物浦球迷起立鼓掌長達半分鐘，並齊聲高呼他的名字「Rio, Rio」致敬，恩古莫亞形容「感覺似發夢一樣」。

恩古莫亞被換落時，晏菲路裏掌聲雷動。（路透社）

伊拉奧拿賽後稱讚恩古莫亞的態度，並認為對方尚有很大提升空間，「我很滿意他的態度，因為他渴望改進，渴望提升自己的比賽水平。他經常變換位置，最近也經常踢右路。他現在感覺很舒服，甚至開始嘗試用左腳射門，雖然還沒能入球，但他正在進步。如果他能把這些小細節都融入比賽，就能做得更好。」

「恩古莫亞的優勢在於他才18歲，他還不完美，還能有所進步，對我們來說也是好事，我希望他能繼續保持這種狀態。」

伊拉奧拿認為恩古莫亞仍有進步空間。（路透社）

恩古莫亞自2024年從車路士青年軍來投，一直是利物浦的焦點新星，並不斷改寫各項紀錄。2025年1月他以16歲4個月14日之齡在足總盃正選登場，打破利物浦在這項盃賽的最年輕上陣紀錄，亦是紅軍歷來第二最年輕的正選球員。上季恩古莫亞在前主帥史洛（Arne Slot）麾下，2025年8月英超聯賽首次上陣，便在補時取得入球領軍作客3：2絕殺紐卡素，並以16歲361日成為利物浦歷來最年輕入球者。2026年4月恩古莫亞在利物浦主場對富咸時轟入世界波，以17歲225天之齡改寫史達寧（Raheem Sterling）2012年創下的紀錄，成為利物浦在晏菲路主場的最年輕入球者。