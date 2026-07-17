港鐵男童看F1賽車設計師英文書　乘客讚：有前途　網民：難能可貴

這位男童孜孜不倦，潛心賽車書籍，將來必定大有作為！近日網上流傳照片，有男童於港鐵車廂內拿着F1賽車傳奇設計師紐維（Adrian Newey）的回憶錄《How to Build a Car》。與眾不同的興趣吸引身旁乘客注意，拍下照片於網上分享，大讚「有前途」，又透露男童及後找到座位後，就坐下閱讀至下車。



網民紛紛附和讚賞，「呢個小朋友識貨啊！」、「肯揸住書嘅人真係唔多」、「仲要係英文，好好嘅開始，好多人連書都唔會揸」、「好好呀，呢個世代仲揸書睇，出面周街嘅人全部都只係睇電話，包括自己，難能可貴」，另有網民讚男童父母給予孩子自由發展的空間，「良好教育下，小孩有興趣就會自主去看去學習」。



近日網上流傳照片，有男童於港鐵車廂內拿着F1賽車傳奇設計師紐維（Adrian Newey）的回憶錄《How to Build a Car》。（facebook群組「地板友 Flat Out Club」圖片）

有港鐵乘客於facebook群組「地板友 Flat Out Club」分享兩張照片，見到他身前有位被媽媽拖着的男童，其左手拿着1本打開了的F1賽車傳奇設計師紐維（Adrian Newey）回憶錄《How to Build a Car》。

港鐵男童看F1賽車設計師英文書

根據誠品書店網頁簡介，紐維是現代F1賽車界最具影響力的設計師之一，也是英國最偉大的工程師之一。這本回憶錄以紐維自己設計的賽車為主軸，娓娓道來他橫跨36年的傳奇賽車生涯，書內收錄多幅從未公開的設計草圖與手稿，是賽車迷的必讀之作。

根據誠品書店網頁簡介，這本回憶錄以紐維自己設計的賽車為主軸，娓娓道來他橫跨36年的傳奇賽車生涯，書內收錄多幅從未公開的設計草圖與手稿，是賽車迷的必讀之作。（facebook群組「地板友 Flat Out Club」圖片）

目擊乘客讚有前途：睇到落車

樓主指出，該男童其後找到空位坐下，繼續閱讀手上書籍，「睇到落車」，他大讚男童「有前途」，閱讀「唔係得圖嘅書」，「肯拎本書出街睇，已經好難得」。

樓主又分享鄰居如何支持子女的興趣，「有獨特興趣都要有大人支持先得，我以前隔籬屋個鬼佬，成日喺度整架越野電單車，我見唔係一般size，就多口問佢，原來整畀個仔玩」。

網民紛紛對男童拿着1本厚重的技術性英文書感驚奇，亦大讚好學，「睇書學習永遠都有用，只係有幾多人願意去付出呢個時間」。（《再生家族》劇照）

網民讚：搵到自己興趣，學習態度好

網民紛紛對男童拿着1本厚重的技術性英文書感驚奇，亦大讚好學，「好過讀正書啦，大把學問，深到X街」、「ok喎，依家啲細路有幾多個睇得到咁深嘅英文」、「睇書學習永遠都有用，只係有幾多人願意去付出呢個時間」、「呢本真係好嘢嚟，我都買咗，早知買電子書，搵keyword都易啲」。

有網民指出，年紀輕輕能找到興趣是好事，「正，佢已經搵到自己興趣，先唔話睇得明幾多，但佢學習態度非常好，respect」、「先睇賽車設計師嘅自傳，再大啲就睇啲Technical啲技術性高啲嘅工程書！」、「一步步來，興趣可以培養，但係要按步就班，心急一時就會令自己有損失」。

有網民指出，年紀輕輕能找到興趣是好事，「正，佢已經搵到自己興趣，先唔話睇得明幾多，但佢學習態度非常好，respect」。（《反起跑線聯盟》劇照）

網民嘆：試過搭車揸住本英文書被人話造作

有網民分享兒時回憶，「有啲小朋友真係有獨特嘅興趣。仲記得我自己小學時候，嗰陣時得錄音帶，日日放學就落中環大會堂借古典音樂錄音帶返屋企自己聽」。

有網民就慨嘆香港自由發展的空間狹窄，「唉，香港地，我試過搭車揸住本英文書偷聽到附近哥哥仔話我造作（細細個係讀英文大），如果個個都好似你哋咁識欣賞人就好了，多點讚美，少啲去酸人（香港人成日咁，把口勁，在網上就係專家級）」。

有網民分享自己的女兒同樣好學，會看解剖類書籍，「佢嗰本同我個女嗰本差唔多厚，不過我嗰女係睇解剖」。（facebook群組「地板友 Flat Out Club」圖片）

網民分享照片：我嗰女係睇解剖

另有網民笑說，「其實而家啲小朋友好叻㗎啦，試過有小朋友俾阿媽鬧完，佢用AI搵到如何處理衝突，send返畀阿媽睇」，亦有網民分享自己的女兒同樣好學，會看解剖類書籍，「佢嗰本同我個女嗰本差唔多厚，不過我嗰女係睇解剖」。

（facebook群組「地板友 Flat Out Club」）

其他報道：輕鐵男童對反光衣感好奇 叔叔跪下耐心講解職業 網民：畫面好靚

好有愛又感動！近日網上流傳影片，1名焊接檢驗師叔叔單膝跪坐在輕鐵坑尾村站月台，向兩名充滿好奇心的男童耐心解釋為何穿着反光衣及平日工作內容，男童靜靜地認真聽講解，暖心畫面引來網民大讚，「好靚嘅畫面，叔叔好自豪分享，小朋友又好認真聽，重點係媽媽冇話乜嘢唔讀書就做呢啲，畀小朋友去見識下，讚！」。



男童媽媽亦於留言區現身，感激叔叔當時的反應，「佢立即踎低，用同高度嘅視覺回應細佬」、「叔叔好好，1個陌生孩子的發問被認真對待，這比一切都來得美好」。



近日網上流傳影片，1名焊接檢驗師叔叔單膝跪坐在輕鐵坑尾村站月台，向兩名充滿好奇心的男童耐心解釋為何穿着反光衣及平日工作內容。（Threads@kinkipig95）

有輕鐵乘客於Threads發文發片表示，在輕鐵站月台候車期間聽到1名叔叔與兩名男童的對話，叔叔先說「等我搵個安全啲嘅位置坐低先」，由於距離太遠，她聽不到男童說了什麼。

男童對反光衣感好奇 叔叔跪下耐心講解

樓主說，其間聽到叔叔不停鼓勵男童發問，男童認真聽，叔叔亦認真講解，最後列車到達叔叔要離開，男童祝福了1句「身體健康」，而男童媽媽一直在旁笑着，樓主直言「睇完呢個畫面覺得今日心情好好」。

樓主分享了1段14秒影片，見到1名穿紅灰色反光衣的叔叔單膝跪坐在輕鐵月台耐心講解，「睇下佢嗰嚿鐵會唔會中間有開口，有開口咪即是黐得唔靚仔，咁就麻煩啲工人，唔該再搽啲膠水、溶過啲金屬黐過佢」，兩名男童站在身前認真地聽。

樓主說，其間聽到叔叔不停鼓勵男童發問，男童認真聽，叔叔亦認真講解。（Threads@kinkipig95）

男童媽媽感激叔叔：踎低回應，用簡單詞彙解釋

帖文引來男童媽媽現身講述事件過程，「其實一開始細佬係俾叔叔件衫吸引咗，之後佢問我，點解叔叔要着反光衣？於是我就叫佢試下問下叔叔係做咩工作」，叔叔回應是「驗焊工人」。

男童媽媽感激道，「當時呢個叔叔嘅反應都令我好動容，佢立即踎低，用同高度嘅視覺回應細佬」，又讚叔叔親切，「好努力去用簡單嘅詞彙解釋畀佢（細佬）聽，細佬只係唔太聽得明，所以睇落去個樣好緊張。之後叔叔仲打開個袋拎咗幾件工具出嚟畀佢睇，佢到夜晚黑都仲有講叔叔個刷好特別」。

樓主直言「睇完呢個畫面覺得今日心情好好」。（Threads@kinkipig95）

男童媽媽：細佬係超級E人，經常喺街同人傾偈

男童媽媽同時感謝樓主拍下影片，指出「細佬係超級E人（外向型），所以佢其實經常都會喺街同人傾偈，同埋祝大家身體健康」。

帖文引來男童媽媽現身講述事件過程，「其實一開始細佬係俾叔叔件衫吸引咗，之後佢問我，點解叔叔要着反光衣？於是我就叫佢試下問下叔叔係做咩工作」。（Threads@kinkipig95）

網民大讚媽媽：適當放手畀兒子自由發揮

影片引來熱議，有網民表示「好得意，雖然個樣望落好似聽唔明咁」、「我係咪真係老咗，睇到呢啲畫面竟然會眼濕濕」、「求知慾好寶貴，見到佢哋可以問真人唔係問AI真好」、「每個職業都好應該被尊重」。

有網民大讚媽媽教育方式，「身教好重要，會嗌仔仔主動溝通，有啲家長見到可能嫌人污糟拉個仔走」、「小朋友充滿好奇心，有禮貌又主動問，媽媽又適當地放手畀佢哋自由發揮，非常好」、「小朋友喺走前同叔叔講身體健康好sweet，媽媽教得好好」。

男童媽媽讚叔叔親切，「好努力去用簡單嘅詞彙解釋畀佢（細佬）聽」。（Threads@kinkipig95）

網民讚叔叔有耐心：整件事要畀10萬個like

有網民就讚叔叔有耐心，「最難得係叔叔又耐心地回答，整件事真係要畀10萬個like」、「睇得出呢位叔叔係好肯提攜後輩又有耐心嘅前輩，而兩位小朋友係非常專心學習又有禮貌嘅後輩，呢個配搭好溫馨」、「小朋友好奇心每事問，解答者又有愛心耐性」、「開明嘅媽媽、聰穎嘅細路，同耐心嘅叔叔，合力說好香港故事」。

（Threads@kinkipig95）