英超｜熱刺作客挫車路士聯賽兩連勝　迪沙比絕地奇招領軍逐步復甦

英超第8輪焦點倫敦打吡，熱刺反客為主以2：0勇挫車路士，斬獲聯賽2連勝，積分榜攀升至第12位，寫下自今年1月2日以來的最高聯賽排名。兩周前熱刺仍深陷聯賽護級泥沼，主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）一路表示球隊前景「樂觀」的說辭難以讓球迷相信，然而他花費心思在團隊心理建設上，成破局奇招，帶領熱刺走回正軌。



熱刺開季頭5場聯賽未嚐一勝，領隊迪沙比決定在對曼聯前召集全體球員開閉門會議。迪沙比透露：「那是一場很大、很嚴肅的會議。我們要每個人摘下面具，毫無保留、坦誠地面對彼此，從那一刻起，我認為我們內部開始發生一些變化。不是態度上的改變，而是與球員之間不同的關係，以及團隊內部不同的關係。」

迪沙比組織全隊閉門交流會以及西班牙集訓加強球隊凝聚力。（Reuters）

隨後作客曼聯的惡戰，熱刺在賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）領紅牌被逐的不利局面下，憑前鋒蘇蘭基（Dominic Solanke）補時頂入扳平，作客搶回1分。結束與曼聯一戰後，迪沙比領軍到西班牙馬貝拉（Marbella）特訓，他盛讚這趟旅程讓球隊真正產生「如同家人般」的羈絆，「比賽中，如果你遇到困難或棘手的情況，你必須為你的朋友和兄弟而戰，而不是像場上的11個機械人一樣。」

成效立竿見影，回到聯賽後，熱刺先在主場3：1力克高雲地利迎來賽季首勝，隨後在周日凌晨（25日）迎來史丹福橋的倫敦打吡。賽前沒太多人相信熱刺能自2018年以來再次作客戰勝車路士，以及打破自1986年以來從未在史丹福橋零封擊敗藍軍的魔咒。

儘管熱刺獲勝離不開車路士的幫助，主隊年輕門將彭達斯（Mike Penders）送上驚天烏龍球，加上高爾彭馬（Cole Palmer）短時間內連吃兩面黃牌被逐，熱刺在比賽最後10分鐘獲場上人數優勢。

車路士門將彭達斯低級失誤送熱刺入球。（Reuters）

泰爾（Mathys Tel）87分鐘的入球，為熱刺奠定2：0勝果。他引球推進上演一幕「千里走單騎」，繼而勁射入網幫助熱刺作客2：0擊敗車路士，取得聯賽兩連勝。泰爾賽後興奮表示：「這場勝利意義非凡，因為我們之前多次來到車路士主場，從未贏過球。今天我們展現強大的精神力量，我們需要好好享受這場勝利。我們會繼續努力。」

熱刺翼鋒泰爾收穫今季第1個入球。（Reuters）

中場占士麥迪臣（James Maddison）回歸正選後，熱刺兩場聯賽皆勝，但麥迪臣今場下半場初段再次因傷離場，迪沙比賽後表示：「我不認為很嚴重，我希望這不是什麼大問題。他對我們來說是一位非常特別的球員，我們需要他。」