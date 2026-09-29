亞連會2026乒乓︱王楚欽奪3銀極沮喪：我覺得可能是自己最後一屆

撰文：吳慕兒
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名古屋亞運會2026乒乓球男子單打決賽國乒兩大主力對戰，戰情出乎意料地一面倒，世界排名第一的王楚欽以5：11、8：11、11：13、5：11，直落4局不敵林詩棟，這是他繼夥拍孫穎莎在混雙決賽面對林詩棟／蒯曼後，今屆連續在兩次決賽吃下0：4敗仗，連同男團不敵日本，這位國乒領軍人物今屆拿下3面銀牌。
即使仍處於26歲的當打之年，王楚欽在男單決賽後的訪問已萌生退意，「我覺得這可能是自己最後一屆」。他的混雙拍檔孫穎莎早前亦已表示：「可能我等不到下屆亞運了吧。」

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽男單負林詩棟，今屆男團、男單和混雙全數獲銀牌。（路透社）

亞連會2026乒乓球︱王楚欽成國乒失意之人　 3面銀牌結束今屆之旅

王楚欽過去兩年征戰頻頻，過去一年持續受傷患困擾，今年已接連退出橫濱冠軍賽、瑞典大滿貫及澳門冠軍賽3站WTT巡迴賽事，今屆亞運帶傷上陣，成為國乒陣中的失意之人。首項賽事而且備受關注的男團金牌戰，他雖在首場3：2擊敗松島輝空，但關鍵的第4場0：3不敵張本智和，導致雙方要打第5場決勝，溫瑞博以1：3負松島輝空，國乒九連霸夢碎。

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽帶傷上陣，結果未如人意。（路透社）

國乒失男團後大反擊　餘下6金全取　王楚欽全數無份

派出溫瑞博打兩場，國乒男隊主教練王皓被指「排錯陣」，當然責無旁貸，但「一哥」王楚欽亦再次承受外界批評。國乒失落男團後大反擊，盡數包攬女團、女雙、女單、男雙、混雙及男單餘下6面金牌，當中女單、男單及混雙3項更包辦金、銀牌，可是王楚欽在混雙、男單兩場金牌戰均以0：4落敗，乒乓球館煞科日，在男單決賽吃下「師弟」林詩棟4隻光蛋後，難掩失意之情。

亞運會2026｜王楚欽吞張本智和三蛋　國乒男團落敗九連霸夢碎亞運會2026︱國乒失男團大反擊奪6金　王楚欽男單負林詩棟後獲3銀
亞運會2026．乒乓球︱林詩棟男單挫王楚欽，今屆個人獨得3金1銀成為大贏家。（路透社）

王楚欽：「現在感覺很累」

王楚欽賽後在接受央視訪問時稱，「其實還是環境吧，我覺得跟以前打球的環境不一樣，現在就是會容易……沒有那麼純粹吧。我覺得還是會受到一些影響，可能會是慢性的，就像慢性毒藥一樣，慢慢地去扎根到你自己，然後去消耗你自己的一些能量，自己再用能量去抵消這些東西，然後再去面對賽場上其它種種。可能漸漸地……自己現在的感覺就是，確實是很累吧。」

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽直言感覺很累。（路透社）

這位乒乓球「一哥」感言，「其實一直有痛苦和糾結，很久了。因為之前的話可能感覺還能頂一頂，現在的話，感覺可能就是，為國而戰的這種信念還在，但是可能這種激情啊，類似的感覺在漸漸減少。我覺得還沒有找到解決辦法，這種感覺一般人也理解不了，但問題確實是出現了，可能就是自己後面新的課題吧。」

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽與拍檔孫穎莎均萌生退意。（路透社）

「我覺得這可能是自己最後一屆」

王楚欽更表示，「我覺得這可能是自己最後一屆（亞運會）了吧，我覺得可能自己的乒乓球生涯就是這種螺旋式的，就是會有起伏，有好的時候，也有不好的時候，我覺得自己就是都去接受和接納吧。」受到種種打擊，王楚欽認為好好反思，「希望能好好去吸收，我覺得又是一個新的課題吧，因為我感覺自己在走一個別人之前沒有走過的路吧。我覺得我遇到的問題跟以往的主力也不太一樣，所以，我覺得這也是自己需要去好好思考和總結的吧。」他的混雙拍檔孫穎莎同樣受傷患困擾，莎莎亦在混雙、女單決賽失利，不敵國家隊隊友，「小魔王」也表示身心皆到極限，「名古屋亞運可能是我最後一屆亞運，我覺得5年太漫長了。」

2026亞運會乒乓球項目獎牌

項目／獎牌

金牌

銀牌

銅牌

男團

日本

中國

韓國、中華台北

男雙

林詩棟／黃友政 （中國）

張本智和／篠塚大登（日本）

松島輝空／戸上隼輔（日本）、向鵬／溫瑞博（中國）

男單

林詩棟（中國）

王楚欽（中國）

林昀儒（中華台北）、阿林美安（伊朗）

女團

中國

日本

朝鮮、韓國

女雙

王曼昱／蒯曼（中國）

張本美和／早田希娜（日本）

杜凱琹／吳詠琳（香港）、素塔西尼／奧拉旺（泰國）

女單

王曼昱（中國）

孫穎莎（中國）

張本美和（日本）、早田希娜（日本）

混雙

林詩棟／蒯曼（中國）

王楚欽／孫穎莎 （中國）

申裕斌／林鐘勳（韓國）、Manush Shah／Diya Chitale（印度）

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