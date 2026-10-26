英超｜伊拉奧拿手下3.6億鎊鋒線顯身價　攻守兩大將及時回勇

利物浦坐鎮晏菲路球場迎戰近況火熱的白禮頓，紅軍憑藉價值3.64億英鎊（約38.2億港元）的豪華鋒線以及阿拿奧祖（Ronald Araujo）領銜鐵血防線，以2：0擊倒「海鷗」，取得今季英超首個主場勝利，在英超積分榜累積15分，反壓車路士闖入前四席位。



新帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）手下價值3.64億英鎊（約38.2億港元）的鋒線三人組，今仗終於體現出價值。伊沙克（Alexander Isak）掛帥，輔以今夏以1.23億英鎊（約13億港元）來投的法國翼鋒巴高拿（Bradley Barcola），上季以1.16億英鎊（約12.2億港元）加盟的進攻核心域斯（Florian Wirtz）在他們身後。

利物浦鋒線上巴高拿、伊沙克、域斯三人價值超過3.5億英鎊。（Reuters）

開賽僅16分鐘，阿拿奧祖連續贏下兩次硬碰對抗後沉底傳中，白禮頓中場柏斯高哥斯（Pascal Gross）解圍失誤，域斯起腳抽射，皮球省中高斯改變方向入網，英超官方判定為哥斯擺烏龍。4分鐘後，巴高拿助攻伊沙克門前近射得手，將比數擴大至2：0。

英超第8輪，利物浦2：0挫白禮頓。（Reuters）

伊拉奧拿賽後親解貴價鋒線使用心法：「伊沙克很有威脅，尤其如果我們能讓他出現在位置上，並給他送出高質素的傳中。在這種情況下，關鍵在於巴高拿能否贏得對抗，並比對手更快，幫助我們創造機會。」不過域斯戰至65分鐘扭傷腳踝直接返回更衣室，伊拉奧拿賽後透露傷勢初判不算太嚴重，但面對每3日一戰的頻密賽程，球隊必須審慎評估其康復進度。

上季打破英超轉會費紀錄的伊沙克整季僅射入4球，今季聯賽目前已經射入6球。（Reuters）

伊沙克一年前以破當時英超轉會費紀錄的1.25億英鎊（約13.1億港元）從紐卡素轉投利物浦，惟首季開局慢熱以及受骨折重創拖累，各項賽事上陣22場僅入4球，完全不匹配身價。利物浦當時看中長遠投資，並未在其受傷和康復期急於評價。球會耐心等待在今季迎來收穫，伊沙克今季英超上陣7場已轟入6球，包辦球隊聯賽逾半入球，神射手榜上僅次於曼城中鋒夏蘭特（Erling Haaland）。

利物浦今仗僅有35.6%的控球率，卻成功凍結全聯賽攻擊力最強的球隊之一，近8場聯賽第4度保持清白之身。由在巴塞隆拿失去主力位置後外租加盟的阿拿奧祖今仗客串右閘打出統治級防線數據，全場交出8次解圍，地面對抗及爭頂成功率更高達100%。上半場他更在倒地情況下，奮不顧身臥地用頭頂解圍，贏得晏菲路全場掌聲。

阿拿奧祖在巴塞隆拿喪失主力位置後，轉投利物浦表現出色。（Reuters）

伊拉奧拿在記者會上笑着盛讚阿拿奧祖戰鬥精神：「他對我們很有幫助。我想我們都很喜歡看他戰鬥，他在對抗中非常出色。即使是第一個入球，我認為也是他連續贏下兩次對抗，突破到底線，雖然不算他助攻，但完全可以算作一次助攻。」