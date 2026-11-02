WTT蒙彼利埃冠軍賽｜孫穎莎4：1反勝蒯曼封后　戰5場3度贏決勝局

WTT蒙彼利埃冠軍賽2026女單決賽，中國球手孫穎莎在先失一局劣勢下，連扳四局以總局數4：1反勝隊友蒯曼，奪得本站女單冠軍。

孫穎莎近數月備受傷患困擾及狀態起伏，今站由頭到尾經歷苦戰。賽後她坦言這座冠軍的意義非比尋常，是內心極大的突破與磨煉。



孫穎莎今站出戰5場賽事，其中3場被對手逼至決勝局，首圈直落三局橫掃東道主球手後，考驗接踵而至，16強面對韓國名將申裕斌，雙方激戰5局，孫穎莎以3：2驚險過關。8強面對老對手早田希娜，雙方戰至局數3：3，孫穎莎在第7局9：9時把握住關鍵分，以11：9拿下比賽，將雙方的歷史交鋒紀錄刷新至跨越多年的「22連勝」，令惜敗的早田希娜退場時再次掩面嘆息。

孫穎莎連續22次擊敗早田希娜。（WTT）

準決賽面對隊友王藝迪，孫穎莎開局勢如破竹連贏三局，眼見勝券在握，卻遭王藝迪連追三局逼入3：3平手。決勝局孫穎莎及時回神，打出11：2的懸殊比分鎖定決賽席位。

孫穎莎準決賽苦鬥隊友王藝迪。（WTT）

孫穎莎決賽先失一局連追四局

決賽與準決賽相隔不足6小時，孫穎莎開局在5：3領先下遭蒯曼反超至11：8先失一局。次局孫穎莎以11：7追成平手。第三局她完全掌控比賽走勢，打出一波攻勢以11：3反超局數。第四局蒯曼一度以8：4搶得先機，孫穎莎沉着追分迫使對手叫暫停，復賽後一鼓作氣以11：9搶下關鍵局。進入第五局，孫穎莎在掌控主動下以11：6鎖定勝局，在女單決賽以局數4：1反勝蒯曼封后。

WTT蒙彼利埃冠軍賽女單決賽，孫穎莎4：1蒯曼封后。（WTT）

走過近3個月的傷病陰霾，孫穎莎賽後感慨這座獎盃來得正是時候：「這一站，我覺得收穫非常大。不只是成績，更是內心的磨煉。能在關鍵時刻贏下比賽，內心上有很大突破。參加本站比賽的目的，也是希望找回賽場上的感覺，希望通過這個冠軍，狀態慢慢回歸到以前。」

WTT蒙彼利埃冠軍賽，韓國球手張禹珍男單封王，中國球手孫穎莎獲得女單冠軍。（WTT）

談及年輕隊友蒯曼近期成長，她亦讚賞道：「決賽與蒯曼非常熟悉，水平都在伯仲之間，她的整體實力一直在穩步上升。所以我沒有太多包袱，就是享受比賽，立足於拼。」

WTT法蘭克福冠軍賽於11月3日緊接開打，剛剛奪冠的孫穎莎確認退出今站賽事，其正賽簽位由波蘭選Natalia Bajor遞補。早前隊友王曼昱、林詩棟亦已宣佈因傷退賽。