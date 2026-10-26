英超｜曼聯再吞敗卡域克帥位危在旦夕　獲球迷掌聲　全場心事重重

一球死球戰術﹑一次約羅跣腳﹑一次拉文斯出迎解圍失敗，般尼茅夫在奧脫福三度得手，曼聯主場吞三蛋告負。賽前盛傳今仗勝負影響卡域克的帥位，如今再吞一敗，帥位岌岌可危。

卡域克全場心事重重，完場後向球迷致意，卡帥仍獲曼迷掌聲，當他離場後，球迷隨即轉噓球員。

「十分百感交集，我有責任，我當然想改變現況，為球迷們帶來改變，可惜未能做到....」



曼聯主場鬥般尼茅夫，被視為卡域克的生死戰，卡帥今仗抽起早前炮轟球隊戰術的般奴費南迪斯，由泰利文斯肩負組織進攻重任，曼聯的攻勢同樣是隔靴搔癢，般尼茅夫靠拉恩域陀（Rayan）接應死球建功，紅魔鬼壓力大增，約羅後場一次跣腳，達華尼亞（Marcus Tavernier）中路建功，曼聯5分鐘連失兩球。

曼聯換邊後換入根夏，進攻方面未見大改善，門將拉文斯出迎嘗試解圍，被艾雲尼臣推過射入空門，曼聯在奧脫福主場三球落敗。8戰僅得1勝，以7分排聯賽第16位。

（路透社）

賽前指今仗關乎卡域克帥位，卡帥今場心事重重，當曼聯落後兩球時，卡域克眼神空洞。卡域克賽後一如以往在奧脫福向球迷致意，曼迷依然尊敬這名曼聯名宿，高唱着屬於他的打氣歌，卡域克拍拍心口回應球迷。當卡帥離開球場後，球迷們隨即轉噓在後方的球員。

就算成績不濟，奧脫福外仍然有球迷守候卡域克，不論簽名﹑合照也是有求必應，可見卡域克在曼聯球迷心目中仍有一席位。

（路透社）

「這是十分百感交集，一方面我要為成績負責任，我很想改變現況，為球迷帶來一點興奮，我嘗試不同方法仍未能成功，但球迷依然對我不離不棄，這種與球迷的連結非常特別，同時也是很艱難﹑很失望。」卡域克賽後表心跡。

曼聯的開季奇差，卡域克在賽後記者會難免被問及帥位問題，「我絕對理解現時的狀況，老實說，我已沒有任何預期，我照常我的工作，我依然深愛這地方（曼聯），我以曼聯的利益放在首位，任何決定我也接受。」