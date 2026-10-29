WTT蒙彼利埃冠軍賽｜張本智和遭哥斯橫掃　連續3屆被法國球手淘汰

WTT蒙彼利埃冠軍賽2026男單首圈，世界排名第3的張本智和，被持外卡出戰、世界排名第30的哥斯（Simon Gauzy）爆冷3：0擊敗，張本黯然「一輪遊」完成賽事。



張本智和3日前才實現亞錦賽男單兩連霸，隨即在不足72小時內橫跨歐亞大陸飛抵法國南部，生理時差與高強度作戰帶來的肌肉疲勞，在首局末段顯露無遺。張本智和首局累積浪費3個局點，以13：15先失一局。東道主哥斯在主場球迷加油聲下越戰越勇，後兩局以11：7、11：6順利贏下。整場比賽僅耗時25分鐘，哥斯意外以3：0的懸殊比分擊敗張本智和，晉級16強，全場法國球迷隨即起立為這名32歲老將鼓掌致敬。

WTT蒙彼利埃冠軍賽，張本智和首圈以0：3不敵法國老將哥斯。（WTT）

哥斯賽後直言有預感會爆冷贏：「我今天早上（周三）同我兒子說，如果我能贏他，或者就是今次。我發揮出自己的水平，從第一分到最後一分都做到了。贏下第一局後對他的心理產生了很大影響。在接連輸他7、8次之後，我終於有一次戰勝了他，這種感覺太美妙了。」

張本智和已經連續3年在WTT蒙彼利埃站遭法國球手淘汰，上年張本智和於次圈在先贏兩局情況下，遭「眼鏡兄」阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）以3：2反勝。2024年他在決賽中以4：1不敵「眼鏡弟」菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）。

張本智和連續3屆WTT冠軍賽蒙彼利埃站遭法國球手淘汰出局。（微博@WTT世界乒聯）

而蒙彼利埃則是哥斯的福地，他先後在此擊敗過兩位世界前三頂尖球手，去屆16強淘汰菲歷斯勒邦，今屆再斬張本智和，「我曾以為我的職業生涯會以未能戰勝這兩位球員而告終。我認為在這裏獲勝絕非偶然，因為我太喜歡這種氛圍了。」