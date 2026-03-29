F1日本站︱平治車手雙城記　安東尼利「幸運」封王　羅素三甲不入

賽車如人生，比賽要獲勝，有實力的同時，有時亦須具備運氣。一級方式程賽事（F1）來到賽季第三站，平治兩位車手的命運在日本站的結果正是最好寫照。

排頭位出賽的小將安東尼利（Andrea Kimi Antonelli）起步不佳失去領先位置，被多位對手趕上，今場勝利看似是麥拿侖的皮亞斯特利與平治另一車手羅素之爭，結果第22圈一次意外，改寫了結局，獲幸運之神眷顧的安東尼利再贏一仗，連續兩站獲勝後，以19歲之齡成為歷來最年輕F1車手榜領頭羊。



F1日本站︱平治車手安東尼利帶點幸運成份封王。（路透社）

平治兩車手起步失利 麥拿侖車手皮亞斯特利一度勝利在望

日本站再次由兩部平治排頭兩位出賽，不過安東尼利和羅素起步都未如理想，第三位起步的皮亞斯特利（Oscar Piastri）輕鬆超前領放。安東尼利由第一跌至第六，羅素亦被法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）和麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）超越。

羅素努力追趕，戰至第4圈追過諾里斯和陸克萊，進佔第二位，針對領放的皮亞斯特利亦逐圈愈追愈近，第8圈成功爬頭，但隨即在下一圈再被對方超前。麥拿侖戰車表現大有改善，羅素未能再次追近，當時皮亞斯特利自信十足，通過無線電跟車隊說，假如在進入維修站後仍能保持優勢，他應能保住勝利。

F1日本站︱麥拿侖車手皮亞斯特利一度勝利在望。（路透社）

第22圈一次意外改寫戰局 安東尼利「幸運」奪冠

可惜皮亞斯特利與麥拿侖的計劃，趕不上賽場上的變化。陸克萊率先在第17圈進入維修站，皮亞斯特利在下一圈亦跟隨對手入pit，羅素則在第21圈入維修站。皮亞斯特利的評估正確，羅素出pit後，他的麥拿侖戰車依然領前，3位領前的車手先後入pit，怎料到變故隨即出現。當時安東尼利追過咸美頓的法拉利戰車，前面尚有兩部麥拿侖、陸克萊和隊友羅素，只守在第5位。

第22圈，哈斯（Haas）車隊的比亞文（Oliver Bearman）與Alpine的高拿賓圖（Franco Colapinto）爭位後戰車失控撞欄，安全車隨即出動，對已入pit的皮亞斯特利和羅素極為不利，因為當時安東尼利尚未嘗入進維修站。這位意大利小將趁安全車出動時入pit，較對手賺得時間上的優勢，最终順利領先並贏得今站冠軍。

皮亞斯特利洗前兩站頹風 麥拿侖今季首踏頒獎台

皮亞斯特利雖未能勝出，以第二位過終點，但總算一洗前兩站頹風，亦是麥拿侖今季首次有車手踏上頒獎台。他首站在澳洲主場出戰，戰車在熱身圈炒車未能起步；上一站在上海兩部麥拿侖均因機件問題，同樣無法出賽。上屆冠軍諾里斯，今站得第五名。

F1日本站︱皮亞斯特利雖未能勝出，但已是麥拿侖今季首次有車手踏上頒獎台。（路透社）

平治另一車手羅素「斯人獨憔悴」

法拉利的陸克萊得第三，今季車手冠軍大熱門羅素三甲不入，只得第四名，他在無線電諷刺地跟車隊說了句：「unbelievable」（難以置信）。

賽後安東尼利在車手榜以72分排第一，羅素落後9分排第二，19歲的安東尼利成為F1歷來在車手榜最年輕的領先車手。

F1日本站︱冠軍車手熱門羅素今站三甲不入。（路透社）

F1日本站賽果（只列前八位）

1. 安東尼利（Andrea Kimi Antonelli）/平治

2. 皮亞斯特利（Oscar Piastri）/麥拿侖

3. 陸克萊（Charles Leclerc）/法拉利

4. 羅素（George Russell）/平治

5. 諾里斯（Lando Norris）/麥拿侖

6. 咸美頓（Lewis Hamilton）/法拉利

7. 加斯利（Pierre Gasly）/Alpine

8. 韋斯達賓（Max Verstappen）/紅牛

