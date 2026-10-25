英超︱曼聯主帥卡域克「保飯碗」關鍵戰　般奴費南迪斯貶落後備席

曼聯在周中歐聯作客1：4大敗予科木後，盛傳主帥卡域克帥位不穩，英國《衛報》指出周日（25日）晚上紅魔鬼在英超聯賽對般尼茅夫一戰一旦未能獲勝，他便會被炒。卡域克在這場「飯碗保衛戰」作出重大決定——將上仗賽後猛烈批評球隊戰術的隊長般奴費南迪斯貶落後備席。



英超︱曼聯主帥卡域克在周日英超對般尼茅夫的「保飯碗」關鍵戰，將隊長般奴費南迪斯貶落後備席。（路透社）

卡域克是繼蘇斯克查後，另一位在暫掌帥印期間表現突出，而由「替工」轉正主教練職位的曼聯名宿。二人的共通點都是深愛紅魔鬼，卻不是在足球戰術見長的球壇頂級主帥。今年初阿莫林被炒，卡域克重返曼聯，繼2021年後再次暫掌帥位。他不止領曼聯重拾正軌，更驚喜領軍獲英超第三名，重獲歐聯參賽席位。這項功績亦為他帶來一份為期兩年的正式合約。

周中歐聯1：4大敗後，曼聯隊長般奴費南迪斯猛烈批評球隊戰術。（路透社）

可是新球季要兼顧歐聯，曼聯再次「打回原形」，周中不敵科木一仗已是各項賽事連續7場不勝。賽後身為隊長的般奴費南迪斯，公開批評球隊戰術，矛頭直指卡域克為首的教練團隊。卡域克在重大壓力下，周五在英超賽前記者會感言：「明顯地近期我們表現不佳，我完全接受我們目前正在經歷的事情。（上季）我們有過相對成功的5個月，那時候我很滿意看到的很多事情，而我們亦作為一支團隊去努力。可是近期我們做得不夠好，有一段我們感到不滿意的走勢。」

歐聯1：4敗走科木，卡域克一臉失落。（路透社）

他形容，周中不敵科木一仗是他掌帥以來的最痛苦時刻，「基於很多原因，周三是個差勁的一晚，它非常痛苦。看到我們踢成那樣，我當然感到痛苦。正如我賽後所說，那實在無法接受。」

般奴費南迪斯繼周中被換出，英超對般茅更被貶後備。（路透社）

卡域克記者會拒談般奴 對般茅一戰曼聯隊長失正選

對般尼茅夫的賽前記者會上，卡域克被問到球員的公開批評，是否意味更衣室出現裂痕，這個提問遭卡域克斷然否認。不過對於般奴費南迪斯將來會否繼續出任隊長，卡域克避而不談，亦沒有回答科木一仗後有否與般奴傾談。事實勝於雄辯，曼聯香港時間今晚10時開賽對般茅，般奴費南迪斯失去正選，改由美臣蒙特夥拍阿密特迪亞路和泰利文斯，在中前場支援箭頭麥比奧莫。

曼聯沒有般奴費南迪斯，能否走出谷底？（路透社）

曼聯今場非勝不可 傳卡域克未能全取3分即炒

卡域克周五拒絕回答圍繞般奴的問題，強調：「我的責任是帶領一支在球場上能表現出我們的身份，代表這間球會、代表球迷及令他們感到自豪的球隊。我知道我們近期在某些比賽，偏離了這個目標，並正在做點事情。」他知道球隊近期表現令球迷失望，並堅信自己能領軍再次返回今年頭5個月，讓球迷帶來喜悅的狀況，「我完全相信我們能夠做到」。

卡域克對美臣蒙特的信任，能否帶來回報？（路透社）

曼聯在奧脫福主場對般尼茅夫，英國《衛報》直指卡域克如未能領軍獲勝便會飯碗不保。如此關鍵一仗，卡域克選擇不用般奴費南迪斯，用行動說明一切。卡域克對般茅賽前受訪時稱將般奴貶落後備是「困難決定」，「我們必須為球隊今天取得我們想要的表現作出正確決定」，並指出決定原因「純粹出於足球」。

今季曼聯開季不順利，英超首7仗1勝4和2負，只得7分，排第15位，上季改寫英超助攻紀錄的般奴今季表現大跌watt。今輪對手般尼茅夫賽前得6分排第17位。曼聯重返歐聯1勝2負，3輪後在36隊中排第20位。