英超︱曼聯主場被般尼茅夫炒三蛋　卡域克棄用般奴表現毫無改善

曼聯英超主場對般尼茅夫，盛傳是主帥卡域克力保「飯碗」的關鍵一戰，他將周中歐聯1：4不敵科木後公開大罵球隊戰術的隊長般奴費南迪斯貶為後備，改由美臣蒙特夥拍阿密特迪亞路和泰利文斯，在中前場支援箭頭麥比奧莫。可是這個變動未為曼聯帶來起色，半場落後0：2。



英超︱曼聯對般尼茅夫，隊長般奴費南迪斯坐在後備席。（路透社）

今年初阿莫林被炒，卡域克重返曼聯，繼2021年後再次暫掌帥位。他不止領曼聯重拾正軌，更驚喜領軍獲英超第三名，重獲歐聯參賽席位。這項功績亦為他帶來一份為期兩年的正式合約。可是新球季要兼顧歐聯，曼聯再次「打回原形」，周中不敵科木一仗已是各項賽事連續7場不勝。賽後身為隊長的般奴費南迪斯，公開批評球隊戰術，矛頭直指卡域克為首的教練團隊。

英超︱曼聯半場落後般尼茅夫兩球。（路透社）

結果周日曼聯在主場奧脫福對般尼茅夫一戰，般奴費南迪斯失去正選。卡域克賽前受訪時稱，將般奴貶落後備是「困難決定」，「我們必須為球隊今天取得我們想要的表現作出正確決定」，並指出決定原因「純粹出於足球」。這個「正確決定」並未帶來正面效果，上半場曼聯表現繼續迷失，38分鐘般尼茅夫前場博得罰球，祖斯甸古華特開出，伏兵遠柱的拉恩無人看管下撞入。43分鐘達華尼亞（Marcus Tavernier）門前再入一球，曼聯半場落後至0：2。

英超︱曼聯對般尼茅夫延續頹勢，卡域克一臉失落。（路透社）

落後兩球下，卡域克再變陣。半場泰利文斯退下火線，由剛傷癒的根夏入替。捱過般尼茅夫下半場初段攻勢後，曼聯表現一度漸入佳境，搶回不少攻勢。般奴費南迪斯在場邊熱身，可是一直未被換入。戰至65分鐘，卡域克終調走踢至患得患失的年輕守將希雲，由同樣剛傷癒的利辛度馬天尼斯入替。

英超︱下半場般奴費南迪斯一度在場邊熱身。（Getty Images）

不過曼聯不單未能追近，71分鐘更被般茅鋒將艾雲尼臣再入一球，紅魔鬼落後至0：3。鏡頭轉向場邊雙目紅紅的卡域克，72分鐘曼聯再作調動，換入舒克斯取代巴利巴。78分鐘連迪亞路亦被調離陣，由19歲小將舒亞拉斯（Shea Lacey）入替。此時般奴已由熱身區坐回後備席上。

英超︱艾雲尼臣為般尼茅夫射成3：0。（路透社）

今季曼聯開季不順利，英超首7仗1勝4和2負，只得7分，排第15位，今輪對手般尼茅夫賽前得6分排第17位。今場曼聯0：3大敗，再跌一級至第16位，而般尼茅夫則以9分升上第13位。