F1墨西哥站｜新星安東尼利第三名完賽　20歲38日成最年輕總冠軍

周日舉行的F1（一級方程式賽車）墨西哥城站，平治車隊20歲意大利超新星安東尼利（Andrea Kimi Antonelli）奪得季軍，在今季尚餘4站賽事下已累積足夠積分，提早鎖定2026年度車手世界冠軍。他以20歲68日之齡，大幅打破由德國傳奇名將華迪爾（Sebastian Vettel）保持了16年的23歲134天最年輕世界冠軍紀錄。同時，亦是自1953年名宿阿斯卡利（Alberto Ascari）奪冠以來，73年來首位意大利世界冠軍。



登上本站頒獎台最高一名的是紅牛韋斯達賓（Max Verstappen），法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton）落後0.799秒成亞軍。然而，全場聚光燈落在落後4.006秒排第3名的安東尼利身上。

紅牛車隊的韋斯達賓獲得墨西哥站冠軍。（路透社）

韋斯達賓與咸美頓昔日分別以24歲73天及23歲300天之齡首奪總冠軍，在「最年輕冠軍榜」名列第4及第2位。安東尼利今日登頂，直接令兩位巨星的排名各自下移一級。賽後頒獎台上，坐擁11座總冠軍的韋斯達賓與咸美頓合力將安東尼利高高舉起，象徵F1王座新舊傳承。安東尼利賽後激動表示：「這是一個不可思議的賽季，能夠與韋斯達賓和咸美頓一起站在頒獎台上，感覺實在太美妙。」

韋斯達賓與咸美頓合力將最年輕的年度總冠軍選手安東尼利舉起。（路透社）

安東尼利3月份在中國站取得職業生涯首個分站冠軍，以19歲之齡成為F1史上第二年輕的分站冠軍。隨後他勢不可擋，連接贏得日本、美國邁亞密、加拿大及摩納哥站，豪取五連冠，並在日本站後一路處於車手積分榜領先地位。在墨西哥站展開前，他已豪取9場分站冠軍兼手握365分，大幅甩開排在身後的隊友佐治羅素（George Russell）123分及咸美頓124分。在墨西哥站取得季軍後，今季僅餘4場分站賽，安東尼利已取得足夠積分，提早4站稱霸。

安東尼利說這將是他永生難忘的時刻，「我們做到了。你知道，沒有平治車隊，沒有我的家人，就沒有今天的我。所以我非常感激這一刻，它將永遠銘刻在我的記憶中。我激動到說不出話來，我還在努力消化剛才發生的一切。這個周末我確實感覺有點緊張，但我真的很高興，很高興我們完成了任務，現在我們可以享受本賽季剩下的比賽了。」