亞連會2026乒乓︱王楚欽奪3銀極沮喪：我覺得可能是自己最後一屆

名古屋亞運會2026乒乓球男子單打決賽國乒兩大主力對戰，戰情出乎意料地一面倒，世界排名第一的王楚欽以5：11、8：11、11：13、5：11，直落4局不敵林詩棟，這是他繼夥拍孫穎莎在混雙決賽面對林詩棟／蒯曼後，今屆連續在兩次決賽吃下0：4敗仗，連同男團不敵日本，這位國乒領軍人物今屆拿下3面銀牌。

即使仍處於26歲的當打之年，王楚欽在男單決賽後的訪問已萌生退意，「我覺得這可能是自己最後一屆」。他的混雙拍檔孫穎莎早前亦已表示：「可能我等不到下屆亞運了吧。」



亞運會2026．乒乓球︱王楚欽男單負林詩棟，今屆男團、男單和混雙全數獲銀牌。（路透社）

亞連會2026乒乓球︱王楚欽成國乒失意之人 3面銀牌結束今屆之旅

王楚欽過去兩年征戰頻頻，過去一年持續受傷患困擾，今年已接連退出橫濱冠軍賽、瑞典大滿貫及澳門冠軍賽3站WTT巡迴賽事，今屆亞運帶傷上陣，成為國乒陣中的失意之人。首項賽事而且備受關注的男團金牌戰，他雖在首場3：2擊敗松島輝空，但關鍵的第4場0：3不敵張本智和，導致雙方要打第5場決勝，溫瑞博以1：3負松島輝空，國乒九連霸夢碎。

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽帶傷上陣，結果未如人意。（路透社）

國乒失男團後大反擊 餘下6金全取 王楚欽全數無份

派出溫瑞博打兩場，國乒男隊主教練王皓被指「排錯陣」，當然責無旁貸，但「一哥」王楚欽亦再次承受外界批評。國乒失落男團後大反擊，盡數包攬女團、女雙、女單、男雙、混雙及男單餘下6面金牌，當中女單、男單及混雙3項更包辦金、銀牌，可是王楚欽在混雙、男單兩場金牌戰均以0：4落敗，乒乓球館煞科日，在男單決賽吃下「師弟」林詩棟4隻光蛋後，難掩失意之情。

亞運會2026．乒乓球︱林詩棟男單挫王楚欽，今屆個人獨得3金1銀成為大贏家。（路透社）

王楚欽：「現在感覺很累」

王楚欽賽後在接受央視訪問時稱，「其實還是環境吧，我覺得跟以前打球的環境不一樣，現在就是會容易……沒有那麼純粹吧。我覺得還是會受到一些影響，可能會是慢性的，就像慢性毒藥一樣，慢慢地去扎根到你自己，然後去消耗你自己的一些能量，自己再用能量去抵消這些東西，然後再去面對賽場上其它種種。可能漸漸地……自己現在的感覺就是，確實是很累吧。」

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽直言感覺很累。（路透社）

這位乒乓球「一哥」感言，「其實一直有痛苦和糾結，很久了。因為之前的話可能感覺還能頂一頂，現在的話，感覺可能就是，為國而戰的這種信念還在，但是可能這種激情啊，類似的感覺在漸漸減少。我覺得還沒有找到解決辦法，這種感覺一般人也理解不了，但問題確實是出現了，可能就是自己後面新的課題吧。」

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽與拍檔孫穎莎均萌生退意。（路透社）

「我覺得這可能是自己最後一屆」

王楚欽更表示，「我覺得這可能是自己最後一屆（亞運會）了吧，我覺得可能自己的乒乓球生涯就是這種螺旋式的，就是會有起伏，有好的時候，也有不好的時候，我覺得自己就是都去接受和接納吧。」受到種種打擊，王楚欽認為好好反思，「希望能好好去吸收，我覺得又是一個新的課題吧，因為我感覺自己在走一個別人之前沒有走過的路吧。我覺得我遇到的問題跟以往的主力也不太一樣，所以，我覺得這也是自己需要去好好思考和總結的吧。」他的混雙拍檔孫穎莎同樣受傷患困擾，莎莎亦在混雙、女單決賽失利，不敵國家隊隊友，「小魔王」也表示身心皆到極限，「名古屋亞運可能是我最後一屆亞運，我覺得5年太漫長了。」