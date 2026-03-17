F1中國站｜平治新星安東尼利初嘗冠軍　矢志成意大利籍冠軍車手

意大利新星、平治車手安東尼利（Andrea Kimi Antonelli）在2026賽季世界一級方程式（F1）中國站奪冠，以19歲之齡成為F1史上第二年輕的分站冠軍，僅次於紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）。



安東尼利在賽前接受新華社記者採訪時表示，他當然想成為下一位意大利世界冠軍，「今年可能就是這一年，我有很好的機會，我需要確保自己準備好了」。

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談到上周末的賽季揭幕戰澳洲站，安東尼利形容那是「一趟瘋狂的過山車」。他在墨爾本的練習賽中遭遇嚴重撞車，但最終從第二位發車並獲得亞軍。「我開局很好，信心很足。但第三節練習賽我有點太冒進了，一個小失誤導致了嚴重撞車。我以為我的周末已經結束了，賽車損壞很嚴重。」安東尼利回憶道。

幸運的是底盤和動力單元沒有受損。機械師們在不到兩小時內將賽車修復，讓他得以參加排位賽。「他們做得太棒了，當我坐進賽車準備參加排位賽時，我非常激動。」他說。

本賽季F1引入全新規則，包括新的動力單元和空氣動力學系統。平治車隊開局表現出色，已經連續兩站比賽包攬冠亞軍。安東尼利認為，外界過多談論引擎優勢，而忽略了賽車的底盤表現。

很多人討論引擎有多好，但我覺得他們沒有足夠多地談論賽車的底盤有多棒。因為最終你還是要在彎道裏開得快，這輛賽車允許我們去推進，讓我們保持穩定。 安東尼利

作為意大利車手，安東尼利並未效力本土車隊法拉利。但他表示自己在家鄉依然獲得大量支持。「在意大利我得到了很多支持。去年在蒙扎比賽時，氣氛非常棒。」他說，「我在平治非常開心，今年看起來會是平治和法拉利之爭，這對F1運動很好。當然我們希望佔據上風。」

意大利自艾拔圖艾斯卡利（Alberto Ascari）於1952及53年掄元之後再未誕生過F1世界冠軍。安東尼利表示，他當然想成為下一位意大利世界冠軍，但不會給自己施加這種壓力。

我不太在意這種壓力。我只想確保自己做對每件事，把自己放在最好的位置去爭奪世界冠軍。今年可能就是這一年，我有很好的機會，我需要確保自己準備好了。 安東尼利

去年的新秀賽季，安東尼利以150分排名車手積分榜第七位，並與隊友佐治羅素（George Russell）一起幫助平治獲得車隊亞軍。如今迎來第二個F1賽季，他感覺比新秀年更輕鬆。「去年我是新人，從進入頂級車隊後人們就開始批評我，說我還沒有準備好。去年我經歷了很多，今年我感覺更輕鬆、準備更充分，也沒那麼緊張了。」

儘管外界期待很高，但他並不擔憂。「我每次上場都想做最快的那個人，盡力做到最好。」回顧新秀年，安東尼利從未懷疑過自己是否被提拔得太早。

平治一直支持我，他們從未後悔把我提拔進F1。實際上，他們說我去年學到的東西遠超預期，這對我今年幫助巨大。 安東尼利

談及新規則下的駕駛風格變化，特別是複雜的能量管理，安東尼利認為年輕車手或許有一定優勢。「我們可能有點優勢，但其他車手也會很快適應。比賽中他們可能會要求你改變駕駛方式，如果你能快速適應並切換，就能創造不同。」

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